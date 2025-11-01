Antena 3 (13,1%) lidera el mes, La 1 (12,3%) sube y recorta distancias y Telecinco (9,4%) firma su peor octubre

Con la llegada de noviembre, es momento de hacer balance de las audiencia mensuales de octubre para conocer todos los liderazgos por cadenas generalistas, las de la TDT, las de pago y las autonómicas. Todo este análisis lo vamos a hacer gracias al informe de Dos30' a partir de datos de Kanta Media.
Antena 3 sigue inalcanzable, manteniendo el liderazgo este mes. Asciende +0,1 puntos respecto a septiembre al marcar un 13,1% y firma su mejor octubre en tres años. Este hecho demuestra que la subida de La 1, de la que hablaremos a continuación, no afecta a la cadena principal de Atresmedia, que sigue fuerte e insuperable con la medalla de oro.
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
En el caso de La 1, crece considerablemente +2,2 puntos en un año y apunta un 12,3% de media, por lo que acota distancias con Antena 3 (siete décimas). Este dato de la principal de TVE se convierte en el mejor octubre de los últimos 14 años, concretamente desde 2011. También crece La 2, que anota un 3,1% de media, subiendo cuatro décimas en un año y siendo su mejor octubre desde 2009.
El contenido más visto de la televisión en octubre es la primera edición de 'Antena 3 noticias' de lunes a viernes (23,4% de share y 2.092.000 espectadores), seguido del informativo presentado por Vicente Vallés (18,8% de share y 2.084.000 espectadores).
'El hormiguero' es el programa de entretenimiento más visto de octubre, congregando una media de 1.903.000 espectadores con un 15,9% de share. Supera a 'La revuelta' (13,1% y 1.555.000 espectadores), que se posiciona como el segundo contenido más visto de La 1 en octubre.
Antena 3 registra los concursos más vistos de la televisión con 'Pasapalabra' (20,4% y 1.878.000 espectadores) y 'La ruleta de la suerte' (20,9% y 1.439.000 espectadores). Por otro lado, la actualidad prima en La 1 con la Fiesta nacional (39,3% y 1.869.000) y el homenaje de Estado a las víctimas de la dana (16,6% y 1.338.000).
Los programas más vistos
Ranking de cadenas autonómicas
Aragón TV (15,1%) es la líder del grupo FORTA en octubre gracias a las fiestas de la Virgen del Pilar, creciendo +3,4 puntos de share respecto a septiembre. TV3 (14,1%) es segunda cadena de FORTA con un descenso de medio punto de share respecto a septiembre.
Canal Sur (9,3%) mejora cuatro décimas en octubre, ETB2 (8,1%) crece cuatro décimas respecto a septiembre y TVG (7,7%) completa el TOP 5 de FORTA. Caída significativa de Canal Extremadura (4,1%) e importante mejora de La 7TV de Murcia (3,5%), que crece 3 décimas en octubre.
Ranking de cadenas de pago
DAZN LaLiga (4,1%) se hace con el número 1 de los canales de pago y crece +1 punto respecto al mes de septiembre. Segunda opción es LaLiga TV por M+, que se hace con el 2,8% de share y se deja 1,1 puntos de cuota respecto a septiembre. Star Channel, con un 2,1% de share sobre el pago, es la cadena de entretenimiento más vista de España. Además mejora 6 décimas respecto a septiembre.
Le sigue Warner TV (2%) y Movistar Plus+ (2%). El clásico disputado entre el Real Madrid y el Barcelona fue lo más visto del pago en octubre con 2,2 millones de espectadores y 67,6% de cuota sobre Pago en DAZN La Liga.
Liderazgo por grupos audiovisuales
Liderazgos segmentados
Antena 3 es la cadena líder en 7 de los 15 targets estudiados, donde destaca entre las mujeres (15,2% de share) y en los mayores de 65 años (15,6%). Por su lado, La 1 es la opción más vista en 6 de los 15 targets estudiados, donde destaca el liderato en los hombres (12,3%), en jóvenes de 13 a 24 años (12%) y target comercial (12,3%).
Antena 3 es la cadena más vista de lunes a viernes en España. El principal canal de Atresmedia llega al 14,7% de share los jueves y al 14,3% los miércoles, sus dos mejores jornadas. Además, es la opción líder en España en las dos franjas de mayor consumo diario: sobremesa (17,8%) y prime time (14,2%). La 1 lidera los fines de semana y en las franjas de mañana (16,5%) y tarde (11,4%), mientras que Telecinco es la cadena líder en el late night en octubre (14,3%)
Antena 3 domina en la mayoría de regiones de España, liderando en 8 territorios como Andalucía con el 14,6% de share o la Comunidad Valenciana con el 15,4%. La 1 es la cadena líder en 7 territorios, destacando en Madrid (15,7% de share) y Euskadi (13,4%). Aragón TV es la cadena líder de su región con el 15,1% de share. TV3 es la cadena más vista en Cataluña, liderando en este ámbito de emisión con el 14,1% de share.
Espacios más vistos por géneros
Consumo en televisión
Aumenta el consumo de televisión en octubre. 43.017.000 espectadores han conectado con algún canal de televisión lineal en el mes de octubre, suponiendo un crecimiento del +0,8% respecto a septiembre. Sobremesa, tarde y prime time son las franjas de mayor consumo de televisión. Más de 39,2 millones de espectadores han visto la televisión en octubre en cada una de dichas franjas: el 84,5% de la población española.
Crece el visionado de televisión hasta las 2,6 horas al día, lo que supone un +6,8% de crecimiento en el consumo de televisión en el mes de octubre respecto al arranque de temporada: 157 minutos por persona. Sube el consumo en espectadores de 25 a 44 años. En octubre, el 87,3% de la población de 25 a 44 años en España conectó en algún momento con algún canal de televisión lineal, creciendo por segundo mes consecutivo.