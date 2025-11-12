'LQSA' (9,9%) desperdicia el tirón de las 'Tentaciones' (11%) y cede ante 'Renacer' (12%) y 'Late Xou' (11,7%)

Por Redacción | |

'La que se avecina' ha sido incapaz de retener el liderato en la noche del martes. La decimocuarta temporada de la comedia de Contubernio, que se lanzó en abierto el martes pasado logrando ser la opción dominante en su franja, ha perdido fuelle en su segunda cita en Telecinco y, de hecho, ha caído al unidígito y se ha visto sobrepasada por sus dos principales competidoras al promediar 695.000 espectadores, los cuales dan lugar a un 9,9% de cuota de pantalla.

En esta ocasión, la propuesta más popular es 'Renacer', que crece a un 12% al convencer a casi 750.000 personas en Antena 3. En cambio, 'Late Xou con Marc Giró' se resiente muy levemente al bajar a un 11,7%, aunque realmente conecta con una mayor masa de público al reclutar a 833.000 fieles de media. Por su parte, 'Código 10' se ubica en un notable 7,8% frente al 5,1% de 'Batalla de restaurantes', que supone una mejora de +0,4 puntos con respecto a su estreno de temporada.

En el access, 'El hormiguero' recupera su posición habitual de dominio después de haber sucumbido a 'La revuelta' y su entrega con Rosalía. Tan solo un día más tarde, el formato de Pablo Motos acelera a un gran 16,9%, mientras que el de David Broncano vuelve a su estatus usual al situarse en un 13,7%. A su vez, la versión reducida de 'La isla de las tentaciones' consigue marcar un ascendente 11% al rozar los 1,4 millones de espectadores.

'Renacer' se eleva a la cima del prime time

Prime time

'Renacer' consigue liderar al subir +0,9 puntos a un 12%

'La revuelta' (13,7%) mejora +2,8 puntos en una semana, pese a bajar -6,7 puntos con respecto a su emisión del lunes

'La que se avecina' (9,9%) pierde fuelle y -2,2 puntos

La 1

La revuelta Paula Vázquez - Aitor Francesena 1.713.000 13,7% Late Xou con Marc Giró833.000 11,7%

La 2

Cifras y letras399.000 3,4% Cifras y letras777.000 6,1% Imma Tataranni El buey y la mujer, de tu pueblo tienen que ser 184.000 1,5% Imma Tataranni El buey y la mujer, de tu pueblo tienen que ser (Parte 2) 112.000 1,3%

Antena 3

El hormiguero Marc Márquez 2.095.000 16,9% Renacer748.000 12,0%

Cuatro

First Dates732.000 6,0% First Dates965.000 7,7% Código 10454.000 7,8%

Telecinco

La isla de las tentaciones1.382.000 11,0% La que se avecina Un tetalibán, un hidroanencefálico y un ovocucaracholácteo 695.000 9,9%

laSexta

laSexta clave561.000 5,0% El intermedio799.000 6,3% Batalla de restaurantes409.000 5,1%

Javier Cámara durante su visita a 'Late Xou de Marc Giró'

Late night

Las dos reposiciones de 'Late Xou' (6,3% y 3,8%) se desinflan (-0,6 y -2,6 puntos)

El segundo episodio de 'Renacer' (6,7%) suma +0,3 puntos

'El desmarque' llega a un 5,9% al crecer +1,6 puntos

La 1

Late Xou con Marc Giró201.000 6,3% Late Xou con Marc Giró68.000 3,8%

La 2

Grantchester45.000 0,8% Grantchester47.000 1,3% Kim Novak: El alma rebelde de Hollywood46.000 2,3%

Antena 3

Renacer163.000 6,7%

Cuatro

El desmarque: Madrugada105.000 5,9%

Telecinco

La que se avecina Un espacio cultureta, una operación Lady Gaga y los gloriosos de Montepinar 254.000 10,0%

laSexta

Batalla de restaurantes172.000 5,0% Pokerstars casino live34.000 1,9%

'Sueños de libertad' se mantiene como uno de los referentes de Antena 3

Sobremesa y tarde

'Valle Salvaje' (11,4%) y 'La promesa' (12,1%) lideran en La 1 y mantienen su datos casi intactos con respecto al anterior martes

'Pasapalabra' arrasa con todo al crecer +1,6 puntos a un enorme 22%

'Gran Hermano: La vida en directo' no coge tracción y se conforma con un 5,7%

La 1

Directo al grano827.000 10,4% Valle Salvaje818.000 11,4% La promesa910.000 12,1% Malas lenguas1.013.000 11,8% Aquí la Tierra1.372.000 13,5%

La 2

Saber y ganar609.000 6,9% Grandes documentales243.000 3,2% Incluye: - El círculo mágico del arrecife244.000 3,1% - La carrera de la vida La gran carrera del desierto 241.000 3,4% Malas lenguas477.000 6,5% Eva Longoria recorriendo México Oaxaca 198.000 2,3% Eva Longoria recorriendo México Nuevo León 188.000 1,9%

Antena 3

Sueños de libertad1.193.000 14,1% Y ahora, Sonsoles793.000 10,6% Pasapalabra2.177.000 22,0%

Cuatro

Todo es mentira494.000 6,2% Lo sabe, no lo sabe393.000 5,1%

Telecinco

El tiempo justo716.000 9,0% El diario de Jorge749.000 10,4% Agárrate al sillón730.000 8,9% Gran Hermano: La vida en directo567.000 5,7%

laSexta

Zapeando385.000 4,7% Más vale tarde424.000 5,7%

Silvia Intxaurrondo mantiene su hegemonía con 'La hora de La 1'

Mañana

'La hora de La 1' triunfa con un 19,1% (+0,3 puntos)

'Aruser@s' (15,6%) se refuerza con una subida de +1,5 puntos

'La ruleta de la suerte' (22,5%) es el bastión matutino de Antena 3 pese a descender -1,1 puntos

La 1

La hora de La 1361.000 19,1% Mañaneros 360433.000 15,2% Mañaneros 3605.000 0,1% Mañaneros 360923.000 12,0%

La 2

Zoom net4.000 0,6% Pueblo de Dios El quinto evangelio 14.000 1,4% Beatus ille Chella 15.000 1,2% Edén: Paraísos remotos Namibia: El desierto del Namib 16.000 1,0% Agrosfera21.000 1,1% Aquí hay trabajo19.000 0,9% La aventura del saber16.000 0,7% El viajero 48 horas en Chipre 9.000 0,4% Culturas 28.000 0,4% La italia que gusta Estilo de vida 17.000 0,7% El western de La 2 El jugador 90.000 2,8% El cazador61.000 1,0% Saber y ganar236.000 2,6%

Antena 3

Espejo público281.000 11,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ceviche de champiñones 806.000 17,9% La ruleta de la suerte1.558.000 22,5%

Cuatro

Love shopping TV13.000 1,5% ¡Toma salami! Abracadabra 23.000 1,8% Alerta cobra Nido de serpientes 33.000 2,0% Alerta cobra Nosotros solos 31.000 1,7% Alerta cobra Amor robado 81.000 3,7% En boca de todos191.000 6,6%

Telecinco

La mirada crítica155.000 9,3% El programa de Ana Rosa286.000 12,0% Vamos a ver545.000 8,9%

laSexta

Remescar, cosmética al instante8.000 1,1% Aruser@s el humorning205.000 14,8% Aruser@s325.000 15,6% Al rojo vivo306.000 9,1%

Informativos

'Antena 3 noticias 2' se acerca a los 2,5 millones de espectadores para consolidarse como lo más visto en la televisión española. Gracias a esa base de seguidores alcanza un 20,6% de share y se impone sin problemas a 'Telediario 2' (13,5%) e 'Informativos Telecinco 21:00' (6,5%). En la edición anterior, el telediario de Antena 3 arrasa con un 23,4% ante el 15,2% de la cadena pública y el 8,2% de la de Mediaset España.

La 1

Telediario matinal113.000 14,1% Telediario 11.372.000 15,2% Telediario 21.588.000 13,5%

Antena 3

Noticias de la mañana155.000 13,4% Antena 3 Noticias 12.121.000 23,4% Antena 3 Noticias 22.446.000 20,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1399.000 5,8% El desmarque Cuatro 1355.000 4,0% Noticias Cuatro 2481.000 5,1%

Telecinco

El matinal46.000 6,4% El matinal125.000 10,4% Informativos Telecinco 15:00743.000 8,2% Informativos Telecinco 21:00758.000 6,5%

laSexta

laSexta Noticias 14h608.000 7,8% laSexta Noticias: Jugones452.000 4,9% laSexta Noticias 20h782.000 8,3%

