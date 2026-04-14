'El sótano club' ya se ha estrenado en las tardes de Ten y con sus cuatro horas de duración registra un 0,9% de cuota de pantalla contando con 69.000 espectadores. Se trata de un dato discreto que seguro que crece en futuras entregas, pues no es ni siquiera lo más visto de la cadena, pues el primer puesto lo ocupa 'Caso Cerrado con un 1% y 88.000 espectadores.
Ranking cadenas TDT Lunes, 13 de Abril de 2026
2,3%
2,2%
2,0%
1,8%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,3%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,4%
Ranking programas TDT Lunes, 13 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Leyla
21:49
23:02
313.000
2,4%
Perdona nuestros pecados
20:12
21:48
304.000
2,9%
Marina
18:40
20:12
294.000
3,8%
La que se avecina Una piña rumana, un reseteo ...
20:59
22:55
291.000
2,3%
Cuando seas mia
16:30
18:40
280.000
3,7%
Emanet
14:57
16:30
265.000
2,9%
Trece y Cope es noticia
20:33
20:42
256.000
2,7%
La noche en 24h Laila Nachawati
23:14
24:35
244.000
3,0%
Mentes criminales Luz Roja
23:56
24:50
243.000
3,8%
Bright minds Solo se muere una vez
22:02
23:03
239.000
1,8%
Ranking Nova (2,3%) - Lunes, 13 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Leyla
21:49
23:02
313.000
2,4%
Perdona nuestros pecados
20:12
21:48
304.000
2,9%
Marina
18:40
20:12
294.000
3,8%
Cuando seas mia
16:30
18:40
280.000
3,7%
Emanet
14:57
16:30
265.000
2,9%
Ranking FDF (2,2%) - Lunes, 13 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La que se avecina Una piña rumana, un reseteo ...
20:59
22:55
291.000
2,3%
La que se avecina Un terrorista sexual, una ...
15:18
17:28
196.000
2,2%
La que se avecina Una eco-finca, un obús y una ...
19:12
20:59
153.000
1,8%
Cine Los conspiradores
22:55
25:03
148.000
1,8%
La que se avecina Un onanista, un niño robado y ...
17:28
19:12
141.000
1,9%
Ranking Energy (2,0%) - Lunes, 13 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Mentes criminales Luz Roja
23:56
24:50
243.000
3,8%
Mentes criminales Luz verde
23:03
23:56
237.000
2,4%
Mentes criminales Despegamos
24:50
25:37
199.000
5,0%
Distrito 8
20:16
26:30
188.000
2,2%
Mentes criminales Inolvidable
22:08
23:03
183.000
1,4%
Ranking Atreseries (1,8%) - Lunes, 13 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Bright minds Solo se muere una vez
22:02
23:03
239.000
1,8%
Bright minds Culpable
20:50
22:02
210.000
1,8%
Bright minds Pero dura demasiado
23:03
24:21
198.000
2,2%
Hudson & Rex
16:34
17:23
185.000
2,3%
Hudson & Rex
19:54
20:50
164.000
1,8%
Ranking TRECE (1,6%) - Lunes, 13 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Trece y Cope es noticia
20:33
20:42
256.000
2,7%
Cine western El muchacho de Oklahoma
18:42
20:33
219.000
2,8%
Tu cine El sendero de la muerte
20:42
22:03
183.000
1,6%
Sesión doble Ultimatum
17:05
18:39
181.000
2,5%
Sesión doble Firefox, el arma definitiva
14:50
17:05
167.000
1,9%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Lunes, 13 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Bajarse al moro
21:20
22:54
229.000
1,8%
Cine Amanece que no es poco
15:30
17:40
160.000
1,9%
Cine Navajeros
22:54
24:52
131.000
1,5%
Cine Matar al nani
17:40
19:49
111.000
1,5%
Cine La estanquera de Vallecas
13:24
15:30
89.000
1,2%
Ranking Neox (1,5%) - Lunes, 13 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los Simpson
14:53
15:19
217.000
2,3%
Los Simpson
14:25
14:53
217.000
2,6%
Los Simpson
15:46
16:13
206.000
2,3%
The Big Bang Theory
20:11
20:30
187.000
2,1%
The Big Bang Theory
19:52
20:11
186.000
2,3%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Lunes, 13 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La noche en 24h Laila Nachawati
23:14
24:35
244.000
3,0%
La noche en 24h: portada Carmelo Romero-Julián ...
22:05
23:14
202.000
1,6%
Telediario 2
20:58
21:37
147.000
1,3%
Deportes 2
21:38
21:43
123.000
1,0%
Informativo 24h
21:43
22:05
109.000
0,8%
Ranking DMAX (1,3%) - Lunes, 13 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Ecos de la historia Pearl Harbor: batalla en el ...
22:31
23:30
164.000
1,4%
Segunda Guerra Mundial: momentos clave Pearl ...
23:37
24:28
160.000
2,1%
La fiebre del oro: Australia
18:45
19:38
129.000
1,7%
Joyas sobre ruedas
20:29
21:30
117.000
1,1%
Nazi megaestructuras: la guerra de Estados Unidos ...
24:35
25:23
110.000
2,4%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Lunes, 13 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Forjado a fuego La flissa cabilia
21:56
22:44
170.000
1,3%
Forjado a fuego El bagh nakh
21:01
21:56
160.000
1,3%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
122.000
2,9%
Vida bajo cero
15:32
16:35
121.000
1,3%
Vida bajo cero
19:17
20:06
119.000
1,5%
Ranking Squirrel (1,3%) - Lunes, 13 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine The moderator
22:02
23:20
156.000
1,2%
Cine Honor y venganza
18:39
20:17
154.000
2,0%
Cine La sangre llama a la sangre
17:03
18:39
118.000
1,6%
Cine Blood money (2012)
23:20
24:59
112.000
1,5%
Cine Tres sargentos
20:17
22:02
110.000
1,0%
Ranking Divinity (1,1%) - Lunes, 13 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Tu casa a juicio
21:16
22:06
186.000
1,5%
Tu casa a juicio
20:13
21:16
133.000
1,3%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:39
16:36
95.000
1,1%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:36
17:34
94.000
1,2%
Tu casa a juicio: Vancouver
17:34
18:31
93.000
1,3%
Ranking DKiss (1,1%) - Lunes, 13 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Viviendo con un asesino
16:40
17:36
115.000
1,4%
Ahorradores compulsivos
21:24
22:15
112.000
0,9%
Ahorradores compulsivos
20:21
21:17
109.000
1,1%
Mi extraña adicción
22:15
23:11
105.000
0,8%
Crímenes que nos cambiaron Atentado de atlanta ...
15:50
16:40
101.000
1,1%
Ranking Ten (0,9%) - Lunes, 13 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Caso cerrado
14:28
15:45
88.000
1,0%
El sótano club
15:45
19:45
69.000
0,9%
Atrapadas Rebecca Smith
24:03
25:02
62.000
1,0%
Caso cerrado
13:14
14:28
56.000
1,0%
Atrapadas Jamie Grachek
25:56
26:30
51.000
2,6%
Ranking Boing (0,8%) - Lunes, 13 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon, el gato cósmico
15:01
15:12
139.000
1,5%
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
20:59
21:10
136.000
1,2%
Doraemon, el gato cósmico
08:29
08:39
135.000
7,3%
Doraemon, el gato cósmico
19:57
20:07
134.000
1,6%
Doraemon, el gato cósmico
15:12
15:22
130.000
1,4%
Ranking Teledeporte (0,6%) - Lunes, 13 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Estudio estadio: el debate lunes
23:02
24:15
92.000
1,0%
Tenis: atp 500 R.Jodar-J.Munar: Barcelona
19:09
20:19
82.000
1,0%
Conexión vintage
24:17
24:39
62.000
1,0%
Estudio estadio: express
22:40
23:00
61.000
0,5%
Atp 500
15:44
20:29
52.000
0,7%
Ranking Clan TVE (0,4%) - Lunes, 13 de Abril de 2026