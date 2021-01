'Domingo deluxe' (21,1%) crece y lidera con la visita de Kiko Rivera, superando a 'Mi hija' y su buen 15%

Telecinco está dispuesta a no dejar que Antena 3 se lleve el liderazgo del mes, por lo que decidió sacar la artillería pesada en 'Domingo deluxe' con la visita de Kiko Rivera. El programa marcó un 21,1%, mejorando en +4,8 puntos el dato de la semana pasada. De este modo, gana a 'Mi hija', que, pese a perder -1,2 puntos, anota un buen 15%.

'Cuarto milenio' ha sufrido un ligero descenso respecto a la semana anterior, marcando un 5,8% tras perder -0,3 puntos. Por su parte, laSexta experimenta una mayor bajada tanto en 'Salvados' (7,5% y -2) como en 'El objetivo' (4,2% y -1,6). La 1 dedica su noche al cine con "La herencia", que cautiva a un buen 13% y crece +2,9 puntos.

· 'Domingo deluxe' crece +4,8 puntos y anota un fantástico 21,1%

· 'Mi hija' pierde -1,2 puntos, pero logra un 15%

· Buen dato para el cine de La 1 con un 13%

· Ínfimos datos para el cine de laSexta, que marca sendos 1,7% y 1,1%

· La reposición de 'Mi hija' también baja y se queda en un 6%

· 'Cuarto milenio' no destaca con sus reposiciones

· 'Viva la vida' cede -0,5 puntos, marcando un 14,1%

· Gran 7,2% para 'Liarla Pardo' pese a descender -0,5 puntos

· 'Cuatro al día' mejora +0,7 puntos y anota un 5,5%

· 15% para 'Socialité', que pierde -1,4 puntos en 7 días

· Subida de +0,8 puntos para 'Corazón', que se apunta un 7,7%

· 'Cuatro al día' también mejora en la mañana: 6,9% y +0,3

'I love tv': 32.000 y 6,4%

'Mejor llama a Kiko': 25.000 y 4,1%

'Love is in the air': 197.000 y 7%

'Got Talent España': 759.000 y 12,2%

'Socialité': 1.617.000 y 15%