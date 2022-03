Con motivo del Día Internacional de la Mujer, las calles de la geografía española se tiñeron de morado. Personas de todas las edades se manifestaron para reivindicar la igualdad un año más y, alzando sus pancartas, corearon distintos cantos feministas. En esta ocasión, uno de los himnos que sonó en distintas ciudades españolas fue el "Ay mamá" de Rigoberta Bandini.

Pancarta 8M

Desde que se estrenara en el Benidorm Fest, la canción se convirtió en un himno feminista. Desde niñas hasta mujeres mayores saltaron en Castellón, Madrid, Murcia, Barcelona, Albacete, Zaragoza o Sevilla al ritmo de la canción, alzando sus voces contra el machismo. Juntas corearon a pleno pulmón los versos más reivindicativos del tema.

Abiertamente comprometida con la causa, la cantante ya había compuesto temas con los que alzar la voz contra las injusticias que, posteriormente, se han convertido en inspiraciones para la lucha por la igualdad. Ejemplo de ello es la campaña del Ministerio que encabeza Irene Montero, "In Spain, we call it Igualdad".

Rigoberta Bandini en la #Manifestación8M #8DeMarzo2022



Ay mamá ya es un himno feminista. pic.twitter.com/QKDDcjMvSC — Marta Monforte (@MartaMonforteJ) March 8, 2022

Banda sonora de una noche, música para gritar Paz y acabar con tantas guerras, letra que nos reivindica y defiende. Emocionante mensaje de gracias. @rigobandini #8DeMarzo2022 #8demarc #Feministas #feminismo pic.twitter.com/KtEVz7bMFL — Anna Giralt (@AnnaShalot) March 9, 2022

la plaza del pilar ha saltado y ha gritado "ay mamá" de una forma increíble, @rigobandini ???????????? #8Marzo2022 pic.twitter.com/Wk6wGK3Bfq — álvaro?? (@aengelmo_) March 8, 2022

???? La manifestación del #8Marzo2022 #Martxoak8 en #VitoriaGasteiz finalizó con una performance de la canción 'Ay mamá' de Rigoberta Bandini adaptada en euskara a la causa feminista pic.twitter.com/bnIUvC6dWs — Radio Vitoria (@radio_vitoria) March 9, 2022

Pedazo de himno feminista que nos ha regalado @rigobandini para este #8M2022 ????



Así han bailado las alumnas del IES Clot del Moro al final de la manifestación de #Sagunt ??????? pic.twitter.com/D1Qd3Lnf2y — Ainhoa (@ainhalbe) March 8, 2022

a gritarlo a los cuatro vientos. sin ellas, ni seríamos absolutamente NADA @rigobandini ???????????? pic.twitter.com/uUVvWC904y — ????oto????a????i (@adritopajaritoo) March 8, 2022

Protagonista en el concierto homenaje a Rocío Jurado

El 8M también trajo consigo la celebración del concierto homenaje "Mujeres cantan a Rocío Jurado" , organizado por Rocío Carrasco con fines benéficos. Rigoberta Bandini fue una de las cantantes invitadas e interpretó el exitoso tema "Lo siento mi amor". El evento terminó a lo grande, con todas las mujeres sobre el escenario, saltando y coreando "Ay mamá". A lo largo del concierto, el público gritó "Yo sí te creo" en varias ocasiones.