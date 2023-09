Por Beatriz Prieto |

'Cuentos chinos' inauguró su segundo programa con la visita de Bárbara Rey, quien estuvo presente a lo largo de toda la emisión. En la recta final, la vedette y Jorge Javier Vázquez recibieron en plató a Carlos Sobera, momento en el que la murciana hizo un comentario fuera de lugar que apuntaba directamente a la agresión de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

Bárbara Rey le hace una peineta a Jorge Javier en 'Cuentos chinos'

El vasco visitaba el programa de Vázquez con motivo del estreno de ' El musical de tu vida ' al día siguiente y. "Qué alegría me da verte. Bienvenido, muchas gracias", confesaba Vázquez, antes de que Sobera procediera a saludar a Rey. No obstante, el presentador se topó con un inesperado comentario por parte de la vedette:

"No vaya a ser...", añadía Rey, manteniendo las distancias con un Sobera que se quedó inmóvil, con los brazos abiertos. "¡Bárbara, no seas antigua, hija!", soltó Vázquez, mientras su compañero y la vedette por fin se abrazaban ante él. "A ver, abrázame. Tócame un poquito, anda, que yo te dejo. Que se te enteren de que te he dejado, no vaya a ser que tengamos problemas", insistía la invitada, mientras abrazaba a un Sobera que, con humor en medio de los serios comentarios de Rey, confesó "qué miedo me da Bárbara".

"Verás si prefieres quedarte con la caspa"

Los tres procedieron entonces a ocupar sus asientos en la mesa del plató, momento en el que Vázquez fue incapaz de morderse la lengua ante los insistentes comentarios de Rey. "Bárbara, en estos asuntos de la sociedad, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Tú querrás ver si quieres estar evolucionando con la sociedad o prefieres quedarte en la zona de la caspa", lanzó el presentador, despertando un aplauso entre el público. "Yo no soy caspa ni lo seré. Lo que soy, es una persona con sentido común", replicó Rey quien, ante el corte de Vázquez, que bromeó con el anuncio del champú "H&S" para asegurar que el tampoco tenía "caspa", le hizo una peineta en pleno directo ante un perplejo Sobera cuando el catalán le recordó que la adoraba.