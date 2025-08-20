Por Sandra Alcaide Barrón |

Beatriz Rico llegaba a ' Supervivientes 2025 ' llena de ilusión y expectación por el devenir del concurso, sin embargo las cosas no salieron como ella esperaba. La actriz tuvo que abandonar Honduras tan solo tres días después,, que le impedía descansar correctamente,

Un tiempo después, la actriz ha concedido una entrevista a Mundo Deportivo en la que se sincera sobre algunos de los detalles más duros de su vuelta de Honduras y el motivo principal de su abandono. "Estuve tres noches sin dormir, y al tercer día ya estaba fatal, sentía que iba a colapsar y, claro, el calor también afectaba... Al final me sacaron del programa porque, además de todo, me detectaron unas arritmias peligrosas", comentaba sobre su salida de 'Supervivientes'.

Beatriz Rico abandonando 'Supervivientes 2025'

Además, Beatriz Rico también narraba la dureza con la que le habían tratado las redes sociales en su vuelta del concurso. "Al llegar a España, el acoso en redes sociales fue insoportable. Fueron meses de ciberacoso, y me costó mucho. No entendía por qué tanta agresividad, cuando lo único que había pasado era que tuve que irme del programa por una razón de salud", confesaba.

Beatriz Rico hablando en '¡De viernes!' sobre su paso por 'Supervivientes 2025'

Su forma de gestionar la situación

Por otra parte, la intérpretepor su propia salud mental: "Al final, porque ya no podía con la presión. Lo peor fue ver cómo algunas personas se sienten tan poderosas y desinhibidas tras un teclado,".

Beatriz Rico también hablaba durante su entrevista en el citado medio de la importancia del deporte en todo este proceso propio de superar las malas críticas de las redes. "El deporte me ayudó muchísimo. El primer día que fui al gimnasio, después de todo lo que pasó, me sentía muy avergonzada y no quería hablar de nada. Era raro, porque cuando algo tan grande te sucede y millones de personas lo ven, te sientes vulnerable, pero el gimnasio fue mi refugio".

Sin embargo, seguía habiendo muchas cosas malas que soportar. "Lo peor, en contraste, vino de otros lados, cosas horribles que me desearon. No quiero ni repetir lo que me dijeron, pero fue lo peor de lo peor. No entendía por qué tanto odio. Fue entonces cuando entendí por qué los participantes de 'Supervivientes' tienen acceso a psicólogos después del programa, porque, honestamente, todos necesitamos un espacio para procesar lo que nos ocurre allí", declaraba.