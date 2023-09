Por Beatriz Prieto |

El lunes 11 de septiembre, 'Cuentos chinos' se estrenó en Telecinco con un Jorge Javier Vázquez resuelto a evitar pronunciarse sobre política, tal y como aseguraba en el inicio del programa. Una promesa que el presentador mantuvo en cierto modo cuando Anabel Alonso le preguntó sobre las Elecciones Generales del pasado 23-J, momento en el que desveló que el programa había invitado tanto a Alberto Núñez Feijóo como a Pedro Sánchez.

Jorge Javier charla con Anabel Alonso en el plató de 'Cuentos chinos'

"El follón que se ha armado este verano con los votos.", comentaba la colaboradora. "Yo he vuelto en plan "mute" gran comunicador. Entonces, voy a decir una cosa: tengo que decir que voté por correo y que", confesó Vázquez.

No obstante, el catalán matizó que "como soy gran comunicador, la gente puede creer pensar que voté por Feijóo, porque ganó las elecciones, o por Sánchez, porque ganó el bloque progresista". "Pero yo he vuelto muy ambiguo. Yo charcos, ni uno", remató el presentador, tras lo cual desveló que "ya hemos cursado invitación a Alberto Núñez Feijoo y a Pedro Sánchez para que acudan al plató de 'Cuentos chinos'".

"Que me cuenten cuentos chinos"

"Los esperamos aquí. Calurosamente, suyo afectísimo", remató Vázquez. Alonso le preguntó cuál era su vaticinio sobre lo que pasaría finalmente tras las ajustadas elecciones, momento en el que el presentador declaró su necesidad de "tenerlos cerca" a ambos candidatos a la presidencia. "Yo ya no hablo de oídas. Esa época de mi vida pasó. Yo quiero tenerlos cerca, palparlos, mirarles a los ojos, sentirlos. Que no me cuenten cuentos chinos, que se presenten", manifestó el catalán, tajante, quien bromeó con el hecho de que "he venido muy líder".