'Supervivientes' (14%) lidera frente a 'Al cielo con ella' (9,6%) y 'En tierra lejana' (11,3%)

Audiencias Martes 14 de Abril de 2026
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Con el anunciado reencuentro de Dulceida con su mujer Alba Paul que está concursando en 'Supervivientes: Tierra de nadie', el reality de Telecinco volvió a liderar en la noche de Telecinco con un 14% de cuota de pantalla, lo que supuso una mínima bajada de una décima respecto a la semana anterior. En el access, 'La isla de las tentaciones' apunta un 8,1% de cuota, superando el millón.
Por su parte, 'Al cielo con ella' ofreció su segunda entrega en La 1 apuntando un 9,4% de share, perdiendo -2,7 puntos en comparación al martes anterior, y contando con 808.000 espectadores. Se queda cerca de los 841.000 con los que cuenta 'En tierra lejana', que pese a ceder un punto, firma un buen 11,3% en Antena 3.
- Nos colamos en el plató de 'Friends' y descubrimos los secretos del apartamento de Monica en el Friends Fest
- Selena Leo: "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"
- Sonia Madoc: "¿Crees que si tuviese una gira de 80 bolos me iría de Sonia y Selena?"
- 'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
- 'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
- laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
Los espacios de Cuatro también bajan y, tras el 4,5% de 'First Dates', 'Horizonte' se queda en un 6,4%, perdiendo siete décimas, mientras que 'Código 10' apunta un 6%, bajando -1,5 puntos en una semana. Por su parte, en laSexta, 'El taquillazo' se mantiene y crece una décima con 'La tribu' (5,3%).
Henar Álvarez, presentando 'Al cielo con ella' en La 1
Prime time
- 'Al cielo con ella' marca un 9,6%, cediendo -2,7 puntos
- 'Supervivientes' sobresale con un 14% (-0,1)
- Aunque pierde un pinto, 'En tierra lejana' firma un 11,3%
La revuelta 1.198.000 9,4%
Al cielo con ella808.000 9,6%
Cifras y letras453.000 3,5%
Documenta rtve 177.000 1,4%
Documaster96.000 1,1%
Cine 96.000 1,1%
El hormiguero 1.646.000 12,9%
En tierra lejana841.000 11,3%
First Dates526.000 4,5%
Horizonte810.000 6,4%
Código 10372.000 6,0%
La isla de las tentaciones1.036.000 8,1%
Supervivientes: tierra de nadie858.000 14,0%
La sexta clave361.000 3,2%
El intermedio737.000 5,8%
El taquillazo 425.000 5,3%
Imagen del capítulo emitido de 'En tierra lejana'
Late night
- El cine de laSexta marca un 4,5% (+0,4)
- Pérdida de -2 puntos para la reposición de 'En tierra lejana'
- Las reposiciones de 'Al cielo con ella' no destacan
Al cielo con ella187.000 4,5%
Al cielo con ella78.000 3,5%
Los secretos sexuales de Hitler 63.000 1,4%
Los secretos sexuales de Hitler 44.000 1,6%
Conciertos radio 3 28.000 1,5%
En tierra lejana182.000 5,9%
Sportium game show59.000 3,4%
En el punto de mira 115.000 5,9%
Gran Madrid show155.000 8,2%
Cine 129.000 4,5%
'Sueños de libertad' vuelve a ser la serie más vista
Sobremesa y tarde
- 'Directo al grano' alcanza el doble dígito al apuntar un 10,1%
- 'Sueños de libertad' (15,1%) crece respecto al martes anterior
- Buen 10,5% para 'El diario de Jorge' (+0,8)
Directo al grano801.000 10,1%
Valle Salvaje761.000 11,4%
La promesa828.000 12,1%
Malas lenguas810.000 10,4%
Aquí la Tierra1.087.000 11,5%
Saber y ganar575.000 6,5%
Grandes documentales262.000 3,4%
Pandillas salvajes282.000 3,5%
Fauna letal 227.000 3,2%
Malas lenguas428.000 6,3%
Women's European qualifiers542.000 5,5%
Fútbol: clasificación mundial femenino 587.000 5,7%
Sueños de libertad1.256.000 15,1%
Y ahora Sonsoles693.000 9,9%
Pasapalabra1.570.000 17,2%
Todo es mentira576.000 7,4%
Lo sabe no lo sabe431.000 6,2%
El tiempo justo744.000 9,7%
El diario de Jorge730.000 10,5%
¡Allá tú!894.000 10,0%
Zapeando474.000 5,8%
Más vale tarde406.000 5,9%
Adela González y Javier Ruiz, al frente de 'Mañaneros 360'
Mañana
- Enorme 17,6% para 'Mañaneros 360', que supera el millón en la segunda franja
- 'La ruleta de la suerte' vuelve a sobresalir con un 21,1% (-1,2)
- 'Vamos a ver' pierde -1,2 puntos y anota un 9,3%
La hora de La 1355.000 18,8%
Mañaneros 360529.000 17,6%
Mañaneros 3601.005.000 12,9%
Pueblo de Dios 16.000 1,7%
Arqueomanía 11.000 0,9%
La playa,la vida salvaje alrededor de la sombrilla23.000 1,3%
Agrosfera23.000 1,3%
Aquí hay trabajo38.000 1,9%
La aventura del saber32.000 1,5%
Baserri gourmet 51.000 2,1%
El western de La 2 94.000 3,1%
El cazador127.000 2,3%
El cazador216.000 2,5%
Espejo público291.000 11,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 816.000 17,8%
La ruleta de la suerte1.483.000 21,1%
Love shopping tv2.000 0,3%
¡Toma salami! 11.000 0,9%
Alerta cobra 28.000 1,6%
Alerta cobra 46.000 2,6%
Alerta cobra 46.000 2,2%
En boca de todos213.000 7,1%
La mirada crítica158.000 9,1%
El programa de AR269.000 12,1%
Vamos a ver303.000 9,3%
El precio justo 542.000 8,5%
Aruser@s el humorning175.000 12,4%
Aruser@s302.000 14,5%
Al rojo vivo323.000 9,1%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' firma un impresionante 23,6%, distanciándose en esa franja de la sobremesa de 'Telediario 1' con su 15,6% y de 'Informativos Telecinco 15:00' con su 8,6%. Por la noche, el ranking es el mismo pero con bajadas respecto a la edición anterior: 'Antena 3 noticias 2' marca un 15,4%, 'Telediario 2' firma un 11,3% e 'Informativos Telecinco 21:00' no pasa del 6,8%.
Informativo territorial 1807.000 13,7%
Telediario 11.441.000 15,6%
Informativo territorial 21.041.000 11,6%
Telediario 21.286.000 11,3%
Noticias de la mañana230.000 13,4%
Antena 3 noticias 12.185.000 23,6%
Antena 3 noticias 21.775.000 15,4%
Noticias Cuatro 1543.000 8,1%
El desmarque Cuatro 1389.000 4,3%
Noticias Cuatro 2425.000 5,0%
El matinal119.000 10,2%
Informativos Telecinco 15:00795.000 8,6%
Informativos Telecinco 21:00773.000 6,8%
laSexta noticias 14h744.000 9,3%
laSexta noticias: jugones576.000 6,2%
laSexta noticias 20h576.000 6,8%