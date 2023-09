Por Redacción |

El debate de investidura de Feijóo no solo estuvo presente en La 1, sino que Canal 24 horas también dedicó su programación a cubrir el evento político. Esto le sirvió el liderazgo de la jornada al cautivar a un 2,9% de media, superando así a Energy (2,8%). No obstante, la temática de Mediaset firma la emisión más vista gracias a un episodio de 'FBI', que marca un 3,9% y 424.000 espectadores. No es hasta la octava posición del top 10 cuando vemos la presencia de otras cadenas. "A sangre fría", en FDF, cosechó un 2,5%. Atreseries introdujo un episodio de 'El mentalista' (2%) y 'El cascabel' de Trece cerró el ranking con su cobertura informativa.

'FBI'