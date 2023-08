'Me resbala' (4,5%) se despide cuesta abajo: 'Código 10' (8,9%) la duplica y 'Grand Prix' (14,6%) la triplica

Por Redacción |

'Me resbala' ha hecho honor a su nombre y no ha parado de deslizarse desde que se produjera su estreno a finales de junio. Tras perder rápidamente el doble dígito, el mes de agosto no ha sido precisamente alentador para el programa repleto de humoristas, que el martes 22 ha llegado a su fin con un paupérrimo 4,5% de share que procede de los 424.000 espectadores que aguantaron las sacudidas de su inestable barco. De esta manera, se despide tocando fondo y empeorando el mínimo histórico de la semana previa.

Lara Álvarez y compañía han tenido enfrente un nuevo rival, ya que 'Grand Prix' aterrizaba en la noche del martes tras verse desplazado puntualmente del lunes por la celebración del Mundial Femenino. En este contexto diferente, el icónico formato se sigue desinflando y cae a un 14,6% que, en cualquier caso, le es suficiente para aventajar a 'Hermanos' (13,3%). Mientras tanto, Cuatro brilla con luz propia con el máximo de 'Código 10' (8,9%) y laSexta se conforma con el escaso 3,7% de "It".

'Me resbala'

Prime time

'Grand Prix' se deja -1,2 puntos en su nueva noche para quedarse en un dominante 14,6%

'Me resbala' remata su declive con un pobre 4,5% que supone una bajada de -1,7 puntos

'Hermanos' (13,3%) pierde -1,7 puntos de share en Antena 3

'Código 10' firma un gran 8,9% tras sumar +2,1 puntos

El cine de laSexta (3,7%) mejora en +0,7 puntos

Antena 3

El hormiguero 17 años juntos Rosario 1.096.000 10,9% Hermanos1.076.000 13,3%

Telecinco

Me resbala424.000 4,5%

La 1

4 estrellas1.054.000 10,5% Grand Prix1.169.000 14,6%

laSexta

El intermedio: The very best457.000 4,6% Cine It 272.000 3,7%

Cuatro

First Dates462.000 5,2% First Dates909.000 9,1% Código 10540.000 8,9%

La 2

Se ha escrito un crimen La rueda de la muerte 268.000 2,7% Se ha escrito un crimen Crimen en Ámsterdam 291.000 3,1% Se ha escrito un crimen Un nido de víboras 247.000 3,2%

Late night

Bajón de -1,3 puntos para 'Doctor Alí', que se queda en un 7,3%

La segunda sesión de cine de laSexta remonta +1,2 puntos hasta un 3,1%

'Se ha escrito un crimen' crece en todas sus emisiones nocturnas (3,4%, 4% y 4,3%)

Telecinco

¡Toma salami! Bellezas en la nieve 147.000 2,2% ¡Toma salami! Animales en serie 85.000 1,8% ¡Toma salami! Aventureros express 68.000 2% Casino gran Madrid online show31.000 1,3%

Antena 3

Doctor Alí263.000 7,3%

Cuatro

The game show67.000 3,2%

La 1

Viaje al centro de la tele: 10 años contigo 80 y pop 303.000 8,5% Viaje al centro de la tele: 10 años contigo Euroversiones 218.000 10%

laSexta

Cine 2 Presa del pánico 86.000 3,1%

La 2

Se ha escrito un crimen Matar una leyenda 193.000 3,4% Se ha escrito un crimen Muerte en Hawái 152.000 4% Se ha escrito un crimen Cartas mortíferas 105.000 4,3%

Sobremesa y tarde

'Amar es para siempre' (11,6%) añade +1 punto completo en un día

'Así es la vida' amasa +0,5 puntos con respecto al lunes para alcanzar un 9,3%

'La promesa' (11,6%) mejora en +0,3 puntos

Antena 3

Amar es para siempre1.128.000 11,6% Pecado original1.015.000 11,4% YAS verano714.000 9,3% Pasapalabra1.439.000 18,3%

Telecinco

Así es la vida828.000 9,3% 25 palabras715.000 9,7% Reacción en cadena757.000 9,6%

La 1

La promesa1.084.000 11,6% La Señora576.000 7% El comodín de La 1576.000 7,5% El cazador608.000 8,1% Aquí la Tierra721.000 9%

laSexta

Zapeando541.000 5,6% Más vale tarde540.000 6,8%

Cuatro

Todo es mentira560.000 6% Cuatro al día400.000 5,2% Cuatro al día a las 20h437.000 5,7%

La 2

Saber y ganar599.000 6,1% Grandes documentales309.000 3,5% Incluye: - Portugal salvaje De las montañas a la costa 311.000 3,3% - La hora de la naturaleza Entendimiento 305.000 3,6% - El bosque protector Bosques de piedra: Árboles fósiles 309.000 3,9% Atletismo: Campeonato del mundo263.000 3,2%

Mañana

Telecinco

25 palabras15.000 3% El programa del verano356.000 13% Ya es mediodía740.000 10,5%

Antena 3

Espejo público verano355.000 13% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Papas aliñás 959.000 18,1% La ruleta de la suerte1.523.000 19,9%

laSexta

Remescar, cosmética al instante3.000 0,5% ¿Quién vive ahí?24.000 2,6% ¿Quién vive ahí?51.000 3,6% Aruser@s fresh212.000 10,4% Al rojo vivo448.000 10,3% Incluye: - Comparecencia presidente del Gobierno591.000 11,2%

La 1

La hora de La 1248.000 11,8% Incluye: - Rueda de prensa Pedro Sánchez 299.000 18% Hablando claro278.000 7,2% Hablando claro extra0.000 0% Ahora o nunca561.000 6,8%

Cuatro

Puro Cuatro live12.000 2,4% ¡Toma salami! Mamá, quiero ser reportero 12.000 2% ¡Toma salami! Estela Reynolds 16.000 2,2% Mejor llama a Kiko6.000 0,6% Alerta Cobra Resaca 21.000 1,5% Alerta Cobra La aupair 51.000 2,9% Heldt Los Bochum boys 70.000 3,4% Alerta Cobra La reportera de noche 88.000 3,4% Alerta Cobra Revancha 140.000 4,7% Alerta Cobra El precio de la amistad 184.000 5,1% En boca de todos320.000 4,6%

La 2

Bubbles8.000 1,5% Inglés en TVE2.000 0,3% Rutas bizarras: Por el camino de Santiago La pepita de oro y el sueño de la cueva 16.000 1,8% Grandes diseños25.000 1,8% Ruta vía de la plata: Diario de un ciclista35.000 2% El río de la vida Luxor 29.000 1,5% Las rutas DAmbrosio Provincia de Burgos 80.000 3,6% Diario de un nómada Negocio postcomunista y viaje a Polonia 67.000 2,5% Documenta279.000 2,7% Incluye: - Mito animal Las pirañas pueden dejarte en los huesos en segundos 79.000 2,7% Into the Blue Ambon 104.000 2,8% Mañanas de cine Salario para matar 216.000 3,3% Planeta comida Países emergentes 218.000 2,2%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' se desmarca como la emisión más vista a lo largo de toda la jornada con 2,089 millones de espectadores que cristalizan en un 21,5% de share. En el mismo horario, La 1 supera a Telecinco con un 11,6% y un 11%, respectivamente. Sin embargo, en la edición siguiente se invierte el orden y Mediaset (10,3%) adelanta al ente público (10,1%), aunque Atresmedia sigue por delante con un inalcanzable 18,9%.

Antena 3

Noticias de la mañana122.000 14,7% Antena 3 noticias 12.089.000 21,5% Antena 3 noticias 21.679.000 18,9%

Telecinco

Informativos Telecinco Matinal50.000 8,1% Informativos Telecinco Matinal79.000 10% Informativos Telecinco Matinal148.000 11,6% Informativos Telecinco 15:001.075.000 11% Informativos Telecinco 21:00918.000 10,3%

La 1

Diario america 24h74.000 14,8% Informativo 24h109.000 17,2% Informativo 24h108.000 13,4% Informativo 24h207.000 17,1% Informativo territorial 1432.000 6,5% Telediario 11.144.000 11,6% Informativo territorial 21.206.000 12,2% Informativo 24h0.000 0% El tiempo 11.092.000 11,1% Telediario 2906.000 10,1%

laSexta

laSexta noticias 14h921.000 10,1% laSexta noticias: Jugones787.000 8% laSexta noticias 20h667.000 8,7% laSexta noticias: Especial557.000 6,4%

Cadenas:

Antena 3 logra mejorar su rendimiento diario y eleva su promedio a un 13,1% en el segundo día de la semana. De esta manera, se distancia de una descendente La 1 (10,2%) y de Telecinco, que no da síntomas de mejoría y baja a un 8,2%. Por su parte, Cuatro (6%) se acerca a laSexta (6,3%). Y, para rematar el ranking, La 2 sube a un 3,2% y en TDT destacan Energy (3%), FDF (2,7%), Nova (2,4%), Divinity (2,3%), Trece (2,1%), Neox (2%) y Atreseries (2%).