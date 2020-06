'Batwoman' no buscará otra actriz para Kate Kane tras la marcha de Ruby Rose

La noticia pilló por sorpresa a todos, dando un duro revés al Arrowverso de The CW. Ruby Rose decidía abandonar 'Batwoman' tras su primera temporada, dejando el papel protagonista en el aire cuando la serie ya había sido renovada tiempo atrás por una segunda tanda de capítulos. Por tanto, ¿quién llegaría para sustituirla?

Ruby Rose como Batwoman

Todavía se desconoce quién será la actriz que coja las riendas de la serie, pero lo que sí parece que ocurrirá es que no se fichará a nadie para sustituir a Kate Kane. The CW ha decidido que Kane solo hay una y, por tanto, creará un nuevo personaje que se enfunde en el traje de batalla de Batwoman, tal y como ha confirmado TVLine.

Pero Decider parece haber obtenido más información a raíz de una filtración en la que se menciona al reparto de la segunda temporada y a una tal Ryan Wilder, una mujer cuya edad gira en torno a los 20 años y que "está a punto de convertirse en Batwoman". La petición de casting informa de que el personaje es "agradable, desordenada, un poco tonta e indómita", además de asegurar que no se parece en nada a Kate Kane. "Sin nadie en su vida que la mantuviera en el camino, Ryan pasó varios años como traficante de drogas, escapando de la policía y ocultando su dolor con malos hábitos. Una chica que robaría leche para un gato callejero y que podría matarte con sus propias manos", reza el informe, que también señala que es lesbiana, indisciplinada, pasional, atlética y "para nada el estereotipo de héroe americano". En suma, ya se confirmó que para el reemplazo de Rose volverían a contar con una actriz LTB.

La marcha de Ruby Rose

La decisión de Ruby Rose de abandonar la serie trastocó sin duda los planes de la cadena. "He tomado la complicada decisión de no regresar a 'Batwoman' la próxima temporada. Esta no ha sido una decisión tomada a la ligera, ya que tengo el máximo respeto por todo el elenco, el equipo y todos las personas involucradas en el proyecto, tanto en Vancouver como en Los Ángeles", compartía la actriz en un comunicado para, posteriormente, dar las gracias a aquellos y aquellas que confiaron en ella.