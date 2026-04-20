Curro revela la verdad sobre Pía en 'La Promesa' y sacude el palacio

Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Popularidad: #28 de 3.725
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Este martes 21 de abril, en el nuevo capítulo de 'La Promesa', Curro da un paso decisivo al revelar a Ángela el gran secreto de Pía: su implicación en la muerte del barón de Linaja. Una confesión que deja de ser un asunto privado para convertirse en un problema que amenaza con alterar el equilibrio en el palacio. La reacción de Ángela no se hace esperar, mientras Pía, cada vez más angustiada, también se sincera con Teresa tras haber dado el mismo paso con Curro.
Mientras tanto, la tensión no deja de crecer en otras tramas. Jacobo promete no volver a interferir en los asuntos del refugio, pero su relación con Martina sigue completamente deteriorada tras el ultimátum de ella. Decidida a seguir adelante, Martina busca ganarse el favor de doña Pilarcita y recurre a Adriano para lograrlo.
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En paralelo, Manuel continúa estrechando su vínculo con Julieta, con quien cada vez se siente más cómodo, hasta el punto de abrirse y compartir su historia de amor con Jana. Sin embargo, la convivencia se complica por momentos, ya que el enfrentamiento entre Manuel y Ciro va en aumento y está a punto de desembocar en un conflicto físico.
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Por otro lado, Vera mantiene su estrategia de fingir una enfermedad para evitar a su padre, contando con la complicidad de quienes la rodean. Al mismo tiempo, Candela señala a Santos como responsable del distanciamiento entre Ricardo y Pía, una situación que sigue sin resolverse. De hecho, el antiguo mayordomo da un paso más y pregunta directamente a Pía si piensa denunciarlo ante la Guardia Civil, dejando en el aire una decisión que podría tener importantes consecuencias.