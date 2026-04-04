FormulaTV
Conectar

AUDIENCIAS 3 DE ABRIL

'¡De viernes!' y "Django desencadenado" se reparten la noche del Viernes Santo y "Ben-Hur" se lleva la tarde

En la mañana, La 1 no acierta al mantener 'Mañaneros 360' en Festivo. Discretos datos para los especiales religiosos en La 2.

'¡De viernes!' y "Django desencadenado" se reparten la noche del Viernes Santo y "Ben-Hur" se lleva la tarde
©Mediaset España
Por RedacciónPublicado: Sábado 4 Abril 2026 09:02 | Última actualización: Domingo 5 Abril 2026 13:56 (hace 10 horas)

Audiencias Viernes 3 de Abril de 2026

  • logola1

    11,3%

  • logoantena3

    9,5%

  • logotelecinco

    9,1%

  • logocuatro

    5,9%

  • logolasexta

    5,2%

  • logola2

    2,5%

  • logonova

    2,5%

  • logofdf

    2,3%

  • logoenergy

    2,3%

  • logoneox

    2,1%

  • logoatreseries

    2,0%

  • logodiscoverymax

    1,9%

  • logobemadtv

    1,9%

  • logodivinity

    1,6%

  • logocanal24horas

    1,5%

  • logo13tv

    1,5%

  • logoten

    1,3%

  • logodkiss

    1,3%

  • logomega-espana

    1,0%

  • logoboing

    0,9%

  • logoclan

    0,8%

  • logoteledeporte

    0,5%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Tras el final de temporada de 'El desafío', que se despidió el pasado viernes con un sólido 15,4% de cuota de pantalla, Antena 3 optó por cambiar de estrategia en la noche de Viernes Santo apostando por cine familiar. La cadena programó la comedia "A todo tren 2", protagonizada por Paz Padilla y Paz Vega, aunque la elección no terminó de conectar con la audiencia, registrando un discreto 7,9% de share y 701.000 espectadores.

Por su parte, '¡De viernes!' tampoco consiguió aprovechar la menor competencia para hacerse con el liderazgo de la noche. El programa de Telecinco anotó un 11,2% con una nueva entrevista a Kiko Rivera, quedándose ligeramente por detrás de "Django desencadenado", que se impuso en la franja con un 11,3% de cuota.

Paz Padilla y Paz Vega en &#39;A todo tren 2&#39;

Paz Padilla y Paz Vega en 'A todo tren 2'

Prime time

  • "Django desencadenado" se lleva la noche por la mínima (11,3%)
  • Paz Padilla no convence con "A todo tren 2" en Antena 3 (7,9%)
  • '¡De viernes!' baja y anota un 11,2% (-1,5)
  • 'El blocbuster' mejora ligeramente con "El médico" (+0,2)
  • 'laSexta columna' marca un 5,2% y cede siete décimas
La 1

Plan de c1ne 934.000 11,3%

La 2

Via crucis178.000 2,0%

Cine 269.000 3,3%

Antena 3

El peliculón 701.000 7,9%

Cine 437.000 7,0%

Cuatro

First Dates465.000 5,3%

El blockbuster 489.000 6,1%

Telecinco

¡De viernes!776.000 11,2%

laSexta

laSexta columna 470.000 5,2%

Equipo de investigación 386.000 4,3%

Equipo de investigación 290.000 4,0%

Kira Miró y Paco León en &#39;No lo llames amor...llámalo x&#39;

Kira Miró y Paco León en 'No lo llames amor...llámalo X'

Late night

  • El cine de La 1 cede un punto en una semana
  • "No lo llames amor...llámalo X" tan solo convence al 5,5% de la audiencia
  • Las reposiciones de 'Equipo de investigación' mejoran notablemente
  • El cine de Cuatro mantene los datos de hace una semana con "Los tres mosqueteros"
La 1

Plan de c1ne 2 251.000 6,7%

La 2

Grantchester125.000 2,6%

Grantchester81.000 2,5%

Las noches del monumental 24.000 1,0%

Antena 3

Cine 2 165.000 5,5%

Cuatro

Cine Cuatro 135.000 4,0%

Telecinco

Gran madrid show134.000 5,7%

laSexta

Equipo de investigación 299.000 6,8%

Equipo de investigación 241.000 9,0%

Charlton Heston en &#39;Ben-Hur&#39;

Charlton Heston en "Ben-Hur"

Sobremesa y tarde

  • "Ben-Hur" sigue funcionando en Viernes Santo y anota un 13,9%
  • '¡Allá tú!' mejora de nuevo: 11,3% y +1 punto
  • "Los próximos días" destaca en la tarde de Antena 3 (12%)
  • "El regreso de la Momia" registra un discreto 6,6% en la tarde de Cuatro
  • 'Saber y ganar' sigue siendo lo mejor de La 2 (4,2%)
La 1

Sesion de tarde 1.052.000 13,9%

Sesion de tarde 2 792.000 11,2%

La 2

Saber y ganar339.000 4,2%

Grandes documentales251.000 3,2%

Relatos de zambia 239.000 3,0%

Nacidos de la tormenta 262.000 3,4%

El dia del señor 87.000 1,2%

Procesiones: bajo el manto de la Alhambra107.000 1,5%

Antena 3

Multicine 940.000 12,0%

Multicine 2 611.000 8,7%

Cuatro

Home cinema 525.000 6,6%

Home cinema 2 521.000 7,4%

Telecinco

Fiesta704.000 9,5%

¡Allá tú!820.000 11,3%

laSexta

Cine 418.000 5,3%

Cine 2 322.000 4,6%

Especial Semana Santa de &#39;Mañaneros 360&#39;

Especial Semana Santa de 'Mañaneros 360'

Mañana

  • 'Mañaneros 360' se hunde con su especial Viernes Santo (-7,3)
  • 'La ruleta de la suerte', lo únco destacable en una mañana descafeinada
  • La doble entrega de 'El precio justo' mejora ligeramente la mañana de Telecinco, pero no llega a los dos dígitos
  • Entregas repetidas de 'Viajeros Cuatro' y 'Equipo de investigación' completan la mañana de Cuatro y laSexta
La 1

Diario 24 horas214.000 19,2%

Mañaneros 360305.000 7,8%

La 2

España sin asfalto 2.000 0,4%

Grecia,la tierra de las aves rapaces9.000 1,3%

Rios 33.000 2,9%

Italiana tv magazine28.000 1,6%

La casa osborne: un refugio real72.000 3,0%

Crecemos juntas:la serie75.000 2,7%

El escarabajo verde 86.000 2,9%

El western de la 2 116.000 3,3%

El cazador109.000 2,1%

El cazador164.000 2,2%

Antena 3

Los mas...101.000 4,4%

Lo mejor de cada casa76.000 3,9%

Los mas tv164.000 5,2%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 215.000 6,0%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 279.000 7,1%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 547.000 11,9%

La ruleta de la suerte1.109.000 17,5%

Cuatro

Love shopping tv7.000 1,4%

¡Toma salami! 19.000 2,7%

Volando voy 58.000 4,9%

Volando voy 169.000 7,8%

Viajeros Cuatro 202.000 7,1%

Viajeros Cuatro 181.000 5,5%

Viajeros Cuatro 235.000 5,7%

Telecinco

Enphorma1.000 0,2%

Got Talent España39.000 3,6%

Got Talent España181.000 6,5%

El precio justo288.000 7,4%

El precio justo495.000 8,1%

laSexta

Vivara olvidate de la gestion del alquiler3.000 0,6%

Equipo de investigación 32.000 4,9%

Equipo de investigación 56.000 5,4%

Aruser@s weekend177.000 7,8%

Equipo de investigación 196.000 6,5%

Equipo de investigación 191.000 5,6%

Equipo de investigación 254.000 6,0%

Informativos

Vídeos FormulaTV

'Antena 3 noticias 1' no tiene rival en la sobremesa, donde registra un 19,1%, aunque cae algunos puntos con respecto al viernes pasado, sigue bastante por delante de 'Telediario 1, que firma un 13,5%. 'Informativos Telecinco 15:00' queda por detrás con un 9,8%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' acusa la ausencia de 'Pasapalabra' y anota un 12,7% quedando aun así cerca de un punto por encima del 'Telediario 2' (11,8%).

La 1

Telediario 11.071.000 13,5%

Telediario 2993.000 11,8%

Antena 3

Antena 3 noticias 11.501.000 19,1%

Antena 3 noticias 21.047.000 12,7%

Deportes 2949.000 10,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1499.000 8,2%

El desmarque cuatro 1289.000 3,8%

Noticias Cuatro 2437.000 6,2%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00769.000 9,8%

Informativos Telecinco 21:00783.000 9,4%

laSexta

laSexta noticias 14h474.000 7,6%

laSexta noticias:jugones314.000 3,9%

laSexta noticias 20h460.000 6,4%

laSexta noticias:especial396.000 4,9%

La sexta deportes 2240.000 2,8%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas
Ver todos los comentarios (847)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas