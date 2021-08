'Inocentes' sigue al alza, liderando con un 12,1%, y 'MacGyver' baja ligeramente (5,4%)

*En elaboración*

La noche del 24 de agosto, 'Inocentes' volvió a demostrar que las ficciones turcas están de moda. De esta manera, la serie otomana que se emite en Antena 3 ha obtenido una cuota de pantalla de 12,1%, subiendo +0,4 puntos respecto a la semana anterior. Por otra parte, el 'Cine 5 Estrellas' de Telecinco, con la película "Solo la verdad", ha bajado -0,6 puntos y ha vuelto a no superar el millón de espectadores, mientras que el film de La 1 ha aumentado dos puntos y medio gracias a 'Juntos y revueltos'.

En su estreno del 17 de agosto de 2021, 'MacGyver' consiguió un 6,9%. Una semana después, la serie emitida en Cuatro baja -1,5 puntos, marcando un 5,4% de share. Los capítulos de 'The Flash' tampoco han conseguido destacar e incluso se ha advertido una bajada del 3,1% al 2,1%. En definitiva, una jornada marcada por el éxito de 'Inocentes', que sigue conquistando con la historia de amor entre Inci y Han.

· 'Inocentes' (12,1%) lidera la noche y aumenta +0,4 puntos respecto a la semana anterior

· El 'Cine 5 Estrellas' de Telecinco con 'Solo la verdad' baja ligeramente, marcando un 11,2%

· 'Juntos y revueltos' consigue que el cine de La 1 aumente +2,5 puntos frente al 8,1% que anotó hace siete días

· Tras el estreno de 'MacGyver', la segunda emisión de la serie en Cuatro pierde -1,5 puntos

· 'Comisario Montalbano' (5,3%) es lo cuarto más visto de la franja

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'El intermedio: The very best': 435.000 y 3,8%

'The flash': "El regreso del reverso de flash": 231.000 y 2,1%