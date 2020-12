Antonio Pavón se sincera tras acostarse con Samira en 'La casa fuerte': "Fue una falta de respeto"

El domingo 20 de diciembre, 'La casa fuerte' alcanzó la semifinal de su segunda edición, en la que se dio a conocer qué pareja había mantenido relaciones aun cuando uno de ellos contaba con pareja fuera del reality: se trataba de Antonio Pavón y Samira Jalil. Todo un desliz por parte del dúo a apenas unos días de que concluyera el programa, del que la pareja del primero, Joi, se enteró en directo. Aunque se mostró en un principio conciliadora e incluso aseguró querer hablar con su novio durante la gala, finalmente acabó rechazando esa oportunidad, mientras los dos concursantes explicaban su situación ante las cámaras, horas después de que Pavón hubiera negado lo ocurrido entre ellos ante sus compañeros.

Samira y Pavón hablan de su patinazo en la semifinal de 'La casa fuerte 2'

"Llevo dos o tres días pasándolo mal. Tengo un remordimiento de conciencia muy fuerte que no me ha dejado ni comer ni dormir y nunca había pensado que iba sentir algo así", reconocía Pavón, en cuanto Jorge Javier Vázquez le preguntó qué le ocurría al arrancar la conexión. "Si me hubiese pasado en otra etapa de mi vida, me lo habría tomado más a la ligera. No me siento bien", confesaba el concursante, tras lo cual expresó que Samira y él "hemos congeniado muy bien como amigos, como hermanos. Nos llevamos muy bien y siempre nos hemos tratado con mucho cariño y mucho respeto". Algo que había cambiado el viernes 18 de diciembre cuando, "celebrando la última fiesta, estuvimos bailando y tomando copas y creo que yo, personalmente, metí la pata". "En ningún momento Samira ha hecho la más mínima insinuación. Ha sido una convivencia muy guay y en una noche, en un momento, la cagué", se apresuró a acarar Pavón.

"Fue una falta de respeto y las faltas de respeto abarcan todo", reconoció Pavón, quien pudo ver cómo Aurah Ruiz los había escuchado mientras mantenían relaciones. "Tengo que decir que hemos hablado en directo con tu novia, Joi", desveló entonces Jorge Javier, antes de opinar que "ha reaccionado de una forma muy tranquila". "Quiere tener una conversación. Hasta hace tres minutos, estaba deseando hablar contigo ahora, en directo. Lo ha pedido ella, pero cuando nos hemos ido a publicidad ha decidido no tener esa conversación", explicó el presentador. "Supongo que esa conversación estará pendiente entre nosotros, porque entre nosotros tenemos muchos planes de futuro", manifestó Pavón, tras lo cual recordó que "durante toda mi vida, he tenido muchos líos de faldas, pero desde que la conocí entendí que es la mujer de mi vida".

"Solamente puedo pedir perdón de corazón"

Samira y Pavón ven cómo Aurah los escuchó mientras se mantenían relaciones en 'La casa fuerte'

"Antes de entrar le dije que no se preocupara porque lo nuestro es para toda la vida", declaró Antonio, quien afirmó haber "estado muy seguro durante las siete semanas de concurso, que yo a Samira no le he puesto un dedo encima ni ella a mí". Además, Pavón reconoció que "siento un cariño muy bonito y muy sincero" por su compañera de concurso, "porque es muy buena chica", algo que no incluía que hubiera comenzado a sentir algo más por ella. "Ni se me pasa por la cabeza. Yo tengo en mi corazón y en mi mente a la mujer de mi vida, que es Joi. Es mi media naranja, la mamá de mis hijos", manifestó Antonio, tajante.

"Se me cae la cara de vergüenza, no es plato de buen gusto verse así", declaró Samira, quien calificó lo ocurrido de "una niñatada, una mierda". "Me siento una basura", confesó la concursante, quien recalcó que "no ha habido ni un solo día en el que él no me haya hablado de su novia, de todos sus planes". "Ha sido todo un caballero y no he tenido ninguna insinuación hacia él", manifestó Jalil. "Solamente puedo pedir perdón de corazón. Pido disculpas a todo aquel que se pueda sentir afectado: mis hermanos; ella, principalmente, que es lo único que me importa y él, sobre todo", manifestó Samira, señalando que "por una tontería, la hemos cagado y ha sido un concurso totalmente limpio, sano". "Se nos ha ido de las manos", concluyó la concursante, que no descartó del todo la posibilidad de enamorarse de Antonio.