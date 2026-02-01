Antena 3 (12,9%) sube y lidera, La 1 (12,2%) firma su mejor enero en 14 años y Telecinco (8,5%) no remonta

Por Redacción | |

Finaliza el primer mes del 2026 y es momento de hacer balance de cómo le ha ido a cada una de las cadenas de televisión. Gracias al informe elaborado por Dos30' a partir de los datos proporcionados por Kantar Media, observamos que Antena 3 conserva el liderazgo en enero al subir a un 12,9%, mejorando su dato en tres décimas respecto al año anterior con una parrilla más que asentada. Además, la distancia que mantiene con Telecinco este enero es la mayor desde 1996. Formatos como 'Espejo público' (12,6%) crecen +1,6 puntos en un mes y firman su máximo de temporada, al igual que 'Pasapalabra', que con una media del 20,2% y 2.151.000 espectadores, es el mes más visto desde febrero de 2024.

Quien más crece es La 1, pues con un 12,2% de media, sube +1,8 puntos respecto a enero de 2025 y apunta su mejor enero en 14 años. Además, tres de sus programas diarios consiguen este mes su récord histórico. 'La hora de La 1' firma un 19,7% de media este mes (+6,5) y un 23% en simulcast con Canal 24 horas; 'Mañaneros 360' promedia un 16,5% (+7,5 en un año); y 'Directo al grano' anota una media del 11,1% en una franja donde La 1 no conseguía un dato tan alto desde 2018.

Javier Ruiz en 'Mañaneros 360', uno de los formatos que más crecen en enero

Por su parte, Telecinco cierra el mes de enero con una media del 8,5% y, pese a subir una décima respecto al diciembre, cede dos en comparación a enero de 2025. Cuatro, con un 6,1% mejora una décima en una año y le sirve para adelantar a laSexta, que subiendo dos décimas en un mes y perdiendo cuatro cuatro en un año apunta un 6%, su segundo mejor mes de la temporada. Por último, La 2 registra un 3,3% de media, subiendo +0,3 puntos.

El listado de emisiones en abierto está teñido prácticamente en su totalidad de naranja, aunque precisamente la primera plaza tiene un color diferente.en el que resultó eliminado el equipo de la capital. Aquel encuentro enganchó a una media de 3,519 millones de espectadores en La 1 para amasar un 25,6% de cuota de pantalla en la noche del 14 de enero.

Sin embargo, el resto del ranking está completamente acaparado por Antena 3 y, en especial, por su división informativa, que está representada hasta en 18 ocasiones. La única nota discordante en esa sucesión es 'Pasapalabra', que cuela su emisión del 29 de enero, la cual conectó con 2,476 millones de televidentes.

TV3 vuelve a ser la cadena autonómica más vista y, de hecho, se desmarca de sus compañeras al alcanzar un 15,1% de cuota de pantalla mensual, lo cual supone una considerable subida de +1,4 puntos. Además, es la única que lidera en su ámbito de emisión. Por su parte, Aragón TV la acompaña en el doble dígito con un 12,6%, aunque cede -0,5 puntos en este primer registro del año. Aun así, se trata del mejor mes de enero de su historia.

La tercera plaza es para ETB (9,5%), que recupera esa posición tras subir +0,7 puntos que han sido fundamentales para desbancar a Canal Sur (9,1% y -0,5 puntos). Esa subida es la segunda mejor del mes, seguida por los +0,5 puntos que añade a su cuenta particular IB3 (5,2%), que escala al noveno puesto. Entre medias se encuentran TVG (8,3%), TVC (7,4%), Canal Extremadura (5,9%) y CMM (5,7%), mientras que Telemadrid se conforma con un 4,9% tras ceder -0,2 puntos.

LaLiga TV por M+ vuelve a ser la cadena de pago más popular. Para arrancar el año, el dial dedicado a LaLiga sube +2 puntos y alcanza un 5,8% de cuota de pantalla, mientras que DAZN LaLiga experimenta un crecimiento de +1,2 puntos para situarse en un 3,7%. El podio lo completa Movistar Plus+ con un inmutable 2,2%. En cuanto a los contenidos, el fútbol es el rey indiscutible, siendo el partido más visto el Barcelona-Real Madrid de la final de la Supercopa de España, retransmitida el 11 de enero en LaLiga TV por M+ ante 1,753 millones de espectadores y en Movistar Plus+ ante 649.000 personas.

Atresmedia repite como el grupo audiovisual de mayor éxito en el territorio español con un estable 25,5%, mientras que Mediaset España desciende -0,2 puntos para caer a un 22,8%. En tercera posición está RTVE con un 18,3% (+0,2 puntos), aunque su cómputo de espectadores únicos es el mayor de la lista. Después se encuentran FORTA (8,7%), Unidad Editorial (2,4%), Squirrel Media (2,1%) y Abside Media (2%).

Liderazgo por targets

Como suele ser habitual, La 1 y Antena 3 se reparten el liderato por targets. La cadena azul es la más vista entre los hombres (11,7%) y la naranja (14,8%), entre las mujeres. Por edades, Boing triunfa entre los niños de 4 a 12 años (12,8%), La 1 en los segmentos comprendidos entre los 13 y los 64 años (12,2%, 10,5% y 12,4%) y Antena 3 por encima de los 65 años (15,7%). Además, Antena 3 lidera en la poblaciones de menos de 200.000 habitantes, siendo La 1 la que se impone en el rango superior. Por último, La 1 domina en el target comercial con un 12,2%.

Antena 3 acapara el liderazgo de lunes a viernes, mientras que La 1 es la reina de los fines de semana. Por franjas, La 1 arrasa por la mañana con un 16,6% y consigue su mejor tarde en catorce años con un dominante 11,3%. Sin embargo, su 11,5% en el prime time, su mejor cifra en siete años, es insuficiente para superar a Antena 3, que repite el 13,7% de diciembre tras cumplir con su objetivo de rentabilizar la parrilla en el arranque del año con un surtido reducido de lanzamientos. Además, Antena 3 también lidera en la sobremesa (18%). Asimismo, Telecinco vence en el late night con un 11,8%.

La 1 es la cadena que atesora más territorios con ocho regiones en su haber. El mayor impacto lo cosecha en La Rioja (17,6%), aunque también triunfa en Cantabria (14,6%), País Vasco (13,1%), Navarra (14%), la Comunidad de Madrid (14,4%), Extremadura (13,8%), Murcia (13,2%) y Baleares (11,4%). Por su parte, Antena 3 hace lo propio en Asturias (12,9%), Aragón (14,3%), la Comunidad Valenciana (15%), Castilla-La Mancha (17,6%), Castilla y León (16,7%), Andalucía (14,2%) y Canarias (11,9%). Ambos diales se disputan Galicia al empatar con sendos 12% y Cataluña está dominada por TV3 con un 15,1%.

