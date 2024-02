'El desafío' (13,1%) revalida su liderato frente a 'De viernes' (10,5%) y el cine de La 1 (8,7%)

Por Redacción |

La noche del viernes no ha vivido cambios de programación, aunque sí ciertos altibajos en los contenidos ya establecidos. En el apartado de los descensos figura 'El desafío', que baja al mínimo de su cuarta edición al rubricar un 13,1%. De este modo, se deja -2,1 puntos en una semana, aunque eso no supone un obstáculo para retener el liderato, ya que la competencia no hace grandes esfuerzos para arrebatarle el puesto.

Tanto es así que '¡De viernes!' ni siquiera aprovecha esa caída y, a su vez, se deja -0,3 puntos al anotar un 10,5%. En la otra cara de la moneda, La 1 mejora notablemente con su apuesta de cine, 'Caos', que alcanza un 8,7% para alejarse de la propuesta de Cuatro, 'Operación Swordfish' (6,4%). Por último, 'Equipo de investigación' logra un ascendente 5,6%.

'Caos'

Prime time

'El desafío' (13,2%) cae a su suelo de la temporada, pero eso no le impide liderar

La 1 se impone en el terreno cinematográfico con un 8,7%, con el que sube +1,7 puntos

'¡De viernes!' se resiente -0,3 puntos para quedarse en un 10,5%

La 1

La suerte en tus manos855.000 7,2% Cine Caos 987.000 8,7%

La 2

Atención obras73.000 0,8% Días de cine98.000 0,9% Plano general Alba Carrillo 251.000 2,2% Historia de nuestro cine: Presentación Vicky Cristina Barcelona 539.000 5% Incluye: - Historia de nuestro cine: Película Vicky Cristina Barcelona 632.000 5,5% - Historia de nuestro cine: Coloquio Penélope 336.000 3,8%

Antena 3

El desafío: Calentando motores1.190.000 10% El desafío1.320.000 13,1%

Cuatro

First Dates546.000 5% First Dates1.022.000 8,8% El blockbuster Operación Swordfish 718.000 6,4%

Telecinco

¡De viernes!893.000 10,5%

laSexta

laSexta columna Decrecer o morir: Un programa propositivo 847.000 7,2% Equipo de investigación El lama de Murcia 651.000 5,6% Equipo de investigación La comuna de la felicidad 467.000 5,8%

Late night

La reposición de 'El desafío' (8,5%) sí consigue reforzarse +1,4 puntos

El cine de Cuatro asciende +0,3 puntos hasta un 5,5%

'Equipo de investigación' cae en sus dos emisiones (5,8% y 7,1%)

La 1

Cine 2 El río de la ira 430.000 6,5% Cine 3 Pirañas: Los niños de la camorra 203.000 6,5%

La 2

Cine No te muevas 163.000 3,4% Las noches del monumental Jazz mad bones: Tributo a Glenn Miller 38.000 1,7%

Antena 3

El desafío340.000 8,5%

Cuatro

Cine Cuatro Un pequeño favor 306.000 5,5% The game show65.000 2,6%

Telecinco

¡De viernes! (Continuación)893.000 10,5% Casino gran Madrid online show106.000 3,9%

laSexta

Equipo de investigación La cienciología 229.000 5,8% Equipo de investigación Anatomía de una secta 159.000 7,1%

Sobremesa y tarde

'La Moderna' se dispara +1,3 puntos a un 8,5%

'TardeAR' cae al unidígito con un 9,8% (-1,4 puntos)

-0,7 puntos para 'Y ahora, Sonsoles', que se pone en un 12,3%

La 1

La Moderna773.000 8,5% La promesa966.000 12,1% El cazador584.000 7,6% El cazador921.000 10,3% Aquí la Tierra1.185.000 11,6%

La 2

Saber y ganar678.000 7% Grandes documentales284.000 3,3% Incluye: - Maravillas salvajes de Madagascar Bosques asombrosos 310.000 3,4% - Tayrona El litoral 253.000 3,1% El escarabajo verde Conviviendo con extraños 213.000 2,7% El libro de cocina mediterránea de Ainsley Granada 139.000 1,8% Página285.000 1%

Antena 3

Amar es para siempre1.013.000 10,7% Pecado original959.000 11,6% Y ahora, Sonsoles983.000 12,3% Pasapalabra1.920.000 19,5%

Cuatro

Todo es mentira521.000 5,7% Cuatro al día331.000 4,2%

Telecinco

Asé es la vida846.000 8,9% TardeAR787.000 9,8% Reacción en cadena1.075.000 11%

laSexta

Zapeando575.000 6,1% Más vale tarde576.000 7,2%

Mañana

La 1

La hora de La 1215.000 10,4% Mañaneros257.000 8,4% Ahora o nunca555.000 7,3%

La 2

That's English1.000 0,1% Inglés en TVE0.000 0% La 2 express6.000 0,5% Para todos La 211.000 0,7% El libro de cocina mediterránea de Ainsley Olbia 27.000 1,5% Rescate25.000 1,2% Aquí hay trabajo24.000 1,1% UNED10.000 0,4% Senderos con Juan y Migas22.000 0,9% Un país para leerlo Ibiza 25.000 1% Siete mundos, un planeta Australia 62.000 2% Mañanas de cine Tu cabeza por mil dólares 212.000 4% El bosque protector Arrui: Historia de un emigrante 127.000 1,5% El libro de cocina mediterránea de Ainsley Oliena y Siniscola 227.000 2,4%

Antena 3

Espejo público336.000 13,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Fideuá ibérica 877.000 19% La ruleta de la suerte1.490.000 21,6%

Cuatro

Minutos musicales1.000 0,2% ¡Toma salami! Niu York, Niu York 4.000 0,5% Mejor llama a Kiko3.000 0,2% Alerta Cobra Culpa 11.000 0,6% Alerta Cobra Resurrección 59.000 2,9% Alerta Cobra Resurrección (2 parte) 96.000 4,2% Alerta Cobra Zoe 106.000 4,6% En boca de todos183.000 5,4%

Telecinco

Reacción en cadena19.000 3% La mirada crítica310.000 14,3% Vamos a ver434.000 15,7% Vamos a ver más750.000 11,9%

laSexta

Remescar, cosmética al instante5.000 0,7% Aruser@s el humorning234.000 15,4% Aruser@s387.000 17,6% Al rojo vivo357.000 9,5%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' es la emisión más vista de toda la jornada con sus 2,149 millones de espectadores, que se convierten en un 22,8% de share, aplacando a Telecinco (10,3%) y La 1 (10,7%). En el horario siguiente, Antena 3 arrasa con un 17,7%, mientras que la cadena de Mediaset se pone en un 10%, empatando con el ente público. Por su parte, 'Noticias Cuatro' cierra su primera semana con un 4,1% y un 3,9%, respectivamente.

La 1

Telediario matinal169.000 18,9% Informativo territorial 1389.000 6,9% Telediario 11.016.000 10,7% Informativo territorial 2831.000 8,6% Informativo 24h0.000 0% El tiempo 1750.000 7,8% Telediario 21.122.000 10%

Antena 3

Noticias de la mañana153.000 12,2% Antena 3 noticias 12.149.000 22,8% Antena 3 noticias 21.972.000 17,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1275.000 4,1% El desmarque cuatro 1244.000 2,7% Noticias Cuatro 2373.000 3,9%

Telecinco

Informativos Telecinco Matinal48.000 5,4% Informativos Telecinco Matinal65.000 4,8% Informativos Telecinco Matinal163.000 8,7% Informativos Telecinco 15:00964.000 10,3% Informativos Telecinco 21:001.112.000 10%

laSexta

laSexta noticias 14h775.000 9% laSexta noticias: Jugones600.000 6,3% laSexta noticias 20h699.000 7,4% laSexta clave543.000 5%

Cadenas:

Antena 3 hace pleno entre semana liderando también a lo largo del viernes con un 13,8%. En el doble dígito, aunque a una distancia considerable, aparece Telecinco (10,1%), seguida de La 1 (9%). Mientras tanto, laSexta (7,2%) se mantiene por delante de Cuatro (5,1%), La 2 sube a un 3% y en TDT destacan FDF (3%), Nova (2,4%), Energy (2,4%) y Trece (2%).