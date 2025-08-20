FormulaTV
Conectar
Última hora María Patiño presentará 'No somos nadie'

TANTA AGRESIVIDAD

Beatriz Rico confiesa el infierno que vivió tras abandonar 'Supervivientes': "Fueron meses de ciberacoso"

La actriz ha contado en una entrevista para Mundo Deportivo los detalles más duros de su vuelta de Honduras.

Beatriz Rico confiesa el infierno que vivió tras abandonar 'Supervivientes': "Fueron meses de ciberacoso"
©Mediaset España
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Miércoles 20 Agosto 2025 14:23 (hace 10 horas)

Programa relacionado

Supervivientes

Supervivientes

Supervivientes

2000 - Act

España

Realities

6,9

14 críticas

Popularidad: #22 de 2.130

  • 222

  • 9

Vídeos FormulaTV
Beatriz Rico llegaba a 'Supervivientes 2025' llena de ilusión y expectación por el devenir del concurso, sin embargo las cosas no salieron como ella esperaba. La actriz tuvo que abandonar Honduras tan solo tres días después, debido a un problema de insomnio, que le impedía descansar correctamente, y a unas arritmias que le detectaron.

Un tiempo después, la actriz ha concedido una entrevista a Mundo Deportivo en la que se sincera sobre algunos de los detalles más duros de su vuelta de Honduras y el motivo principal de su abandono. "Estuve tres noches sin dormir, y al tercer día ya estaba fatal, sentía que iba a colapsar y, claro, el calor también afectaba... Al final me sacaron del programa porque, además de todo, me detectaron unas arritmias peligrosas", comentaba sobre su salida de 'Supervivientes'.

Beatriz Rico abandonando &#39;Supervivientes 2025&#39;

Beatriz Rico abandonando 'Supervivientes 2025'

Además, Beatriz Rico también narraba la dureza con la que le habían tratado las redes sociales en su vuelta del concurso. "Al llegar a España, el acoso en redes sociales fue insoportable. Fueron meses de ciberacoso, y me costó mucho. No entendía por qué tanta agresividad, cuando lo único que había pasado era que tuve que irme del programa por una razón de salud", confesaba.

Por otra parte, la intérprete confesaba haber tenido que alejarse de las redes por su propia salud mental: "Al final tuve que entregar el móvil a mi marido para protegerme un poco, porque ya no podía con la presión. Lo peor fue ver cómo algunas personas se sienten tan poderosas y desinhibidas tras un teclado, lanzando barbaridades".

Beatriz Rico hablando en &#39;¡De viernes!&#39; sobre su paso por &#39;Supervivientes 2025&#39;

Beatriz Rico hablando en '¡De viernes!' sobre su paso por 'Supervivientes 2025'

Su forma de gestionar la situación

Beatriz Rico también hablaba durante su entrevista en el citado medio de la importancia del deporte en todo este proceso propio de superar las malas críticas de las redes. "El deporte me ayudó muchísimo. El primer día que fui al gimnasio, después de todo lo que pasó, me sentía muy avergonzada y no quería hablar de nada. Era raro, porque cuando algo tan grande te sucede y millones de personas lo ven, te sientes vulnerable, pero el gimnasio fue mi refugio".

Sin embargo, seguía habiendo muchas cosas malas que soportar. "Lo peor, en contraste, vino de otros lados, cosas horribles que me desearon. No quiero ni repetir lo que me dijeron, pero fue lo peor de lo peor. No entendía por qué tanto odio. Fue entonces cuando entendí por qué los participantes de 'Supervivientes' tienen acceso a psicólogos después del programa, porque, honestamente, todos necesitamos un espacio para procesar lo que nos ocurre allí", declaraba.

Ver todos los comentarios (3)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas