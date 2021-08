'Inocentes' (11,3%) repite liderazgo frente a 'DOC', que se mantiene en un 9,2%

Antena 3 vuelve a hacerse con el control de la noche gracias a 'Inocentes', que, aunque pierde -1,5 puntos respecto a la semana pasada, se mantiene como lo más visto con un 11,3% y superando el millón de espectadores. Por su parte, 'DOC' repite el mismo dato del lunes anterior: 9,2% de cuota de pantalla, a continuación del 11,2% de 'Alta tensión', que reúne a 1,3 millones.

El resto de cadenas generalistas apuesta por el cine, siendo La 1 la que mejor dato consigue con un 8,1%. De esta manera, mejora en +2,4 puntos el dato de la semana anterior. También le va bien a laSexta con un 5,6% (+1,5) mientras que Cuatro, aunque se queda en un 5,3%, pierde -2,6 puntos en comparación al último lunes.

· El cine de La 1 mejora +2,4 puntos con "Vivir dos veces" (8,1%)

· 'Inocentes' mantiene el liderazgo aunque pierde -1,5 puntos

· 'DOC' repite el mismo dato de la semana anterior: 9,2%

· Bajada de -2,6 puntos para el cine de Cuatro, que anota un 5,3%

· Punto y medio de mejora para la película de laSexta (5,6%)

Antena 3

Telecinco

'Doc' "Like": 906.000 y 9,2%

La 1

laSexta

'El intermedio: the very best': 503.000 y 4,5%

'El taquillazo' "Risen": 526.000 y 5,6%