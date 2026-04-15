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Audiencias 'Supervivientes' lidera frente a 'Al cielo con ella' y 'En tierra lejana'

AUDIENCIAS MARTES 14 DE ABRIL

'Supervivientes' (14%) lidera frente a 'Al cielo con ella' (9,6%) y 'En tierra lejana' (11,3%)

la emisión de 'La tribu' (5,3%) mantiene a 'El taquillazo' en datos similares a los de la semana anterior.

'Supervivientes' (14%) lidera frente a 'Al cielo con ella' (9,6%) y 'En tierra lejana' (11,3%)
Por RedacciónPublicado: Miércoles 15 Abril 2026 09:00 (hace 14 horas) | Última actualización: Miércoles 15 Abril 2026 10:09 (hace 13 horas)

Audiencias Martes 14 de Abril de 2026

  • logoantena3

    13,3%

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    11,6%

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    9,6%

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Con el anunciado reencuentro de Dulceida con su mujer Alba Paul que está concursando en 'Supervivientes: Tierra de nadie', el reality de Telecinco volvió a liderar en la noche de Telecinco con un 14% de cuota de pantalla, lo que supuso una mínima bajada de una décima respecto a la semana anterior. En el access, 'La isla de las tentaciones' apunta un 8,1% de cuota, superando el millón.

Por su parte, 'Al cielo con ella' ofreció su segunda entrega en La 1 apuntando un 9,4% de share, perdiendo -2,7 puntos en comparación al martes anterior, y contando con 808.000 espectadores. Se queda cerca de los 841.000 con los que cuenta 'En tierra lejana', que pese a ceder un punto, firma un buen 11,3% en Antena 3.

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Los espacios de Cuatro también bajan y, tras el 4,5% de 'First Dates', 'Horizonte' se queda en un 6,4%, perdiendo siete décimas, mientras que 'Código 10' apunta un 6%, bajando -1,5 puntos en una semana. Por su parte, en laSexta, 'El taquillazo' se mantiene y crece una décima con 'La tribu' (5,3%).

Henar Álvarez, presentando &#39;Al cielo con ella&#39; en La 1

Henar Álvarez, presentando 'Al cielo con ella' en La 1

Prime time

  • 'Al cielo con ella' marca un 9,6%, cediendo -2,7 puntos
  • 'Supervivientes' sobresale con un 14% (-0,1)
  • Aunque pierde un pinto, 'En tierra lejana' firma un 11,3%
La 1

La revuelta 1.198.000 9,4%

Al cielo con ella808.000 9,6%

La 2

Cifras y letras453.000 3,5%

Documenta rtve 177.000 1,4%

Documaster96.000 1,1%

Cine 96.000 1,1%

Antena 3

El hormiguero 1.646.000 12,9%

En tierra lejana841.000 11,3%

Cuatro

First Dates526.000 4,5%

Horizonte810.000 6,4%

Código 10372.000 6,0%

Telecinco

La isla de las tentaciones1.036.000 8,1%

Supervivientes: tierra de nadie858.000 14,0%

laSexta

La sexta clave361.000 3,2%

El intermedio737.000 5,8%

El taquillazo 425.000 5,3%

Imagen del capítulo emitido de &#39;En tierra lejana&#39;

Imagen del capítulo emitido de 'En tierra lejana'

Late night

  • El cine de laSexta marca un 4,5% (+0,4)
  • Pérdida de -2 puntos para la reposición de 'En tierra lejana'
  • Las reposiciones de 'Al cielo con ella' no destacan
La 1

Al cielo con ella187.000 4,5%

Al cielo con ella78.000 3,5%

La 2

Los secretos sexuales de Hitler 63.000 1,4%

Los secretos sexuales de Hitler 44.000 1,6%

Conciertos radio 3 28.000 1,5%

Antena 3

En tierra lejana182.000 5,9%

Sportium game show59.000 3,4%

Cuatro

En el punto de mira 115.000 5,9%

Telecinco

Gran Madrid show155.000 8,2%

laSexta

Cine 129.000 4,5%

&#39;Sueños de libertad&#39; vuelve a ser la serie más vista

'Sueños de libertad' vuelve a ser la serie más vista

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano801.000 10,1%

Valle Salvaje761.000 11,4%

La promesa828.000 12,1%

Malas lenguas810.000 10,4%

Aquí la Tierra1.087.000 11,5%

La 2

Saber y ganar575.000 6,5%

Grandes documentales262.000 3,4%

Pandillas salvajes282.000 3,5%

Fauna letal 227.000 3,2%

Malas lenguas428.000 6,3%

Women's European qualifiers542.000 5,5%

Fútbol: clasificación mundial femenino 587.000 5,7%

Antena 3

Sueños de libertad1.256.000 15,1%

Y ahora Sonsoles693.000 9,9%

Pasapalabra1.570.000 17,2%

Cuatro

Todo es mentira576.000 7,4%

Lo sabe no lo sabe431.000 6,2%

Telecinco

El tiempo justo744.000 9,7%

El diario de Jorge730.000 10,5%

¡Allá tú!894.000 10,0%

laSexta

Zapeando474.000 5,8%

Más vale tarde406.000 5,9%

Adela González y Javier Ruiz, al frente de &#39;Mañaneros 360&#39;

Adela González y Javier Ruiz, al frente de 'Mañaneros 360'

Mañana

La 1

La hora de La 1355.000 18,8%

Mañaneros 360529.000 17,6%

Mañaneros 3601.005.000 12,9%

La 2

Pueblo de Dios 16.000 1,7%

Arqueomanía 11.000 0,9%

La playa,la vida salvaje alrededor de la sombrilla23.000 1,3%

Agrosfera23.000 1,3%

Aquí hay trabajo38.000 1,9%

La aventura del saber32.000 1,5%

Baserri gourmet 51.000 2,1%

El western de La 2 94.000 3,1%

El cazador127.000 2,3%

El cazador216.000 2,5%

Antena 3

Espejo público291.000 11,8%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 816.000 17,8%

La ruleta de la suerte1.483.000 21,1%

Cuatro

Love shopping tv2.000 0,3%

¡Toma salami! 11.000 0,9%

Alerta cobra 28.000 1,6%

Alerta cobra 46.000 2,6%

Alerta cobra 46.000 2,2%

En boca de todos213.000 7,1%

Telecinco

La mirada crítica158.000 9,1%

El programa de AR269.000 12,1%

Vamos a ver303.000 9,3%

El precio justo 542.000 8,5%

laSexta

Aruser@s el humorning175.000 12,4%

Aruser@s302.000 14,5%

Al rojo vivo323.000 9,1%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' firma un impresionante 23,6%, distanciándose en esa franja de la sobremesa de 'Telediario 1' con su 15,6% y de 'Informativos Telecinco 15:00' con su 8,6%. Por la noche, el ranking es el mismo pero con bajadas respecto a la edición anterior: 'Antena 3 noticias 2' marca un 15,4%, 'Telediario 2' firma un 11,3% e 'Informativos Telecinco 21:00' no pasa del 6,8%.

La 1

Informativo territorial 1807.000 13,7%

Telediario 11.441.000 15,6%

Informativo territorial 21.041.000 11,6%

Telediario 21.286.000 11,3%

Antena 3

Noticias de la mañana230.000 13,4%

Antena 3 noticias 12.185.000 23,6%

Antena 3 noticias 21.775.000 15,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1543.000 8,1%

El desmarque Cuatro 1389.000 4,3%

Noticias Cuatro 2425.000 5,0%

Telecinco

El matinal119.000 10,2%

Informativos Telecinco 15:00795.000 8,6%

Informativos Telecinco 21:00773.000 6,8%

laSexta

laSexta noticias 14h744.000 9,3%

laSexta noticias: jugones576.000 6,2%

laSexta noticias 20h576.000 6,8%

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