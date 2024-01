'Bake Off' (10,8%) coge aire, 'Planeta Calleja' (10,1%) escala y 'La mejor generación' cae a un ínfimo 4,7%

Por Redacción |

Después de dos semanas por debajo del doble dígito, 'Bake Off: Famosos al horno' ha conseguido levantar cabeza y coger aire. Con un 10,8%, mejora en +0,9 puntos el dato obtenido el pasado lunes. Sin embargo, esto no es suficiente para plantarle cara a 'Hermanos', que no se apea del liderazgo al conquistar a un 13,7%, tan solo -0,2 puntos respecto a hace 7 días.

Otro de los grandes triunfos de la noche llega de mano de 'Planeta Calleja'. En el programa centrado en Carlos Sobera, mejora incluso el notable dato del lunes anterior, pues consigue un 10,1% y +0,9 puntos. La otra cara de la moneda la protagoniza 'La mejor generación', que cae a los infiernos con su 4,7%, es decir, una pérdida de -1,8 puntos. El cine de laSexta mejora con "Old Boy", dado que logra un 6,9% al subir +1,7 puntos.

'Planeta Calleja'

Prime time

'Hermanos' lidera con un 13,7% al ceder solo -0,2 puntos

'Planeta Calleja' crece al 10,1% (+0,9)

'Cifras y letras' firma un 2,8% al empeorar -0,2 puntos en una semana

Ínfimo 4,7% para 'La mejor generación', que no toca fondo

Buen 6,9% para el cine de laSexta

La 1

4 estrellas1.085.000 7,9% Bake Off: Famosos al horno902.000 10,8%

La 2

Grandes diseños: La casa del año251.000 1,9% Cifras y letras401.000 2,8% Días de cine clásico: Presentación Los tres padrinos 352.000 2,8% Incluye: - Días de cine clásico: Película Los tres padrinos 352.000 2,8% Late xou con Marc Giró183.000 2,4% Incluye: - Entrevista Yolanda Díaz 228.000 2,7%

Antena 3

El hormiguero Miguel Bernardeau 2.148.000 15,5% Hermanos ¡Todos los sueños pueden hacerse realidad si tienes el valor de perseguirlos! 1.267.000 13,7%

Cuatro

First dates871.000 6,4% First dates1.424.000 10,3% Planeta Calleja Carlos Sobera 961.000 10,1%

Telecinco

¡Allá tú!818.000 5,9% La mejor generación405.000 4,7%

laSexta

laSexta clave796.000 6,1% El intermedio1.153.000 8,3% El taquillazo Old boy (2013) 652.000 6,9%

Late night

+0,9 puntos para 'Comerse el mundo con Peña', que reúne a un 10,3%

La reposición de 'Hermanos' se conforma con un 5% tras perder -0,4 puntos

El diario de 'GH Dúo' convence a un 7,7%, es decir, -1,6 puntos

3,6% para 'El desmarque', que se deja -0,9 puntos en 7 días

El cine de laSexta se apunta un 4,3%

La 1

Bake Off: Famosos al horno (Continuación)902.000 10,8% Comerse el mundo con Peña Bangkok 281.000 10,3%

La 2

Apocalipsis de la antigüedad Sodoma 110.000 2,8% Conciertos Radio 3 Sara Socas 35.000 1,5%

Antena 3

Hermanos173.000 5%

Cuatro

Planeta Calleja Pedro Piqueras 325.000 8,2% El desmarque: Madrugada72.000 3,6%

Telecinco

La mejor generación (Continuación)405.000 4,7% GH Dúo: Diario266.000 7,7% Casino gran Madrid online show79.000 3,6%

laSexta

Cine Destrucción en los ángeles 140.000 4,3%

Sobremesa y tarde

La 1

La Moderna799.000 8,7% La promesa1.051.000 12,4% El cazador788.000 9% El cazador1.140.000 11,2% Aquí la Tierra1.268.000 10,5%

La 2

Saber y ganar714.000 7,2% Grandes documentales355.000 4% Incluye: - Una banda muy salvaje Las armas del asesino 400.000 4,3% - Luchadores salvajes La lucha por la vida 311.000 3,6% Documenta2166.000 2% Incluye: - La ciencia de las emociones La reconciliación con las emociones 166.000 2% La Francia secreta de Rick Stein Languedoc-Rosellón 177.000 1,9% Grandes diseños: La casa del año172.000 1,6%

Antena 3

Amar es para siempre1.099.000 11,4% Pecado original1.015.000 11,7% Y ahora, Sonsoles1.145.000 12,8% Pasapalabra2.364.000 20,2%

Cuatro

Todo es mentira454.000 4,8% Cuatro al día310.000 3,5% Cuatro al día a las 20h501.000 4,5%

Telecinco

Así es la vida966.000 10% TardeAR953.000 10,9% Reacción en cadena1.315.000 11,4%

laSexta

Zapeando610.000 6,4% Más vale tarde644.000 7,3%

Mañana

La 1

La hora de La 1207.000 10,3% Mañaneros323.000 9,6% Ahora o nunca638.000 7,4%

La 2

Inglés en TVE3.000 0,4% La 2 express3.000 0,3% Pagina219.000 1,2% ¿Cómo lo haríamos hoy?34.000 1,8% El escarabajo verde Campus rural 49.000 2,6% Aquí hay trabajo54.000 2,6% La aventura del saber38.000 1,7% Documenta246.000 1,8% Incluye: - El regalo de los glaciares Como las edades de hielo dieron forma a Europa 46.000 1,8% Culturas 241.000 1,4% Cómo los animales hablan entre sí Peligro 74.000 2,1% Mañanas de cine Los cuatro de Fort Apache 199.000 3,2% La Francia secreta de Rick Stein Normandía, Picardía y Champaña 262.000 2,6%

Antena 3

Espejo Público336.000 12,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Sopa de garbanzos 1.059.000 20,5% La ruleta de la suerte1.686.000 21,1%

Cuatro

Minutos musicales5.000 0,8% ¡Toma salami! Divas 6.000 0,7% Mejor llama a Kiko4.000 0,3% Heldt Solo lo mejor 19.000 1,1% Heldt ¡Genial, viva la vida! 57.000 3% Alerta Cobra Los cazados 86.000 3,9% Alerta Cobra Dividida 104.000 4,2% Alerta Cobra Fin del trayecto 114.000 3,9% En boca de todos264.000 4,6%

Telecinco

Reacción en cadena23.000 3,8% La mirada crítica259.000 12,5% Vamos a ver472.000 15,5% Vamos a ver más871.000 12,1%

laSexta

Remescar, cosmética al instante8.000 1,2% Aruser@s el humorning238.000 15,8% Aruser@s378.000 17,5% Al rojo vivo491.000 11,7%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' conquista a un 21,2%, liderando su franja como es habitual. 'Informativos Telecinco 15:00' se apunta un 11,5%, a muy poca distancia de 'Telediario 1', que registra un 11,3%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' lidera con un 18,1%. 'Informativos Telecinco 21:00' marca un 10,3%, seguido de 'Telediario 2' (10%).

La 1

Telediario matinal129.000 14,6% Informativo territorial 1478.000 7,4% Telediario 11.158.000 11,3% Informativo territorial 21.022.000 10,2% Informativo 24h12.000 0,1% El tiempo 1814.000 8,4% Telediario 21.367.000 10%

Antena 3

Noticias de la mañana158.000 12,7% Antena 3 noticias 12.180.000 21,2% Antena 3 noticias 22.445.000 18,1%

Cuatro

El desmarque Cuatro 1282.000 2,8%

Telecinco

Informativos Telecinco Matinal51.000 6% Informativos Telecinco Matinal89.000 6,4% Informativos Telecinco Matinal158.000 8,4% Informativos Telecinco 15:001.185.000 11,5% Informativos Telecinco 21:001.380.000 10,3%

laSexta

laSexta noticias 14h943.000 9,7% laSexta noticias: Jugones759.000 7,3% laSexta noticias 20h829.000 7,4%

Cadenas:

Antena 3 lidera de manera rotunda al posicionarse con un 14,3%. La 1 firma un 9,9%, mientras que Telecinco se queda con un 9,3%. laSexta marca un 7,9% frente al 5,8% de Cuatro. Completan La 2 (2,8%), FDF (2,8%), Energy (2,5%), Nova (2,2%), Neox (2,1%), Divinity (2,1%) y Trece (2%).