Baby Yoda se cuela en la National Portrait Gallery de Londres

Los protagonistas de 'The Mandalorian' se codearán con las élites británicas con motivo del estreno de la segunda temporada. En un inesperado movimiento promocional, Disney+ ha desvelado que la National Portrait Gallery de Londres albergará una breve exposición en la que la joya de la corona será un óleo que retrata al pistolero interpretado por Pedro Pascal y a su compañero verde.

An exclusive portrait titled 'The Mandalorian and the Child' has been unveiled at a display in collaboration with @NPGLondon to mark the arrival of the new season of #TheMandalorian.

The new season starts streaming on #DisneyPlus tomorrow at 7am (GMT) #ThisIsTheWay pic.twitter.com/dKC706ppHz