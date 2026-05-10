'Sueños de libertad': Marta teme la muerte de Fina y Gorito sufre un ataque

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad' arranca una nueva semana en Antena 3 con un episodio marcado por las confesiones familiares, las sospechas y nuevas complicaciones alrededor de una de las tramas más delicadas de las últimas semanas. La serie diaria continúa intensificando sus conflictos en una entrega donde las emociones, los secretos y la presión comienzan a pasar factura a varios personajes.

Uno de los momentos más importantes del capítulo llegará para la familia Salazar. Tras la crisis que atraviesa su matrimonio, Pablo (Fernando Andina) y Nieves (Itziar Atienza) deciden sincerarse con sus hijos, afrontando una conversación especialmente complicada. La tensión acumulada entre ambos les obliga a dar explicaciones dentro de casa, en un momento en el que su relación parece cada vez más deteriorada.

Mientras tanto, Begoña (Natalia Sánchez) descubre que es el cumpleaños de Eduardo, un detalle que podría propiciar un acercamiento inesperado entre ambos personajes. En una serie marcada por las emociones contenidas y las relaciones cruzadas, cualquier gesto puede acabar teniendo consecuencias importantes.

En paralelo, Tasio ( José Milán ) toma una decisión definitiva en el terreno sentimental. Después de semanas de dudas y conflictos,, cerrando así una etapa que parecía cada vez más insostenible. Este movimiento podría abrir de nuevo la puerta a Carmen ( Candela Cruz ), especialmente después de haber descubierto que ella no pasó la noche con David ( Pedro Moreno Orta ), como había llegado a creer.

Gorito se apoya en Salva tras sufrir un ataque de asma en 'Sueños de libertad'

Gorito no puede más y sufre un ataque de asma delante de Álvaro y Salva

Pero una de las escenas de mayor tensión estará relacionada con la trama del robo de los perfumes. Gorito sufre una fuerte crisis de asma delante de Álvaro (Javier Lara) y Salva (Carlos Troya), en un momento especialmente delicado debido a la presión que soporta. Tanto Gorito (Fran Gala) como Álvaro están implicados en el robo de los camiones, una situación que empieza a descontrolarse y que amenaza con dejar al descubierto a los responsables. El ataque evidencia el nerviosismo y el miedo creciente entre quienes participaron en el golpe.

Por otro lado, la preocupación sigue creciendo alrededor de Fina (Alba Brunet). Después intentar dar con ella en numerosas ocasiones y de la información llegada desde Argentina, Marta (Marta Belmonte) empieza a sospechar que Fina podría haber muerto. El personaje no consigue apartar de su cabeza la posibilidad de un desenlace trágico, mientras el misterio sobre el paradero de Fina continúa convirtiéndose en una de las tramas más inquietantes de la serie.

Además, Valentina (Ana Carlota Fernández) recibe una llamada inesperada que la deja profundamente afectada. La conversación removerá heridas del pasado y volverá a situarla frente a una etapa de su vida que creía haber dejado atrás. Aunque intenta mantener la calma, todo apunta a que este contacto tendrá importantes consecuencias emocionales para el personaje en los próximos capítulos.

Con secretos a punto de salir a la luz, rupturas sentimentales y la investigación sobre el robo complicándose cada vez más, 'Sueños de libertad' vuelve a cerrar uno de sus episodios con numerosos frentes abiertos. Las sospechas de Marta sobre el posible fatal desenlace Fina y la creciente presión sobre Gorito y Álvaro se perfilan como dos de los grandes focos de tensión del capítulo.