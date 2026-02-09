Trece encuentra 'Un rayo de luz' en el cine, pero Energy se hace con el liderato

Por Redacción |

El cine español ha conseguido situarse en lo alto del top 10 de emisiones más vistas en las cadenas temáticas. En concreto, 'Un rayo de luz' y 'El pequeño ruiseñor' han liderado la lista con 329.000 y 305.000 espectadores, respectivamente, en la sobremesa y la tarde de Trece. Aun así, Energy es el dial más popular con un 2,3% cimentado sobre la maratón de 'The Rookie'. Además, cabe destacar el rendimiento de Canal 24 horas, segunda en el ranking de cadenas, en plena jornada electoral.

'The Rookie' es el contenido estrella de Energy