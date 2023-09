'La que se avecina' sí lidera en TDT y Atreseries cuela dos emisiones entre lo más visto

Por Redacción |

Aunque en Telecinco no ha logrado el liderazgo 'La que se avecina', esto sí que ha sido posible en TDT. La emisión más vista del día corresponde a esta serie en FDF, que anota un 2,6% y 321.000 espectadores. Sin embargo, la batuta se la lleva Energy (2,8%), con 'FBI: Internacional' (2,3%) en segundo lugar. 'Chicago Fire' mantiene su buen rendimiento en Divinity y alcanza la tercera posición con un 3,1%. Por otro lado, Atreseries consigue colocar dos emisiones en el ranking, concretamente una de 'El mentalista' (2,2%) y otra de 'The Mysteries of Laura' (2,3%).

