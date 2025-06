Por Roberto Ponce López |

La presidenta de la Comunidad de Madrid,, usó su visita al plató de ' Espejo público ' para dejar un recado al periodista Gonzalo Miró por las críticas que había realizado sobre ella. De hecho, la política expresó que el colaborador "vive todos los días" de insultarla en el programa presentado por Susanna Griso

Estos comentarios que la presidenta madrileña realizó de Miró vinieron después de que le mostrasen un vídeo en el que el periodista, en un discurso que dio para la Fundación Ramón Rubial, decía: "Me hubiera encantado poder agradecer estos dos minutos en euskera para que no penséis en el País Vasco que en Madrid somos todos igual de catetos". Esto lo dijo en alusión al desplante que le hizo Ayuso a Imanol Pradales en la conferencia de presidentes, cuando este comenzó a hablar en euskera.

Isabel Díaz Ayuso visitó el plató de 'Espejo Público' para hablar con Susanna Griso

Ante ese comentario, la política se dirigió a la conductora del programa y le comentó: "Bueno, este señor vive todos los días de insultarme en este programa, que él es libre, puede hacer lo que quiera, y allí donde tiene la oportunidad. Como es algo personal que tiene contra mí, por algún motivo que un día nos explicará, pues poca importancia".

Tras ello, explicó que ella lo hizo para defender en lo que ella cree y que no se puede callar y pensar que todo pasará inadvertido con lo que está pasando en País Vasco y Navarra. Por otro lado, también comentó que si no fuera por el trabajo que hace el Partido Popular en algunos territorios, que también tienen lenguas cooficiales, el problema territorial sería mucho peor.

Gonzalo Miró respondió a Isabel Díaz Ayuso en 'Más vale tarde'

La contrarrespuesta de Gonzalo Miró

Ante el ataque que recibió por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid en Antena 3, el periodista quiso defenderse en otro espacio de Atresmedia, en este caso en 'Más vale tarde'. El programa, conducido por Iñaki López y Cristina Pardo, contó con Miró como colaborador y aprovecharon la oportunidad para enseñarle lo que Ayuso le había comentado a Susanna Griso sobre él.

Ante ello, el madrileño, algo sorprendido, comentó que no esperaba tratar ese tema. Sin embargo, sí que respondió a la política. "Lo que me choca es que ella, teniendo en cuenta su posición, entre a la guerra con un tertuliano (...) Yo jamás entenderé que cada día insulte a todos aquellos que no piensan a su manera. Utiliza el insulto de manera permanente. De verdad que no me cuadra que la presidenta de la Comunidad de Madrid se esté bajando al barro, porque yo solo me represento a mí mismo, (...) ella representa a todos los madrileños y madrileñas", dejó claro el tertuliano.