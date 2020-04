La bronca de Carlos Sobera a Avilés por saltarse las reglas en 'Supervivientes 2020': "Nadie es más que nadie"

"Rara vez me pongo serio en el programa, pero cuando me pongo serio lo hago de verdad". Así advertía Carlos Sobera a José Antonio Avilés antes de lanzarle una dura reprimenda por saltarse las normas del concurso en 'Supervivientes 2020'. Todo porque el periodista se negaba a cumplir el castigo impuesto por Jorge Pérez, que consistía en permanecer atado a Elena Rodríguez hasta nuevo aviso.

Carlos Sobera abronca a José Antonio Avilés en directo

El drama de Avilés había dado comienzo un poco antes, cuando Albert Barranco, como "mejor superviviente" elegido por sus compañeros, se quedó con el premio y dudó entre Elena y José Antonio para adjudicar el castigo. Aunque finalmente señaló a la madre de Adara Molinero, Avilés no podía esconder su indignación: La gente en España me tiene que estar viendo la cara de gilpollas a mí y de falso a él", criticó a su compañero llegando a calificarlo de "traidor".

Con José Antonio ya crispado, Jorge Pérez sí le asignó el castigo, que él se negó a cumplir. Fue entonces cuando Carlos Sobera tomó la palabra en un cara a cara virtual entre ambos. "'Supervivientes' es un concurso que tiene pruebas, ya lo sabías cuando entraste en el formato, y esas pruebas tiene reglas que nadie se puede saltar a la torera", le espetó el presentador muy serio. "Nadie es más que nadie para tomar la decisión unilateral de no respetarlas y abandonar así un juego", advertía Sobera ante las lágrimas del concursante.

"Tú eres un profesional de la televisión y sabes mejor que nadie lo importante que es respetar esas normas, la necesidad de cumplir como los demás y no mostrar una posición de superioridad, acatar lo que ocurra porque forma parte o de las normas o de la fortuna que te obliga a hacer algo que no te gusta pero que estás obligado a hacer", añadió Sobera. Por eso, le comunicó que podría abandonar el juego, eso sí, "asumiendo las consecuencias que esto pueda implicar y que serán duras".

Comprensión

Ante el llanto de Avilés, el presentador le dedicó unas palabras de ánimo: "Eres un tío de los pies a la cabeza, un profesional del medio, llevas semanas aguantando como un campeón y tienes que tomarte esto como lo que es, un concurso con pruebas. En algunas nos va mejor y en otras peor. Tienes la oportunidad de superarte a ti mismo, a tus límites y de conseguir hacer aquello que no has conseguido como llevarte bien con Elena", reflexionó Sobera

Finalmente, Avilés dio su brazo a torcer, no sin antes volver a criticar la postura de Barranco, a quien creía un amigo en la isla: "Hoy me he llevado una hostia de realidad que no sé cuantificar el impacto emocional que va a tener sobre mí. Nunca he sido un falso y no me gustan que lo sean conmigo. Yo siempre he beneficiado a esa persona que hoy me ha traicionado", recalcó sobre su compañero.