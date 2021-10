'Paramparça: Vidas cruzadas'

Nova es la cadena líder de la TDT al cosechar un 2,8%. Su éxito se debe al buen rendimiento de sus telenovelas, pues cinco de sus emisiones están entre lo más visto. 'Paramparça', con un 2,9%, las encabeza al reunir a 438.000 espectadores. Energy tiene su hueco para 'Scorpion' (2,8%) y 'NCIS: Los Ángeles' (2,4%), mientras que Divinity y FDF colocan 'Love is in the air' (3,9%) y 'La que se avecina' (3,1%). El top 10 lo cierra Trece con "Sangre en la sierra" (3,5%).