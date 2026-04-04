Audiencias Viernes 3 de Abril de 2026
11,3%
9,5%
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5,9%
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Tras el final de temporada de 'El desafío', que se despidió el pasado viernes con un sólido 15,4% de cuota de pantalla, Antena 3 optó por cambiar de estrategia en la noche de Viernes Santo apostando por cine familiar. La cadena programó la comedia "A todo tren 2", protagonizada por Paz Padilla y Paz Vega, aunque la elección no terminó de conectar con la audiencia, registrando un discreto 7,9% de share y 701.000 espectadores.
Por su parte, '¡De viernes!' tampoco consiguió aprovechar la menor competencia para hacerse con el liderazgo de la noche. El programa de Telecinco anotó un 11,2% con una nueva entrevista a Kiko Rivera, quedándose ligeramente por detrás de "Django desencadenado", que se impuso en la franja con un 11,3% de cuota.
Paz Padilla y Paz Vega en 'A todo tren 2'
Prime time
- "Django desencadenado" se lleva la noche por la mínima (11,3%)
- Paz Padilla no convence con "A todo tren 2" en Antena 3 (7,9%)
- '¡De viernes!' baja y anota un 11,2% (-1,5)
- 'El blocbuster' mejora ligeramente con "El médico" (+0,2)
- 'laSexta columna' marca un 5,2% y cede siete décimas
Plan de c1ne 934.000 11,3%
Via crucis178.000 2,0%
Cine 269.000 3,3%
El peliculón 701.000 7,9%
Cine 437.000 7,0%
First Dates465.000 5,3%
El blockbuster 489.000 6,1%
¡De viernes!776.000 11,2%
laSexta columna 470.000 5,2%
Equipo de investigación 386.000 4,3%
Equipo de investigación 290.000 4,0%
Kira Miró y Paco León en 'No lo llames amor...llámalo X'
Late night
- El cine de La 1 cede un punto en una semana
- "No lo llames amor...llámalo X" tan solo convence al 5,5% de la audiencia
- Las reposiciones de 'Equipo de investigación' mejoran notablemente
- El cine de Cuatro mantene los datos de hace una semana con "Los tres mosqueteros"
Plan de c1ne 2 251.000 6,7%
Grantchester125.000 2,6%
Grantchester81.000 2,5%
Las noches del monumental 24.000 1,0%
Cine 2 165.000 5,5%
Cine Cuatro 135.000 4,0%
Gran madrid show134.000 5,7%
Equipo de investigación 299.000 6,8%
Equipo de investigación 241.000 9,0%
Charlton Heston en "Ben-Hur"
Sobremesa y tarde
- "Ben-Hur" sigue funcionando en Viernes Santo y anota un 13,9%
- '¡Allá tú!' mejora de nuevo: 11,3% y +1 punto
- "Los próximos días" destaca en la tarde de Antena 3 (12%)
- "El regreso de la Momia" registra un discreto 6,6% en la tarde de Cuatro
- 'Saber y ganar' sigue siendo lo mejor de La 2 (4,2%)
Sesion de tarde 1.052.000 13,9%
Sesion de tarde 2 792.000 11,2%
Saber y ganar339.000 4,2%
Grandes documentales251.000 3,2%
Relatos de zambia 239.000 3,0%
Nacidos de la tormenta 262.000 3,4%
El dia del señor 87.000 1,2%
Procesiones: bajo el manto de la Alhambra107.000 1,5%
Multicine 940.000 12,0%
Multicine 2 611.000 8,7%
Home cinema 525.000 6,6%
Home cinema 2 521.000 7,4%
Fiesta704.000 9,5%
¡Allá tú!820.000 11,3%
Cine 418.000 5,3%
Cine 2 322.000 4,6%
Especial Semana Santa de 'Mañaneros 360'
Mañana
- 'Mañaneros 360' se hunde con su especial Viernes Santo (-7,3)
- 'La ruleta de la suerte', lo únco destacable en una mañana descafeinada
- La doble entrega de 'El precio justo' mejora ligeramente la mañana de Telecinco, pero no llega a los dos dígitos
- Entregas repetidas de 'Viajeros Cuatro' y 'Equipo de investigación' completan la mañana de Cuatro y laSexta
Diario 24 horas214.000 19,2%
Mañaneros 360305.000 7,8%
España sin asfalto 2.000 0,4%
Grecia,la tierra de las aves rapaces9.000 1,3%
Rios 33.000 2,9%
Italiana tv magazine28.000 1,6%
La casa osborne: un refugio real72.000 3,0%
Crecemos juntas:la serie75.000 2,7%
El escarabajo verde 86.000 2,9%
El western de la 2 116.000 3,3%
El cazador109.000 2,1%
El cazador164.000 2,2%
Los mas...101.000 4,4%
Lo mejor de cada casa76.000 3,9%
Los mas tv164.000 5,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 215.000 6,0%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 279.000 7,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 547.000 11,9%
La ruleta de la suerte1.109.000 17,5%
Love shopping tv7.000 1,4%
¡Toma salami! 19.000 2,7%
Volando voy 58.000 4,9%
Volando voy 169.000 7,8%
Viajeros Cuatro 202.000 7,1%
Viajeros Cuatro 181.000 5,5%
Viajeros Cuatro 235.000 5,7%
Enphorma1.000 0,2%
Got Talent España39.000 3,6%
Got Talent España181.000 6,5%
El precio justo288.000 7,4%
El precio justo495.000 8,1%
Vivara olvidate de la gestion del alquiler3.000 0,6%
Equipo de investigación 32.000 4,9%
Equipo de investigación 56.000 5,4%
Aruser@s weekend177.000 7,8%
Equipo de investigación 196.000 6,5%
Equipo de investigación 191.000 5,6%
Equipo de investigación 254.000 6,0%
Informativos
- 'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
- 'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
- laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
- 'Masterchef' muestra un extenso avance de su nueva edición, que se estrena el lunes 30 de marzo en La 1
- La serie de 'Harry Potter' muestra su primer tráiler y anuncia su fecha de estreno
- 'Los Bridgerton' confirma la pareja de su quinta temporada, que ya ha iniciado su rodaje
'Antena 3 noticias 1' no tiene rival en la sobremesa, donde registra un 19,1%, aunque cae algunos puntos con respecto al viernes pasado, sigue bastante por delante de 'Telediario 1, que firma un 13,5%. 'Informativos Telecinco 15:00' queda por detrás con un 9,8%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' acusa la ausencia de 'Pasapalabra' y anota un 12,7% quedando aun así cerca de un punto por encima del 'Telediario 2' (11,8%).
Telediario 11.071.000 13,5%
Telediario 2993.000 11,8%
Antena 3 noticias 11.501.000 19,1%
Antena 3 noticias 21.047.000 12,7%
Deportes 2949.000 10,8%
Noticias Cuatro 1499.000 8,2%
El desmarque cuatro 1289.000 3,8%
Noticias Cuatro 2437.000 6,2%
Informativos Telecinco 15:00769.000 9,8%
Informativos Telecinco 21:00783.000 9,4%
laSexta noticias 14h474.000 7,6%
laSexta noticias:jugones314.000 3,9%
laSexta noticias 20h460.000 6,4%
laSexta noticias:especial396.000 4,9%
La sexta deportes 2240.000 2,8%