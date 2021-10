El fútbol sigue siendo un interés primordial para muchos espectadores españoles, por eso, 'Directo Gol' (3,5%) se volcó con todo lo que estaba ocurriendo en la UEFA Champions League, poniendo énfasis en los equipo de nuestro país. El espacio deportivo se coronó como lo más visto, arrebatando el liderazgo tanto de prime time como de la jornada en general a 'Paramparça: vidas cruzadas' (2,8%). En la mencionada franja, 'Me robó mi vida' (2,4%) funcionó con buenos números desde Divinity.

'Directo Gol'

Si hacemos énfasis en el análisis de la tarde, fue el 'Mar de amores' de Nova quien triunfó gracias a su 3,6%, mismo resultado que 'El cuerpo del deseo' horas antes. Destacable es también el gran 5% de cuota de pantalla que se apuntó 'Love is in the air'. Los espectadores siguen enganchados a la historia de Eda y Serkan, igual que ocurre con la cinta western de Trece (4,3%).