'Bake Off España' hornea un dulce pero discreto 5,6% de media durante su primera edición en Cuatro

Los jueces de 'Bake Off España'

Unos datos muy cambiantes

Audiencias de 'Bake Off' en Cuatro Nº Programa Fecha Espectadores Share 1 06/03/2019 1.008.000 8% 2 13/03/2019 798.000 6,4% 3 19/03/2018 970.000 8,2% 4 31/03/2019 799.000 5,1% 5 07/04/2019 875.000 4,7% 6 14/04/2019 734.000 4,5% 7 21/04/2019 1.052.000 6,3% 8 05/05/2019 596.000 3,5% 9 13/05/2019 680.000 4,1% 10. Final 19/05/2019 958.000 5,6% Media Marzo - Mayo 847.000 5,6%

Una dura competencia

Mediaset quería volverse a hacer un hueco en el mundo de la cocina y decidió apostar, de nuevo, por los pasteles. De este modo, arrancaría la versión española de ' Bake Off ', que. Presentado por Jesús Vázquez , los concursantes se han enfrentado a duras pruebas ante la mirada de los jueces Betina Montagne Dani Álvarez , que finalmente han dado por ganador a Jorge, el enfermero uruguayo.A lo largo de las diez entregas que ha durado la primera edición de 'Bake Off España', los datos del programa han sido muy variables. De media, el concurso ha registrado. Respecto al número de espectadores, ha conseguido reunir una media de 847.000 espectadores que semana tras semana ha estado viendo la evolución de los concursantes.La expectación que generaba el nuevo formato de Cuatro hizo que el 8% de la audiencia quisieran ver el estreno. Sin embargo, no sería entonces cuando apuntase el máximo,y en la séptima entrega cuando contaría con un mayor número de espectadores, concretamente 1.052.000.Pese a que pueda parecer que conforme avanza la edición sube la audiencia por conocer el nombre del ganador, en este caso fue en el programa 8 cuando marcó su mínimo de temporada.(prácticamente la mitad respecto a la semana anterior)de cuota de pantalla a las puertas de la semifinal del concurso.'Bake off' arrancó con una competencia muy fuerte al tener enfrente ' Matadero ', ' Secretos de Estado ' y ' Maestros de la costura '., un puesto que ha mantenido en gran ocasión de semanas. Viendo que los resultados no mejoraban, Cuatro lo cambió de los miércoles a los martes con un buen resultado, ya que pese a competir ese día con el estreno de temporada de ' Allí abajo ', es cuando marcó su máximo de cuota de pantalla.Sin embargo únicamente aguantó en martes una entrega, ya que luego pasó a los domingos donde la competencia era más fuerte todavía. En. También al cine de La 1, al de Antena 3 y a entregas de ' Salvados ' y ' El objetivo ' en laSexta. Todo esto hizo que, en varias ocasiones, 'Bake off' se quedara en un puesto número 5.