Por Beatriz Prieto |

La noche del 11 de septiembre, Telecinco estrenó 'Cuentos chinos', el nuevo programa a cargo de Jorge Javier Vázquez, que suponía el regreso del catalán a la pequeña pantalla tras casi cuatro meses ausente. En su regreso, el presentador dejó varias declaraciones y unas cuantas pullas, a las que se sumó el pronunciarse sobre una posible visita a 'TardeAR', el programa de Ana Rosa Quintana que pasará a ocupar las tardes de Telecinco a partir del 18 de septiembre.

Jorge Javier se dirige a Ana Rosa desde 'Cuentos chinos'

, que vuelve el lunes por la tarde", comentó Anabel Alonso , en una conversación a solas con Vázquez en la que este también se pronunció de una forma muy "curiosa" sobre las Elecciones Generales, tras comprometerse a que "no me voy a meter" en política., planteó la colaboradora.

"Tengo que decir que a mí todavía no me ha llamado", confesó Vázquez, con respecto al programa de Quintana. Asimismo, el presentador señaló que, "si esto fuera una novela de misterio, lo que te podría decir es que todavía no me siento con fuerzas para visitar el lugar del crimen". Una indirecta que hacía referencia al hecho de que el nuevo espacio de Quintana ocupará el mismo plató en el que 'Sálvame' se ha desarrollado a lo largo de catorce años, además de su misma franja horaria.

¿Aceptará Ana Rosa la invitación?

A pesar de su pulla, Vázquez enseguida cambió el tono para dirigirse a su compañera de cadena: "A ver, que tengo que decir que estaría encantadísimo, Ana Rosa Quintana, que sé que nos estás viendo, que estamos deseosos de recibirte aquí en 'Cuentos chinos'". "Estoy encantado de que vengas lo antes posible", remató Vázquez, quien tan solo unos minutos antes también había lanzado públicamente una invitación tanto a Alberto Núñez Feijóo como a Pedro Sánchez.