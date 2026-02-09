Por Fernando S. Palenzuela |

Hace tan solo unos días, Bad Bunny hacía historia al ganar el Grammy a Álbum del año con 'Debí tirar más fotos', un disco íntegramente en español. El artista puertorriqueño aprovechó ese altavoz para cargar contra las políticas migratorias de Estados Unidos, pero todavía le quedaba un último baile para hacer frente a Donald Trump: la Super Bowl.

El artista se subió al escenario más grande y mediático que existe para mostrar su show, donde reivindicó la unidad de América más allá de Estados Unidos y la importancia de la cultura latina de una forma elegante sin indicaciones directas a Donald Trump como sí realizó Kendrick Lamar un año atrás. El espectáculo del descanso empezó con numerosas referencias a Puerto Rico, como un campo de cañas de azúcar, el sombrero típico o el puesto de piraguas para pasar a mostrar una casa donde muchas personas latinas bailaban, entre ellas Pedro Pascal, Karol G o Cardi B.

Lady Gaga aparece en la actuación de Bad Bunny de la Super Bowl

Durante su actuación, Bad Bunny reivindicó la música latina a través de diferentes estilos, como la aparición de Lady Gaga versionando en salsa 'Die with a Smile', y diferentes creadores, como Daddy Yankee y Don Omar, ambos puertorriqueños. Además, la otra gran aparición fue la de Ricky Martin, cantando el significativo 'Lo que le pasó a Hawaii', canción que critica el neocolonialismo. El hecho de que el cantante fuera la voz de este tema también es significativo, pues es el artista latino, y también de Puerto Rico, que trasladó la cultura latina al mainstream estadounidense.

Bad Bunny le entrega ssu Grammy a un niño en la actuación de la Super Bowl

América son muchos países

Bad Bunny emitió varios mensajes a lo largo de la actuación de la Super Bowl. El primero de ellos fue, pero también hubo para todos aquellos latinos que no creen que por su origen puedan llegar a lo más alto. Para ellos, Benito les aseguró que confía en que puedan conseguir sus propósitos.

Para cerrar su espectáculo, después de repasar temas de éxito como 'Tití me preguntó', 'Nuevayol', 'Safaera' o 'Baile inolvidable', Bad Bunny comenzó a interpretar 'Café con Ron', donde se produjo uno de los momentos más emotivos del espectáculo. Mientras el artista cantaba, comenzaron a aparecer las banderas de diferentes países americanos portadas por gente, con Estados Unidos y Puerto Rico avanzando a la misma velocidad y mostrando el deseado hermanamiento.

Pero esto no fue todo, ya que Benito sacó un balón de rugby donde se podía leer "juntos, somos América" y mencionó el famoso "God Bless America", que muchos estadounidenses utilizan para engrandecer su país, sin entender que América es un continente formado por otros tantos. Para dejar esto claro, el cantante enumeró los diferentes países del continente y las pantallas del estadio mostraron "lo único más poderoso que el odio es el amor". Para cerrar, el estadio se cayó abajo, convertido en una fiesta con 'DTMF'.

Bad Bunny muestra un balón de rugby con las palabras "juntos, somos América" durante su actuación en la Super Bowl

La respuesta de Donald Trump

Como era de esperar, a Donald Trump no le ha hecho ninguna gracia el evento de Bad Bunny. El presidente de Estados Unidos emitía un comunicado a través de sus redes sociales donde calificaba el show como "absolutamente terrible, uno de los peores de la historia". "No tiene sentido, es una afrenta contra la Grandeza de América y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia", aseguraba.

"Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo y el baile es desagradable, especialmente para los niños pequeños que lo están viendo desde Estados Unidos y por todo el mundo", criticaba Trump. El presidente comentaba que Bad Bunny había dado "una bofetada en la cara" de su país, que afirma que alcanza récords cada día: "No hay nada inspirador en ese desastre". En suma tachaba a los medios que apoyaran con críticas positivas el evento de difundir "fake news". Para terminar, se dirigía a la NFL, a quienes pedía que "inmediatamente reemplazaran su ridículo".