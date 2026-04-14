Por Redacción |

'El sótano club' ya se ha estrenado en las tardes de Ten y con sus cuatro horas de duración registra un 0,9% de cuota de pantalla contando con 69.000 espectadores. Se trata de un dato discreto que seguro que crece en futuras entregas, pues no es ni siquiera lo más visto de la cadena, pues el primer puesto lo ocupa 'Caso Cerrado con un 1% y 88.000 espectadores.

Tres de los protagonistas de 'Perdona nuestros pecados'