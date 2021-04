Hace unos días, saltaba la noticia de que Bárbara Rey había tenido que ser ingresada en el Hospital Quirón de Marbella tras haberse infectado de coronavirus. La vedette, que en el momento de su ingreso tenía 71 años, acudió a Urgencias al encontrarse mal, por lo que le realizaron una PCR que dio positiva y, por tanto, procedieron a su ingreso. Además, todavía no había recibido la vacuna.

Bárbara Rey se encuentra muy agotada físicamente a causa del coronavirus, y es que la Covid está haciendo mella en su estado de salud: "Estoy muy agotada, lo siento, no te puedo coger el teléfono, me faltan fuerzas hasta para hablar, y espero ir recuperándome poco a poco con los tratamientos que me están poniendo, pero llevo unos días terribles...", confesaba tras ser preguntada por La Razón.

Según indican, Rey transmite con su voz el esfuerzo a la hora de expresarse, hablando en base a susurros: "Tengo algunos problemas cuando me tienen que poner una vía para los sueros, cuesta encontrarme las venas, pero, qué le vamos a hacer, confío en irme recuperando día a día", relataba sobre sus días ingresada. Sin embargo, no pierde la esperanza en recuperarse en cuestión de días: "Espero que pronto acabe todo esto".

Norma Duval la sustituirá en 'El desafío'

Pocos días antes de haber sido ingresada, Bárbara Rey era confirmada como concursante de la segunda edición de 'El desafío'. A causa de su hospitalización, ha tenido que ser sustituida por Norma Duval, quien se convierte en participante del programa presentado por Roberto Leal. Duval, que sorprendió con su participación en 'Mask Singer: adivina quién canta', se someterá al juicio de Juan del Val, Santiago Segura y Tamara Falcó, además de Pilar Rubio.