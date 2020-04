Avilés amenaza con abandonar 'Supervivientes' tras desmontar a Hugo e Ivana: "Quiere devolvérsela a Adara"

El desembarco de Fani en el grupo de los siervos no ha sido plato de buen gusto para ninguna de las partes y han pasado unos primeros días turbulentos en playa Cabeza de León. La mala relación entre la recién llegada e Ivana Icardi ha sido la principal fuente de conflictos, situación que ha extrañado a los excompañeros de la primera. José Antonio Avilés cree estar seguro de conocer los motivos y apunta a un montaje entre Hugo Sierra y la argentina, la pareja protagonista de 'Supervivientes 2020'.

El periodista ha desvelado que Fani le dijo a Hugo que no se fiara de su nueva novia. "", explicaba a sus compañeros en un vídeo emitido este domingo en ' Conexión Honduras '. Según él, Bruno, hermano de Hugo, habría actuado de celestina y el propósito de la joven sería aguantar más en el concurso. "Ivana le va a pegar la patada en cuanto termine porque", asegura Avilés, circunstancia que dice haber comunicado al propio Sierra.

Avilés se derrumba ante la perspectiva de volver a convivir con Yiya

El interés de la pareja formada en los Cayos Cochinos sería mutuo, ya que justo antes de 'Supervivientes 2020' el uruguayo se habría estado formando como representante de futbolistas. "Este no da puntada sin hilo, y si tiene a la hermana de un futbolista que conoce a muchos...", insinuaba Avilés. "Hugo lo que ha hecho aquí no es amor, es devolvérsela a Adara", afirma, añadiendo además que se dedicó a pasar información a otros periodistas sobre las intimidades de la pareja una vez concluyó 'GH VIP 7'.

En plató, Jordi González conectaba con el hermano de Hugo para conocer su versión de la historia. Bruno respondía que Avilés "tiene buena capacidad de ficción, todo el tiempo" y le acusaba de mentir para tener protagonismo en el programa. Por su parte, Adara sorprendía cerrando filas contra el periodista y aprovechaba para arremeter contra él: "Se sigue demostrando que este señor es un metemierda". Sofía Suescun se convertía en su aliada y recordaba que, una semana antes, había acusado a Kiko Jiménez de serle infiel. "Cada domingo se inventa una historia nueva", denunciaba la reina de los realities.

Avilés amenaza con abandonar

Avilés era elegido para intercambiarse con Fani durante 48 horas para poder contrastar con los protagonistas sus informaciones. Lo que para ella suponía toda una alegría por los conflictos que mantiene con los siervos, para el periodista era un suplicio al descubrir que debía volver a convivir con Yiya y no tardaba en ponerse a llorar. "Me hace recordar cosas que no quiero recordar y es retraerme a diez años de mi vida", decía con un hilo de voz.

"Si mi madre está en plató sabrá por qué", añadía, mientras Yiya, sin inmutarse, se acercaba a él. El concursante amagaba con abandonar mientras Jordi González le hacía entrar en razón recordándole lo lejos que había conseguido llegar. "No se trata de pedir perdón, fueron cinco de los peores años de mi vida y me tiré en tratamiento tres años", agregaba Avilés. El presentador se quedaba sin tiempo para seguir convenciéndolo y se veía obligado a cortar la conexión, emplazando a los espectadores a próximos programas para descubrir cómo se resuelve esta amenaza de abandono.