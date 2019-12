Baby Yoda, de 'The Mandalorian', protagoniza una campaña de tráfico

Aunque 'The Mandalorian' apenas se ha estrenado en aquellos países a los que alcanza Disney+ en su lanzamiento (en España el estreno de la plataforma y de sus contenidos originales está previsto para finales de marzo de 2020), uno de sus personajes se ha convertido en la nueva sensación de internet a nivel global. Estamos hablando, obviamente, del bautizado popularmente como Baby Yoda, aunque en la serie sea conocido sólo como "El Niño", que ha llegado incluso a la carretera de la forma más inesperada.

Y es que los conductores del Estado de Mississippi en Estados Unidos se habrán podido encontrar con una particular advertencia en sus carteles de tráfico con una referencia a la ficción. En ella se puede leer: "Baby Yoda usa la Fuerza, pero todavía necesita un asiento de seguridad". Se trata de un guiño simpático pero concienciado del Departamento de Transporte de Mississippi, que publicó orgulloso una foto de su mensaje, al que añadían otro muy similar al lema de los mandalorianos: "Abróchatelo. Este es el camino".

Buckle up. This is the way. #BabyYoda pic.twitter.com/kVzuHl5q7l