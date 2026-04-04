Por Redacción | |

Tras el final de temporada de 'El desafío', que se despidió el pasado viernes con un sólido 15,4% de cuota de pantalla, Antena 3 optó por cambiar de estrategia en la noche de Viernes Santo apostando por cine familiar. La cadena programó la comedia "A todo tren 2", protagonizada por Paz Padilla y Paz Vega, aunque la elección no terminó de conectar con la audiencia, registrando un discreto 7,9% de share y 701.000 espectadores.

Por su parte, '¡De viernes!' tampoco consiguió aprovechar la menor competencia para hacerse con el liderazgo de la noche. El programa de Telecinco anotó un 11,2% con una nueva entrevista a Kiko Rivera, quedándose ligeramente por detrás de "Django desencadenado", que se impuso en la franja con un 11,3% de cuota.

Paz Padilla y Paz Vega en 'A todo tren 2'

Prime time

"Django desencadenado" se lleva la noche por la mínima (11,3%)

Paz Padilla no convence con "A todo tren 2" en Antena 3 (7,9%)

'¡De viernes!' baja y anota un 11,2% (-1,5)

'El blocbuster' mejora ligeramente con "El médico" (+0,2)

'laSexta columna' marca un 5,2% y cede siete décimas

La 1

Plan de c1ne Django desencadenado 934.000 11,3%

La 2

Via crucis178.000 2,0% Cine La tunica sagrada 269.000 3,3%

Antena 3

El peliculón A todo tren 2 701.000 7,9% Cine Cuerpo de élite 437.000 7,0%

Cuatro

First Dates465.000 5,3% El blockbuster El medico 489.000 6,1%

Telecinco

¡De viernes!776.000 11,2%

laSexta

laSexta columna 20n los secretos 470.000 5,2% Equipo de investigación Cuatro bodas y un asesinato 386.000 4,3% Equipo de investigación El crimen de la guardia urbana 290.000 4,0%

Kira Miró y Paco León en 'No lo llames amor...llámalo X'

Late night

El cine de La 1 cede un punto en una semana

"No lo llames amor...llámalo X" tan solo convence al 5,5% de la audiencia

Las reposiciones de 'Equipo de investigación' mejoran notablemente

El cine de Cuatro mantene los datos de hace una semana con "Los tres mosqueteros"

La 1

Plan de c1ne 2 Appaloosa 251.000 6,7%

La 2

Grantchester125.000 2,6% Grantchester81.000 2,5% Las noches del monumental Hit single 24.000 1,0%

Antena 3

Cine 2 No lo llames amor...llamalo x 165.000 5,5%

Cuatro

Cine Cuatro Los tres mosqueteros 135.000 4,0%

Telecinco

Gran madrid show134.000 5,7%

laSexta

Equipo de investigación Crimen por amor 299.000 6,8% Equipo de investigación Citas peligrosas 241.000 9,0%

Charlton Heston en "Ben-Hur"

Sobremesa y tarde

"Ben-Hur" sigue funcionando en Viernes Santo y anota un 13,9%

'¡Allá tú!' mejora de nuevo: 11,3% y +1 punto

"Los próximos días" destaca en la tarde de Antena 3 (12%)

"El regreso de la Momia" registra un discreto 6,6% en la tarde de Cuatro

'Saber y ganar' sigue siendo lo mejor de La 2 (4,2%)

La 1

Sesion de tarde Ben-hur 1.052.000 13,9% Sesion de tarde 2 Pompeya (2014) 792.000 11,2%

La 2

Saber y ganar339.000 4,2% Grandes documentales251.000 3,2% Relatos de zambia Pesos pesados de la naturaleza 239.000 3,0% Nacidos de la tormenta El regreso de la luz 262.000 3,4% El dia del señor Viernes Santo: silencio en la Alhambra 87.000 1,2% Procesiones: bajo el manto de la Alhambra107.000 1,5%

Antena 3

Multicine Los próximos tres dias 940.000 12,0% Multicine 2 Cuestión de justicia 611.000 8,7%

Cuatro

Home cinema El regreso de la momia 525.000 6,6% Home cinema 2 El monje-bulletproof monk 521.000 7,4%

Telecinco

Fiesta704.000 9,5% ¡Allá tú!820.000 11,3%

laSexta

Cine El sargento de hierro 418.000 5,3% Cine 2 Cry macho 322.000 4,6%

Especial Semana Santa de 'Mañaneros 360'

Mañana

'Mañaneros 360' se hunde con su especial Viernes Santo (-7,3)

'La ruleta de la suerte', lo únco destacable en una mañana descafeinada

La doble entrega de 'El precio justo' mejora ligeramente la mañana de Telecinco, pero no llega a los dos dígitos

Entregas repetidas de 'Viajeros Cuatro' y 'Equipo de investigación' completan la mañana de Cuatro y laSexta

La 1

Diario 24 horas214.000 19,2% Mañaneros 360305.000 7,8%

La 2

España sin asfalto Los volcanes dormidos 2.000 0,4% Grecia,la tierra de las aves rapaces9.000 1,3% Rios Nervion 33.000 2,9% Italiana tv magazine28.000 1,6% La casa osborne: un refugio real72.000 3,0% Crecemos juntas:la serie75.000 2,7% El escarabajo verde El arte de observar 86.000 2,9% El western de la 2 Dodge, ciudad sin ley 116.000 3,3% El cazador109.000 2,1% El cazador164.000 2,2%

Antena 3

Los mas...101.000 4,4% Lo mejor de cada casa76.000 3,9% Los mas tv164.000 5,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Sopa de puerro, pan y bacalao 215.000 6,0% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Pollo al curry con coles salteadas 279.000 7,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Pargo al azafrán con espárragos y ajetes 547.000 11,9% La ruleta de la suerte1.109.000 17,5%

Cuatro

Love shopping tv7.000 1,4% ¡Toma salami! Semana santa 19.000 2,7% Volando voy Isla el hierro 58.000 4,9% Volando voy Los organos de la rapadura 169.000 7,8% Viajeros Cuatro Tenerife 202.000 7,1% Viajeros Cuatro Las palmas de gran canaria 181.000 5,5% Viajeros Cuatro Fuerteventura y la gomera 235.000 5,7%

Telecinco

Enphorma1.000 0,2% Got Talent España39.000 3,6% Got Talent España181.000 6,5% El precio justo288.000 7,4% El precio justo495.000 8,1%

laSexta

Vivara olvidate de la gestion del alquiler3.000 0,6% Equipo de investigación El secuestro de un niño 32.000 4,9% Equipo de investigación Historia de un secuestro 56.000 5,4% Aruser@s weekend177.000 7,8% Equipo de investigación El castillo que no debió abrir 196.000 6,5% Equipo de investigación ¿Qué pasó con Caroline? 191.000 5,6% Equipo de investigación La boda mortal 254.000 6,0%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' no tiene rival en la sobremesa, donde registra un 19,1%, aunque cae algunos puntos con respecto al viernes pasado, sigue bastante por delante de 'Telediario 1, que firma un 13,5%. 'Informativos Telecinco 15:00' queda por detrás con un 9,8%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' acusa la ausencia de 'Pasapalabra' y anota un 12,7% quedando aun así cerca de un punto por encima del 'Telediario 2' (11,8%).

La 1

Telediario 11.071.000 13,5% Telediario 2993.000 11,8%

Antena 3

Antena 3 noticias 11.501.000 19,1% Antena 3 noticias 21.047.000 12,7% Deportes 2949.000 10,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1499.000 8,2% El desmarque cuatro 1289.000 3,8% Noticias Cuatro 2437.000 6,2%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00769.000 9,8% Informativos Telecinco 21:00783.000 9,4%

laSexta

laSexta noticias 14h474.000 7,6% laSexta noticias:jugones314.000 3,9% laSexta noticias 20h460.000 6,4% laSexta noticias:especial396.000 4,9% La sexta deportes 2240.000 2,8%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas