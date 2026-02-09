Trece encuentra 'Un rayo de luz' en el cine, pero Energy se hace con el liderato

El cine español ha conseguido situarse en lo alto del top 10 de emisiones más vistas en las cadenas temáticas. En concreto, 'Un rayo de luz' y 'El pequeño ruiseñor' han liderado la lista con 329.000 y 305.000 espectadores, respectivamente, en la sobremesa y la tarde de Trece. Aun así, Energy es el dial más popular con un 2,3% cimentado sobre la maratón de 'The Rookie'. Además, cabe destacar el rendimiento de Canal 24 horas, segunda en el ranking de cadenas, en plena jornada electoral.
Ranking cadenas TDT Domingo, 8 de Febrero de 2026
2,3%
2,0%
1,9%
1,9%
1,9%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
1,3%
1,3%
1,1%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
Ranking programas TDT Domingo, 8 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Viva el cine español Un rayo de luz
17:31
19:27
329.000
3,3%
Viva el cine español El pequeño ...
15:41
17:24
305.000
3,0%
Pasión de gavilanes
19:45
20:32
304.000
2,8%
Cine En busca del palacio dorado
17:22
19:11
284.000
2,9%
Pasión de gavilanes
20:32
21:19
274.000
2,2%
Cine El mensajero (Snitch)
22:07
24:20
255.000
2,4%
JJOO patinaje artístico Equipos
21:54
22:45
251.000
1,9%
Cine Big Game
22:20
23:55
250.000
2,3%
Pasión de gavilanes
21:19
22:00
242.000
1,8%
The Rookie Land
17:41
26:29
235.000
2,5%
Ranking Energy (2,3%) - Domingo, 8 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Rookie Land
17:41
26:29
235.000
2,5%
Mentes criminales Hermanos Hotchner
16:48
17:41
160.000
1,6%
Mentes criminales Mi querida niñera
14:51
15:50
136.000
1,4%
Mentes criminales Alquimia
13:53
14:49
135.000
1,8%
Mentes criminales Nº6
15:50
16:48
134.000
1,3%
Ranking Canal 24 Horas (2,0%) - Domingo, 8 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Telediario fin de semana 2
20:58
21:21
212.000
1,6%
8F Aragón decide: Resultados
21:21
24:01
197.000
1,6%
8F Aragón decide
19:45
20:58
178.000
1,6%
Fin de semana 24h
16:00
19:45
162.000
1,6%
8F Aragón decide: Avance
13:55
14:15
160.000
2,5%
Ranking Neox (1,9%) - Domingo, 8 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El mensajero (Snitch)
22:07
24:20
255.000
2,4%
Cine Elektra
15:19
16:59
210.000
2,1%
Cine Aeon Flux
17:00
18:40
178.000
1,8%
Los Simpson
14:23
14:49
176.000
2,1%
Los Simpson
14:49
15:17
170.000
1,8%
Ranking FDF (1,9%) - Domingo, 8 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Big Game
22:20
23:55
250.000
2,3%
La que se avecina Un show-room, un gobierno en ...
20:21
22:13
222.000
1,7%
El pueblo
16:37
18:25
180.000
1,8%
La que se avecina Una vagina sin vida, una ...
18:25
20:21
157.000
1,5%
La que se avecina Un plan sibilino, un mayorista ...
14:26
16:37
151.000
1,6%
Ranking BEMADtv (1,9%) - Domingo, 8 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine En busca del palacio dorado
17:22
19:11
284.000
2,9%
Cine Beowulf, la leyenda
19:11
20:45
231.000
2,1%
Cine La leyenda del gigante de la montaña ...
15:30
17:22
205.000
2,0%
Cine A fondo
20:45
22:10
200.000
1,5%
Cine La familia Belier
22:17
24:07
177.000
1,6%
Ranking TRECE (1,8%) - Domingo, 8 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Viva el cine español Un rayo de luz
17:31
19:27
329.000
3,3%
Viva el cine español El pequeño ...
15:41
17:24
305.000
3,0%
Cine La batalla de las colinas del whisky
19:27
22:00
232.000
1,9%
8F: Elecciones Aragón
22:00
23:28
139.000
1,1%
Cine Los pecados de una chica casi decente
13:59
15:41
120.000
1,4%
Ranking Atreseries (1,7%) - Domingo, 8 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico Sainte - Anne
22:04
23:03
230.000
1,8%
Crimen en el trópico Morne blanc
23:03
24:01
200.000
2,1%
Crimen en el trópico Ducos
24:01
25:03
151.000
2,4%
Crimen en el paraíso Mas alla del brillante ...
11:10
22:04
144.000
1,6%
Crimen en el trópico Sainte - Marie
25:03
26:02
95.000
2,8%
Ranking DMAX (1,6%) - Domingo, 8 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Control de carreteras
21:03
21:25
197.000
1,5%
062: Alerta ciudadana
21:59
22:22
192.000
1,4%
Control de carreteras
20:07
20:29
178.000
1,6%
062: Alerta ciudadana
21:30
21:53
174.000
1,3%
Control de carreteras
20:33
21:03
168.000
1,4%
Ranking Divinity (1,5%) - Domingo, 8 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity the home channel
08:48
22:23
106.000
1,3%
Emergency lovers
22:23
26:29
85.000
1,2%
Medical lovers
02:30
06:22
71.000
6,6%
Veterinario en la ciudad
06:46
07:31
15.000
2,5%
Veterinario en la ciudad
07:31
08:48
10.000
1,1%
Ranking Teledeporte (1,4%) - Domingo, 8 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
JJOO patinaje artístico Equipos
21:54
22:45
251.000
1,9%
JJOO patinaje artístico: Femenino Equipos
21:01
21:33
198.000
1,5%
JJOO esquí de fondo 10 km+10 km skiathlon
13:05
13:21
191.000
3,9%
JJOO patinaje artístico: Mixto Parejas
19:41
20:08
182.000
1,7%
JJOO snowboard: Femenino Big Air
20:08
21:00
171.000
1,5%
Ranking Nova (1,3%) - Domingo, 8 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasión de gavilanes
19:45
20:32
304.000
2,8%
Pasión de gavilanes
20:32
21:19
274.000
2,2%
Pasión de gavilanes
21:19
22:00
242.000
1,8%
Pasión de gavilanes
19:06
19:45
232.000
2,3%
Velvet: El nuevo imperio
18:48
19:06
165.000
1,7%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Domingo, 8 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
22:16
23:42
178.000
1,5%
Batalla de restaurantes
20:57
22:16
168.000
1,2%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
157.000
3,5%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
155.000
1,8%
Pesadilla en la cocina
19:32
20:57
143.000
1,3%
Ranking DKiss (1,1%) - Domingo, 8 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:08
23:06
112.000
0,9%
Mi casa soñada
17:03
17:31
106.000
1,1%
Mi casa soñada
15:18
15:40
100.000
1,0%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
21:10
22:08
98.000
0,7%
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
19:23
21:10
97.000
0,9%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Domingo, 8 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mediodía Clan
10:50
13:45
110.000
2,5%
La sobremesa Clan
13:46
16:44
84.000
0,9%
La tarde Clan
16:45
22:38
66.000
0,6%
La noche Clan
22:39
24:00
47.000
0,5%
Las mañanas de Clan
08:01
10:49
41.000
2,0%
Ranking Boing (0,8%) - Domingo, 8 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
20:59
21:19
142.000
1,1%
¡Findes!
11:00
14:02
73.000
1,6%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
20:05
20:26
69.000
0,6%
Cine Como perros y gatos 3: ¡Todos a una!
15:18
16:44
66.000
0,7%
Los Thunderman ¿Le temes al parque?
22:18
22:39
48.000
0,4%
Ranking Ten (0,8%) - Domingo, 8 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
21:21
22:18
140.000
1,0%
Caso cerrado
20:22
21:21
134.000
1,1%
Caso cerrado
19:28
20:22
126.000
1,2%
Muerte en la mansión El caso de Rebecca ...
22:18
23:13
103.000
0,8%
Muerte en la mansión Dos muertes una ...
23:13
24:02
88.000
0,9%
Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Domingo, 8 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hoy jugamos: Minuto a minuto Valencia - R. ...
20:55
22:54
125.000
0,9%
Hoy jugamos Valencia - R. Madrid
18:00
20:05
75.000
0,7%
Cine Patos salvajes 2
15:40
17:54
75.000
0,8%
Hoy jugamos: La cuenta atrás Valencia - R. ...
20:10
20:52
72.000
0,6%
Hoy jugamos: El análisis Valencia - R. ...
22:54
24:30
56.000
0,6%
