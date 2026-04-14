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Audiencias El estreno de 'La isla de las tentaciones 10' hace bajar a 'MasterChef'

AUDIENCIAS TDT 13 DE ABRIL

'El sótano club' se estrena con un discreto 0,9% y sin ser lo más visto de Ten

Tres series de Nova lideran la jornada: 'Leyla', 'Perdona nuestros pecados' y 'Marina'.

'El sótano club' se estrena con un discreto 0,9% y sin ser lo más visto de Ten
Por RedacciónPublicado: Martes 14 Abril 2026 09:41 (hace 3 horas)

Audiencias Lunes 13 de Abril de 2026

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    13,6%

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    12,6%

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    10,2%

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'El sótano club' ya se ha estrenado en las tardes de Ten y con sus cuatro horas de duración registra un 0,9% de cuota de pantalla contando con 69.000 espectadores. Se trata de un dato discreto que seguro que crece en futuras entregas, pues no es ni siquiera lo más visto de la cadena, pues el primer puesto lo ocupa 'Caso Cerrado con un 1% y 88.000 espectadores.

Tres de los protagonistas de &amp;#39;Perdona nuestros pecados&amp;#39;
Tres de los protagonistas de 'Perdona nuestros pecados'

Ranking cadenas TDT Lunes, 13 de Abril de 2026

Nova 2,3%

FDF 2,2%

Energy 2,0%

Atreseries 1,8%

TRECE 1,6%

BEMADtv 1,6%

Neox 1,5%

Canal 24 Horas 1,4%

DMAX 1,3%

Mega (España) 1,3%

Squirrel 1,3%

Divinity 1,1%

DKiss 1,1%

Ten 0,9%

Boing 0,8%

Real Madrid TV 0,7%

Teledeporte 0,6%

Clan TVE 0,4%

Ranking programas TDT Lunes, 13 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:49
23:02
313.000
2,4%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:12
21:48
304.000
2,9%
Nova
Marina
18:40
20:12
294.000
3,8%
FDF
La que se avecina Una piña rumana, un reseteo ...
20:59
22:55
291.000
2,3%
Nova
Cuando seas mia
16:30
18:40
280.000
3,7%
Nova
Emanet
14:57
16:30
265.000
2,9%
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:33
20:42
256.000
2,7%
Canal 24 Horas
La noche en 24h Laila Nachawati
23:14
24:35
244.000
3,0%
Energy
Mentes criminales Luz Roja
23:56
24:50
243.000
3,8%
Atreseries
Bright minds Solo se muere una vez
22:02
23:03
239.000
1,8%

Ranking Nova (2,3%) - Lunes, 13 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:49
23:02
313.000
2,4%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:12
21:48
304.000
2,9%
Nova
Marina
18:40
20:12
294.000
3,8%
Nova
Cuando seas mia
16:30
18:40
280.000
3,7%
Nova
Emanet
14:57
16:30
265.000
2,9%

Ranking FDF (2,2%) - Lunes, 13 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una piña rumana, un reseteo ...
20:59
22:55
291.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un terrorista sexual, una ...
15:18
17:28
196.000
2,2%
FDF
La que se avecina Una eco-finca, un obús y una ...
19:12
20:59
153.000
1,8%
FDF
Cine Los conspiradores
22:55
25:03
148.000
1,8%
FDF
La que se avecina Un onanista, un niño robado y ...
17:28
19:12
141.000
1,9%

Ranking Energy (2,0%) - Lunes, 13 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Mentes criminales Luz Roja
23:56
24:50
243.000
3,8%
Energy
Mentes criminales Luz verde
23:03
23:56
237.000
2,4%
Energy
Mentes criminales Despegamos
24:50
25:37
199.000
5,0%
Energy
Distrito 8
20:16
26:30
188.000
2,2%
Energy
Mentes criminales Inolvidable
22:08
23:03
183.000
1,4%

Ranking Atreseries (1,8%) - Lunes, 13 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright minds Solo se muere una vez
22:02
23:03
239.000
1,8%
Atreseries
Bright minds Culpable
20:50
22:02
210.000
1,8%
Atreseries
Bright minds Pero dura demasiado
23:03
24:21
198.000
2,2%
Atreseries
Hudson & Rex
16:34
17:23
185.000
2,3%
Atreseries
Hudson & Rex
19:54
20:50
164.000
1,8%

Ranking TRECE (1,6%) - Lunes, 13 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:33
20:42
256.000
2,7%
TRECE
Cine western El muchacho de Oklahoma
18:42
20:33
219.000
2,8%
TRECE
Tu cine El sendero de la muerte
20:42
22:03
183.000
1,6%
TRECE
Sesión doble Ultimatum
17:05
18:39
181.000
2,5%
TRECE
Sesión doble Firefox, el arma definitiva
14:50
17:05
167.000
1,9%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Lunes, 13 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Bajarse al moro
21:20
22:54
229.000
1,8%
BEMADtv
Cine Amanece que no es poco
15:30
17:40
160.000
1,9%
BEMADtv
Cine Navajeros
22:54
24:52
131.000
1,5%
BEMADtv
Cine Matar al nani
17:40
19:49
111.000
1,5%
BEMADtv
Cine La estanquera de Vallecas
13:24
15:30
89.000
1,2%

Ranking Neox (1,5%) - Lunes, 13 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:53
15:19
217.000
2,3%
Neox
Los Simpson
14:25
14:53
217.000
2,6%
Neox
Los Simpson
15:46
16:13
206.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
20:11
20:30
187.000
2,1%
Neox
The Big Bang Theory
19:52
20:11
186.000
2,3%

Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Lunes, 13 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h Laila Nachawati
23:14
24:35
244.000
3,0%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: portada Carmelo Romero-Julián ...
22:05
23:14
202.000
1,6%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:37
147.000
1,3%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:38
21:43
123.000
1,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:05
109.000
0,8%

Ranking DMAX (1,3%) - Lunes, 13 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Ecos de la historia Pearl Harbor: batalla en el ...
22:31
23:30
164.000
1,4%
DMAX
Segunda Guerra Mundial: momentos clave Pearl ...
23:37
24:28
160.000
2,1%
DMAX
La fiebre del oro: Australia
18:45
19:38
129.000
1,7%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:29
21:30
117.000
1,1%
DMAX
Nazi megaestructuras: la guerra de Estados Unidos ...
24:35
25:23
110.000
2,4%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Lunes, 13 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Forjado a fuego La flissa cabilia
21:56
22:44
170.000
1,3%
Mega (España)
Forjado a fuego El bagh nakh
21:01
21:56
160.000
1,3%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
122.000
2,9%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:32
16:35
121.000
1,3%
Mega (España)
Vida bajo cero
19:17
20:06
119.000
1,5%

Ranking Squirrel (1,3%) - Lunes, 13 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine The moderator
22:02
23:20
156.000
1,2%
Squirrel
Cine Honor y venganza
18:39
20:17
154.000
2,0%
Squirrel
Cine La sangre llama a la sangre
17:03
18:39
118.000
1,6%
Squirrel
Cine Blood money (2012)
23:20
24:59
112.000
1,5%
Squirrel
Cine Tres sargentos
20:17
22:02
110.000
1,0%

Ranking Divinity (1,1%) - Lunes, 13 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
21:16
22:06
186.000
1,5%
Divinity
Tu casa a juicio
20:13
21:16
133.000
1,3%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:39
16:36
95.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:36
17:34
94.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
17:34
18:31
93.000
1,3%

Ranking DKiss (1,1%) - Lunes, 13 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Viviendo con un asesino
16:40
17:36
115.000
1,4%
DKiss
Ahorradores compulsivos
21:24
22:15
112.000
0,9%
DKiss
Ahorradores compulsivos
20:21
21:17
109.000
1,1%
DKiss
Mi extraña adicción
22:15
23:11
105.000
0,8%
DKiss
Crímenes que nos cambiaron Atentado de atlanta ...
15:50
16:40
101.000
1,1%

Ranking Ten (0,9%) - Lunes, 13 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:28
15:45
88.000
1,0%
Ten
El sótano club
15:45
19:45
69.000
0,9%
Ten
Atrapadas Rebecca Smith
24:03
25:02
62.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
13:14
14:28
56.000
1,0%
Ten
Atrapadas Jamie Grachek
25:56
26:30
51.000
2,6%

Ranking Boing (0,8%) - Lunes, 13 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:01
15:12
139.000
1,5%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
20:59
21:10
136.000
1,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:29
08:39
135.000
7,3%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
19:57
20:07
134.000
1,6%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:12
15:22
130.000
1,4%

Ranking Teledeporte (0,6%) - Lunes, 13 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio: el debate lunes
23:02
24:15
92.000
1,0%
Teledeporte
Tenis: atp 500 R.Jodar-J.Munar: Barcelona
19:09
20:19
82.000
1,0%
Teledeporte
Conexión vintage
24:17
24:39
62.000
1,0%
Teledeporte
Estudio estadio: express
22:40
23:00
61.000
0,5%
Teledeporte
Atp 500
15:44
20:29
52.000
0,7%

Ranking Clan TVE (0,4%) - Lunes, 13 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Una casa de locos
20:19
20:30
74.000
0,8%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:41
21:52
60.000
0,5%
Clan TVE
Una casa de locos
20:08
20:19
58.000
0,7%
Clan TVE
Una casa de locos
20:30
20:40
56.000
0,6%
Clan TVE
Bob Esponja
14:28
14:38
56.000
0,7%
Ver todos los comentarios (3)

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