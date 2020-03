'Volverte a ver' se mantiene con un 11,4%, mientras que el especial de 'Tu cara me suena' baja a un 12,5%

'Tu cara me suena'

Debido a las vicisitudes del coronavirus, las parrillas televisivas han cancelado la mayoría de sus programas para adaptarse a las medidas de prevención correspondientes. Por eso, ' Tu cara me suena ' emitía esta jornada del 27 de marzo una, que incluía algunos de sus. Así las cosas, pegaba un gran, pero aún así era el espacio líder de la noche con un 12,5% de share y 2.085.000 espectadores.

Mientras, 'Volverte a ver' decidía recuperar la entrevista que realizaron a Lucía Bosé, la cual fallecía este 23 de marzo por culpa del coronavirus. A modo de homanaje, repusieron las palabras de la actriz haciendo balance de su vida, la cual estuvo marcada por su matrimonio con Luis Miguel Dominguín. El programa marcada un dígito exacto al de la semana pasada, un 11,4%.

La 1 se hacía, por su parte, con un aceptable 9,8% gracias a la película "El Rey Arturo", la cual además subía el dato de la semana anterior +1,9 puntos. 'Equipo de investigación' aprovechaba la sentencia condenatoria a los dos culpables por el crimen de la guardia urbana para emitir su programa sobre el tema. Desgraciadamente, no atrajo tanto como su especial de hace siete días sobre el coronavirus y perdía -2,1 puntos. Mientras, Cuatro se hacía con un gran 7,6% con "Blancanieves y la leyenda del cazador", pero no triunfó tanto como la semana anterior, que estrenaron el primer capítulo de 'The Mandalorian' (9,1%). Por último, La 2 marca el mismo dígito que el viernes pasado gracias a "Muerte de un ciclista" (2,1%).

Antena 3

'Tu cara me suena: encarando la final': 2.085.000 y 12,5%

Telecinco

'Volverte a ver': 1.760.000 y 11,4%

La 1

'Cine' "El rey Arturo": 1.806.000 y 9,8%

Cuatro

'First dates': 1.078.000 y 5,3% 'El blockbuster' "Blancanieves y la leyenda del cazador": 1.347.000 y 7,6%

laSexta

'Coronavirus: información en la sexta': 1.318.000 y 6,5% 'Equipo de investigación' "El crimen de la guardia urbana": 1.050.000 y 5,7%

La 2

'Cine' "Muerte de un ciclista": 409.000 y 2,1%

Telecinco

'Supervivientes: diario': 654.000 y 10,4% 'Supervivientes: diario': 318.000 y 7,5%

Antena 3

'Tu cara me suena': 693.000 y 9,6% 'Tu cara me suena': 336.000 y 8,7%

La 1

'Cine 2' "El guerrero nº13": 781.000 y 7,7% 'El final del camino': 145.000 y 3,3%

Cuatro

'Cine Cuatro' "La huida (2017)": 547.000 y 6,6% 'Callejeros' "Mi mascota y yo": 235.000 y 6%

laSexta

'Equipo de investigación' "El fugitivo": 689.000 y 5,6% 'Equipo de investigación' "El rey del cachopo: toda la verdad": 363.000 y 6,3%

La 2

'Cine 2' "Ceremonia sangrienta": 155.000 y 1,1% 'Las noches del monumental' "Rubén Reina y Muzik Ensemble": 52.000 y 0,7% 'La noche temática': 72.000 y 1,7% Incluye: - 'El río más contaminado del mundo': 72.000 y 1,7%

Telecinco

'Sálvame limón': 2.106.000 y 12,6% 'Sálvame naranja': 2.491.000 y 16% 'Sálvame tomate': 2.535.000 y 15%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.618.000 y 10,1% 'Hasta siempre, puente viejo': 1.308.000 y 8,5% '¡Ahora caigo!': 1.717.000 y 11% '¡Boom!': 2.200.000 y 12,7%

La 1

'Mercado central': 1.187.000 y 7,3% 'Servir y proteger': 1.218.000 y 7,8% 'Acacias 38': 981.000 y 6,4% 'España directo': 903.000 y 5,7% 'Aquí la tierra': 1.956.000 y 11,1%

laSexta

'Zapeando': 968.000 y 5,8% 'Más vale tarde: avance': 1.052.000 y 6,7% 'Más vale tarde': 1.291.000 y 8,3%

Cuatro

'Todo es mentira: avance': 411.000 y 2,3% 'Todo es mentira': 1.021.000 y 6,1% 'Todo es mentira bis': 1.026.000 y 6,4% 'Cuatro al día': 869.000 y 5,6% 'Cuatro al día a las 20h': 799.000 y 4,8%

La 2

'Saber y ganar': 1.006.000 y 5,9% 'Grandes documentales': 774.000 y 4,9% Incluye: - 'Mi odisea griega': 922.000 y 5,7% - 'Los reinos perdidos de Sudamérica' "Los pobladores de las nubes": 757.000 y 4,8% - 'Destinos clásicos con Aled Jones': 583.000 y 3,8% 'El escarabajo verde' "Cambio climático, realidad y relato": 492.000 y 3,2% 'Las recetas de Julie con Thierry Marx' "La blanqueta de ternera": 456.000 y 2,9% 'Las delicias del mediterráneo' "Chioggia": 379.000 y 2,3% 'Días de cine': 242.000 y 1,3% 'Sobresalientes' "Deportes de pelota": 185.000 y 0,9%

Telecinco

'El programa de Ana Rosa': 1.083.000 y 16,7% 'Ya es mediodía': 1.797.000 y 13,4%

Antena 3

'Más de uno': 27.000 y 4,2% 'Espejo Público': 790.000 y 16,6% 'Más Espejo público': 960.000 y 12,1% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Nidos de patata con huevos mollet y setas": 1.326.000 y 12,1% 'La ruleta de la suerte': 2.101.000 y 14,8%

laSexta

'Únicos': 5.000 y 0,6% 'Aruser@s:previo': 171.000 y 10% 'Aruser@s': 552.000 y 11,8% 'Al rojo vivo:previo': 880.000 y 12,1% 'Al rojo vivo': 1.730.000 y 16,5%

La 1

'La mañana': 698.000 y 10% Incluye: - 'Rueda de prensa' "Comité de seguimiento del coronavirus": 921.000 y 11% 'Coronavirus: última hora': 839.000 y 8,2% 'Coronavirus: última hora': 1.038.000 y 7%

Cuatro

Surferos tv': 13.000 y 1,2% '¡Toma salami!' "Me paso el día bailando": 38.000 y 1,8% 'El bribón': 97.000 y 2,9% 'El concurso del año': 176.000 y 3,6% 'Alerta Cobra' "Los guardaespaldas": 260.000 y 4,1% 'Alerta Cobra' "Enterrado": 334.000 y 4,5% 'Alerta Cobra' "Viaje por carretera": 374.000 y 4,5% 'Alerta Cobra' "El rey de Ahjada": 464.000 y 4,5% 'El concurso del año': 530.000 y 3,7%

La 2

'Guardianes del patrimonio' "Operación Odyssey": 11.000 y 1,4% 'Ingles en tve': 21.000 y 1,9% 'Los reinos perdidos de sudamerica' "La piedra en el centro": 33.000 y 1,7% 'Muevete en casa': 163.000 y 4,8% 'TV UNED': 60.000 y 1,3% 'Mañanas de cine' "La isla del tesoro(1972": 175.000 y 2,7% 'Aprendemos en casa 12 a 14 años': 112.000 y 1,4% 'Aprendemos en casa 14 a 16 años': 87.000 y 0,9% 'Las recetas de Julie' "Los sabores de la fruta": 224.000 y 1,5% 'La vida secreta del zoo': 318.000 y 1,8%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' es el espacio informativo más visto del día con un 18,4% y 3.252.000 espectadores. Revalida así el titulo que lleva ostentando desde que comenzasen las semanas más duras del coronavirus en España. Le sigue 'Informativos Telecinco 15:00', que firma un 15,1% y 2.679.000 espectadores. Así pues, el último puesto cae en manos de 'Telediario 1', que se hace con un 13,5% y 2.386.000 espectadores. Por la noche, los puestos del ranking cambian y es Telecinco quien se hace con el liderazgo, pasando Antena 3 a un segundo lugar.

Antena 3

'Noticias de la mañana': 270.000 y 13,9% 'Antena 3 noticias 1': 3.252.000 y 18,4% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.430.000 y 8,5% 'Antena 3 noticias 2': 2.922.000 y 15%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 89.000 y 12,9% 'Informativos Telecinco Matinal': 151.000 y 13,8% 'Informativos Telecinco Matinal': 237.000 y 12,4% 'Informativos Telecinco 15:00': 2.679.000 y 15,1% Informativos Telecinco 21:00': 2.943.000 y 15,4%

La 1

'Noticias 24h': 73.000 y 14,1% 'Telediario matinal': 267.000 y 18% 'Noticias 24h': 420.000 y 11% 'Telediario 1': 2.386.000 y 13,5% 'Telediario 2': 2.656.000 y 13,5%

Cuatro

'Noticias deportes cuatro': 513.000 y 2,9%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 2.146.000 y 12,8% 'laSexta noticias 20h': 1.818.000 y 10,8%

Cadenas:

Telecinco logra el control del día gracias a su liderazgo en la mañana, la tarde, el prime time y el late night. Así las cosas, la cadena de Mediaset marca un 13,8%, mientras que Antena 3 le intenta seguir el paso, con un 12,1%. La 1 no llega a alcanzar las dos cifras y se queda con un 9,3%. laSexta (8,6%), por su parte, logra ponerse en cabeza frente a Cuatro (5,2%).