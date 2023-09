Por Beatriz Prieto |

'Cuentos chinos' arrancó el martes 12 de septiembre en Telecinco su segunda entrega, en la que Jorge Javier Vázquez inauguró la emisión con una breve crítica a su programa, sin tapujos, al igual que añadió una clara pulla, con humor, hacia las cancelaciones de distintas apuestas de Telecinco en los últimos meses.

Jorge Javier Vázquez en el arranque del segundo programa de 'Cuentos chinos'

"Bienvenidos al segundo programa de 'Cuentos chinos'. Madre mía, que", declaró el presentador, al irrumpir en el plató en la segunda entrega de su programa. Vázquez hacía así una clara indirecta a, como el fin de ' La última noche ' o ' Mía es la venganza ', o la paralización de las grabaciones de ' 25 palabras '.

"Porque es que ayer tuve la sensación como que el primer programa fue como cuando vas a casa de tu madre a comer, que te dice: venga un plato, venga otro plato, y otro... o como cuando vas a una boda y te dan cigala, cigala, cigala... ¡Qué barbaridad!", criticó Vázquez de su programa, sin tapujos. El presentador coincidía así con muchos espectadores que vieron el estreno, donde el chaparrón de colaboradores y las visitas de los invitados fueron para muchos un absoluto caos sinsentido y sin apenas tiempo.

¿Le encontrarán "un poquito de sentido"?

"Yo ayer cuando llegué a mi casa, estaba mi ex Paco y a las 12:30 de la madrugada le dije: 'Paco, no sé de qué va el programa'", confesó además el catalán, con humor. No obstante, Vázquez se mostró optimista sobre el formato: "A lo mejor hoy le empezamos a encontrar un poquitito de sentido". De hecho, el tono del segundo Unas palabras que llegaban horas después de que el presentador se pronunciara sobre la audiencia de su programa, a través de las redes, animando a sus espectadores a que corrieran "la voz" para mejorar los datos.