La NBC desplegó la alfombra roja para acoger el estreno de American Song Contest. Sin embargo, el spin-off del Festival de Eurovisión no rindió como se esperaba, anotando un rating del 0,4 y convirtiéndose en cuarta opción de su franja. Un total de 2.890.000 espectadores pulsaron el botón de la NBC, unos números bastante inferiores a los que manejó la competencia.

American Song Contest

El cantante Hueston puso voz a "Held on Too Long" mientras representaba a Rhood Island, logrando hacerse con la victoria de la gala. No obstante, espacio de la NBC vio como 'American Idol' y '9-1-1' empataban en lo más alto con un 0,7 de rating, así como la medalla de bronce que se colgó 'The Neighborhood'.

Cabe destacar que American Song Contest también podrá verse en España, de la mano de RTVE Play, tal y como informó en exclusiva FormulaTV. Las ocho galas estarán disponibles cada martes a las 20:00h en la plataforma y dobladas al castellano, es decir, un día después de su emisión en Estados Unidos.

Adultos 18-49

ABC: 0,6/5

Fox: 0,6/5

CBS: 0,5/4

NBC: 0,4/3

The CW: 0,1/1

ABC

08:00 - 'American Idol (8-10 p.m.)': 5.140.000 [0,7] (1º)

10:00 - 'The Good Doctor': 3.770.000 [0,4] (3º)

Fox

08:00 - '9-1-1': 5.110.000 [0,7] (2º)

09:00 - '9-1-1: Lone Star': 4.340.000 [0,5] (3º)

CBS

08:00 - 'The Neighborhood': 5.600.000 [0,6] (3º)

08:30 - 'Bob Hearts Abishola': 5.200.000 [0,5] (3º)

09:00 - 'NCIS': 6.400.000 [0,5] (2º)

10:00 - 'NCIS: Hawai'i': 4.960.000 [0,5] (1º)

NBC

08:00 - 'American Song Contest (8-10 p.m.) (Estreno)': 2.890.000 [0,4] (4º)

10:00 - 'The Endgame: 1.770.000 [0,3] (4º)

The CW

08:00 - 'All American': 620.000 [0,2] (5º)

09:00 - 'All American: Homecoming': 430.000 [0,1] (5º)