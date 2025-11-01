'Antena 3 noticias' (19,4%) lidera por 70º mes consecutivo y 'Telediario' (13,6%) vuelve a crecer en octubre

'Antena 3 noticias' está de celebración porque sigue reinando con los informativos más vistos y lo hace por 70º mes consecutivo. De media, firman un 19,4% de cuota de pantalla (lo que supone una mejora de una décima respecto al mes anterior) y reúne a un total de 1.928.000 espectadores.
Le sigue el 'Telediario' de La 1, que sigue creciendo y, al firmar una media del 13,6%, experimenta una importante mejora de +1,1 puntos respecto a septiembre. También sube 'Informativos Telecinco' (+0,3) anotando un 8,7% de media y sacando una ventaja de +1,2 puntos a 'laSexta noticias' (7,5%) y 'Noticias Cuatro' (6%).
Entre semana
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
En la edición de la sobremesa de lunes a viernes, 'Antena 3 noticias 1' lidera holgadamente con una media del 23,4% y 2.092.000 espectadores. 'Telediario 1' se sigue en esta franja con un 14,7% mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' se queda en un 9,7%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' (18,8%) consigue superar este mes la barrera de los dos millones de espectadores, 'Telediario 2' promedia un 13% e 'Informativos Telecinco 21:00' no pasa del 7,7% de media.
Los fines de semana
Antena 3 noticias fin de semana' firma un 21% de media en su primera edición, seguido del 14,1% de 'Telediario fin de semana', que crece, y del 8,8% de Informativos Telecinco Fin de Semana'. Por la noche, La 1 cuenta con los informativos más vistos, creciendo a una media de 1.334.000 espectadores y un 12%, por delante de Antena 3 (1.286.000 y 12,1%). Telecinco, por su parte, promedia un 9%.
laSexta vs. Cuatro
En todas las ediciones, la segunda cadena de Atresmedia supera a la de Mediaset. 'laSexta noticias 14h' (8,2%) saca 1,5 puntos de ventaja a Noticias Cuatro 1' (6,7%), mientras que por la noche la distancia es de 1,9 puntos (6,9% - 5%). Los sábados y domingos, laSexta noticias fin de semana apunta un 8% en la sobremesa y 'Noticias Cuatro fin de semana' le sigue de cerca con un 7,6%, mientras que por la noche firman un 7,2% y un 5,9%, respectivamente.