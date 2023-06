Por Beatriz Prieto |

La atípica undécima edición de 'MasterChef' concluyó el lunes 19 de junio en La 1, con una final en la que Álex, Eneko, Lluís y Pilu lucharon por conseguir las chaquetillas del gran duelo. Un objetivo que alcanzaron Eneko, en primer lugar, y Álex, en segundo, por lo que ambos vivieron una amistosa recta final de infarto, en la que, finalmente, el menú de Eneko lo alzó como ganador de la temporada. El zaragozano obtenía así un premio de 100.000 euros en metálico, la publicación de su libro oficial de recetas y un Máster en Cocina, Técnica y Producto del Basque Culinary Center.

Pilu, Eneko, Lluís y Álex en la final de 'MasterChef 11'

Para ganarse la primera chaquetilla, los cuatro finalistas se enfrentaron a, con una dificultad añadida:, para dejarse guiar solo por su voz. Una complicación que propició un tenso rifirrafe entre Lluís y el jurado por haberse adelantado a los pasos del invitado, y que, quien ocupó el primer puesto seguido por Pilu, Álex y Lluís al presentar la mejor réplica. "Empezaste nervioso, pero te has sabido recuperar", alabó Pepe Rodríguez al colocarle la chaquetilla, tras lo cual aseguró que "has hecho un gran plato".

Sus tres compañeros se trasladaron al restaurante Martín Berasategui, donde tuvieron ocasión de elegir, por orden de clasificación, qué dos platos creados por el chef deseaban elaborar. A pesar de contar con la ventaja de ser la primera en elegir y apostar por las elaboraciones aparentemente más sencillas, Pilu fue vencida por el desánimo durante el cocinado, lo que se vio reflejado en su resultado y la llevó a ocupar la cuarta posición. La decisión final quedó entre Lluís y Álex, quien recibió la segunda chaquetilla: "Hemos visto ese Álex que nos gusta, que tiene formas de cocinero profesional. Ha sido un gustazo verte trabajar en esta prueba, tranquilo, con precisión, las ideas claras. Enhorabuena, muy buen trabajo".

"Uno de los duelos más reñidos"

El duelo final se disputó así entre dos aspirantes que apostaron por elaborar platos estrechamente relacionados con su familia, después de que ambos resaltaran la relación de hermanos que habían establecido a lo largo del programa. Para la cata, además, el jurado contó con la compañía del chef Mauro Colagreco quien, al igual que Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz Mas y Rodríguez, se deshizo en elogios hacia el trabajo de ambos finalistas, los cuales desataron alguna que otra lagrimilla durante sus presentaciones.

"Qué maravilla, qué bonita final. Felicidades a los dos", declaró Rodríguez al concluir la cata, momento en el que los finalistas se fundieron en un abrazo. "Estamos muy orgullosos de vosotros y de vuestros menús, de la manera en la que habéis afrontado esta batalla final", añadía el chef, a quien se sumó Vallejo-Nágera al confesar que "nos habéis regalado uno de los duelos más reñidos que recordamos". Fue entonces cuando los tres jueces proclamaron la victoria de Eneko, después de que, entre otras cosas, hubieran matizado del postre de Álex que "necesita mejorar", en medio de las alabanzas al trabajo de ambos. "El año pasado veía a María Lo y me parecía inalcanzable. ¡Y ahora soy yo! No me lo creo", confesaba el ganador, entre risas.