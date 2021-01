Mínimo histórico para 'Maestros de la costura 4' (9,9%) frente a 'Las tentaciones' (17,4%) y 'Mujer' (17%)

Televisión Española decidió estrenar el último lunes de enero la cuarta edición de 'Maestros de la costura'. Sin embargo, el formato ha llegado con un importante traspiés, pues no solo ha hecho el peor estreno de temporada, sino también el mínimo histórico para el programa al reunir a un discreto 9,9%. No obstante, sí que hay que señalar que a nivel de espectadores se queda muy cerca de las dos ediciones anteriores, de modo que uno de los principales inconvenientes ha sido estrenarse en una noche tan competitiva.

Estrenos de 'Maestros de la costura'

- 'Maestros de la costura 1' (12/02/2018): 2.350.000 y 17%

- 'Maestros de la costura 2' (16/01/2019): 1.416.000 y 12%

- 'Maestros de la costura 3' (27/01/2020): 1.444.000 y 13,4%

- 'Maestros de la costura 4' (25/01/2021): 1.141.000 y 9,9%

Pese a que 'El debate de las tentaciones' se hizo con el control de la noche al firmar un 17,4%, lo cierto es que 'Mujer' (17%), que pierde -2,2 puntos en una semana, lideró la franja de coincidencia. 'Los Gipsy Kings' se despide de Cuatro por la puerta de atrás al reunir a un pobre 4,6%, es decir, -2 puntos en una semana. "Negación", en laSexta, interesa a un buen 6,6%, lo que supone una bajada de -1,4 puntos respecto a la película del lunes anterior.

'Love is in the air': 2.172.000 y 11,9%

'El debate de las tentaciones': 1.767.000 y 17,4%