'MasterChef 11' alcanzó su final la noche del lunes 19 de junio en La 1, en la que Álex, Eneko, Lluís y Pilu lucharon por las chaquetillas del duelo final en los dos retos habituales. El primero de ellos consistió en el típico "seguir a chef" con un matiz: los finalistas debían cocinar de espaldas al invitado, Toño Pérez. Un cocinado que, durante la cata, desató el enfado de Lluís ante las críticas de los jueces por haberse adelantado al chef en varias ocasiones.

Lluís replica a las valoraciones de los jueces en la final de 'MasterChef 11'

"Me he sentido más cómodo de lo que esperaba", confesaba el gallego, al presentar su plato ante los jueces., lanzó Jordi Cruz , ante lo que el aspirante defendió que "en todo momento tenía en la cabeza si podía ir más rápido, hacerlo", dado su deseo de "no dejar el tiempo muerto"., replicó el chef, quien recibió con perplejidad la excusas de Lluís., insistió Cruz, cuestión ante la que el aludido aseguró tener "argumentos de sobra", lo que desató risas entre el jurado.

Los chef señalaron entonces los errores que contenía el plato de Lluís por hacer las cosas antes de tiempo: "En los restaurantes, cuando un chef establece una receta, no lo hace por su ego. Lo hace porque quiere que todos los días, para comer, se coma lo mismo. Y para eso los cocinero tienen que respetar esa receta". "Creo que es una falta de respeto a un chef, aparte de ridículo", añadía Samantha Vallejo-Nágera, lo que propició que el gallego se disculpara con Toño, tras lo cual señaló que "entiendo que hay cosas que son razonables y otras que no". "Había escuchar, la prueba de eso", le recordó Pepe Rodríguez, a lo que Cruz le reprochó que "encima te enfadas".

"Te hemos traído hasta aquí con tus cosas muy buenas y con tus cosas muy malas. No te quedes solo con la parte mala" @Pepe_elBohio a @lluismchef11 https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/gWIdwSKqEe — MasterChef (@MasterChef_es) June 19, 2023

"No es el día para dejarme de prepotente"

"Me ha parecido injusto, porque no es el día ni para pincharme ni para dejarme de prepotente, de que voy a mi bola, que si le he faltado el respeto al chef, si he intentado hacer mi historia... no", confesaba Lluís ante las cámaras, a lo que añadió que "ya agaché la cabeza cuando la tenía que agachar. Hoy no". En medio de la cata de sus compañeros y ante el evidente descontento de Lluís, Cruz quiso saber si seguía enfadado: "Estás a punto de erupcionar". "Podríais haber tenido otras formas a la hora de decirme las cosas", opinó el gallego, tras lo cual manifestó que "el tono irónico ese a veces creo que sobra. Me parece completamente exagerado y fuera de lugar".

Rodríguez le echó en cara al aspirante que "siempre sacas esa puntillita de cada cosa que te vamos diciendo y hay un momento en el que nos tenemos que tomar, con todo el cariño, con ironía, con un poquito de humor". "No te puedes enfadar y menos en la final. Porque en 25 programas que lo hemos hecho, te hemos traído hasta aquí también, con tus cosas muy buenas y muy malas. No te quedes solo con la parte mala", le instó además el chef. "Entiendo perfectamente que me comentéis detalles del plato, lo que me ha molestado es que comentéis mi actitud de una manera irónica", insistió el gallego, seguro de que "esto no me va a afectar".