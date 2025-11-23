'Bailando con las estrellas' (12%) crece y lidera con su semifinal, pero 'La ruleta' (9,4%) es lo más visto

Por Redacción | |

'Bailando con las estrellas' alcanzó este sábado 22 de noviembre su semifinal, con la que el talent de Telecinco firmó un 12% y 934.000 espectadores, lo que suponía una gran subida de +1,5 puntos con respecto a la entrega de hace una semana. En el lado opuesto, la versión nocturna de 'La ruleta de la suerte' sufría un bajón de -2,4 puntos al marcar un nuevo mínimo de 9,4%, aunque superaba en espectadores a su rival directo, con 967.000.

El cine de La 1, por su parte, cosechó un 8,6% y 690.000 de la mano de 'El caso Miranda', -1,7 puntos por debajo del dato que obtuvo la serie documental '50 años del gran cambio' el sábado anterior. El blockbuster de Cuatro también bajó notablemente con 'Hit Man. Asesino por casualidad': marcó un 6,3% y 611.000 espectadores, -3,3 por debajo del dato de hace una semana.

'La ruleta de la suerte'

Mientras, 'laSexta Xplica!' consiguió su récord de temporada, al igual que 'laSexta clave', al firmar un gran 8,4% y 690.000 espectadores el primero y 6,1% y 634.000 el segundo. Antes, en la franja de la mañana, 'D Corazón' se resentía -1,5 puntos al cosechar 8,7% y 457.000 espectadores, acercándose así a su rival directo, '¡Vaya fama!', el cual mejoraba +1,1 puntos al marcar un 7,8% y 457.000 espectadores.

En el ámbito informativo, la primera edición de 'Antena 3 noticias fin de semana' se alzaba como lo más visto el día con un 22,3% de share y 1.980.000 espectadores, mientras que la segunda se imponía ante la competencia con un 12,4% y 1.270.000 espectadores. En segundo lugar quedaba 'Telediario fin de semana' en ambas citas, con un 12,4% y 1.111.000 espectadores en la primera y 11,5% y 1.161.000 en la segunda. Más lejos quedaba 'Informativos Telecinco Fin de Semana' al no alcanzar el doble dígito: su primera edición marcaba 9,2% y 810.000 espectadores y la segunda, 7,7% y 785.000.

Gabriel Rufián en 'laSexta Xplica'

Antena 3, líder de nuevo

Antena 3 sumaba este sábado 22 de noviembre su cuarto día consecutivo de liderazgo, siendo la única cadena generalista que alcanzaba el doble dígito, concretamente una media de 10,5%. La 1 se llevaba la medalla de plata con un 9,3% y Telecinco la de bronce con un 8,8%. El duelo entre Cuatro y laSexta, por su parte, fue de lo más ajustado: la primera firmó un 6,5% y la segunda, un 6,3% con el que firmaba su mejor sábado de la temporada. Entre las cadenas TDT, Neox se alzó con el liderazgo gracias a su 2,3% de media, seguida por Energy (2,1%), TRECE (2,1%) y FDF (2%).

