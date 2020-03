'Perdida' hace honor a su título y no encuentra su hueco en la parrilla al registrar una media del 7,6%

'Perdida' era una de las grandes apuestas de ficción de Atresmedia para 2020 que se estrenó el 14 de enero de 2020 en Antena 3 (y el 10 de enero en Atresplayer Premium). La búsqueda desesperada de un padre (Daniel Grao) por encontrar a su hija le hace meterse en una cárcel al otro lado del mundo mezclando dos épocas cargadas de misterio. Creada por Natxo López, completan el reparto Carolina Lapausa, Melani Olivares, Ana María Orozco y Adriana Paz.

Daniel Grao, en 'Perdida'

Compuesta de 11 episodios, esta serie se ha emitido todos los martes hasta el día 24 de marzo cuando se emitió el desenlace. De media, la serie de Antena 3, ha cosechado un 7,6% de cuota de pantalla y 1.125.000 espectadores. Aunque se grabaron dos finales alternativos dependiendo de la continuidad, los datos no han sido suficientes para apostar por una segunda temporada.

Solo el estreno logra los dos dígitos

La serie no fue un éxito de audiencia en su estreno, pero aun así contó en su primer capítulo con el máximo de temporada. Este episodio piloto anotó un 11,5%, siendo la única ocasión que lograría el doble dígito en la cuota de pantalla, y reunió a 1.742.000 espectadores, perdiendo prácticamente medio millón a partir del segundo capítulo.

El número de espectadores fue descendiendo poco a poco hasta que en el 8º capítulo bajó del millón de espectadores (una cifra que volvería a superar en su final). Dicho esto, el episodio 10, titulado "Cambalaches", fue el que anotó mínimo de temporada con un 5,9% de cuota de pantalla y reuniendo un total de 973.000 espectadores la noche del 17 de marzo.

Audiencias de 'Perdida' en Antena 3 Número de capítulo Fecha Espectadores Share 1. El español 14/01/2020 1.742.000 11,5% 2. Un hombre previsor 21/01/2020 1.287.000 8,6% 3. Teo 28/01/2020 1.137.000 7,7% 4. Reencuentros 04/02/2020 1.154.000 7,8% 5. El traidor 11/02/2020 1.055.000 7,2% 6. Los detalles son importantes 18/02/2020 1.038.000 7,4% 7. La fuga 25/02/2020 1.003.000 7,1% 8. Hombre muerto 03/03/2020 957.000 6,7% 9. Ibagué 10/03/2020 981.000 6,8% 10. Cambalaches 17/03/2020 973.000 5,9% 11. Padre 24/03/2020 1.053.000 6,5% Media Enero 2020 - Marzo 2020 1.125.000 7,6%

No supera un tercer puesto

'Perdida' no lo ha tenido fácil durante su transcurso en Antena 3 debido a la competencia. Son tres grandes formatos los que han hecho que 'Perdida' no luzca como se merecía y estos son 'The Good Doctor' en Telecinco, 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes: Tierra de nadie', que tomó el relevo en Cuatro. Ningún capítulo de la serie protagonizada por Daniel Grao ha superado a estos formatos mencionados.

'Perdida' se estrenó ya como un tercera opción, sin embargo, ya en su segundo capítulo, cayó a un cuarto puesto en cuanto al share, viéndose superado por el cine de La 1. Entre estos dos puestos se ha ido alternando la serie de Antena 3, que incluso llegó a ser la 5ª opción de la noche el 3 de marzo superada en número de espectadores por '¿Dónde estabas entonces?'. En su último capítulo consiguió mejorar ocupando un tercer puesto por detrás del reality de Cuatro y la ficción internacional de Telecinco.