Beatriz Rico abandona 'Supervivientes 2025' tres días después al ser incapaz de dormir

'Supervivientes: Conexión Honduras' emitió su primera gala en Telecinco el domingo 9 de marzo tras la activación del protocolo de abandono por parte de uno de los concursantes de 'Supervivientes 2025', como se dio a conocer horas antes. Ya en la cita con Sandra Barneda, el programa desveló que se trataba de Beatriz Rico que, tras despedirse de sus compañeros, confirmó en directo su decisión de abandonar el reality tres días después de iniciar la experiencia, lo que dejó a Samya Aghbalou, Koldo Royo y Rosario Matew en la palestra de cara a la primera "expulsión".

Beatriz Rico habla con una inspectora de 'Supervivientes 2025'

, avanzó Laura Madrueño al comienzo de la gala, cuando explicó que la asturiana. El programa mostró entonces cómo Rico ha afrontado los primeros días en Honduras, sin poder dormir en condiciones, hasta el punto de que una de las inspectoras del programa se acercó a hablar con ella. "Creo que cuatro o cinco y te mueres", manifestaba la concursante entonces.

"Estoy haciendo respiraciones y todo", aseguró Rico, ante los consejos de la inspectora. La situación de la asturiana no pareció mejorar al día siguiente, cuando confesó a sus compañeros que había dormido "como una hora, que no es mucho", situación por la que estaba viendo "puntitos cuando abro los ojos" e incluso se quedó sin ganas de comer. A pesar del apoyo y la comprensión de sus compañeros, Rico finalmente decidió abandonar el reality y fue evacuada de la playa, dado que "no duermo nada y lo estoy llevando francamente mal".

"Mi salud va por delante"

Ya en la conexión en directo con Barneda, la concursante reconoció que "el mayor miedo que yo tenía era a no dormir, porque tengo el sueño muy ligero", hasta el punto de que se había llevado "unos tapones, pero no hacen magia". "Las condiciones son hostiles y si encima voy con un sueño ligero y con un problema que me cuesta dormirme, se me ha multiplicado por mil", añadió la asturiana, cuya situación llegó hasta el punto de que "me empezó a fallar la vista" y oía "unos pitidos". "Mi salud va por delante y quiero despedirme con una sonrisa y con unos abrazos. Igual si espero una noche más, no puedo", analizó la superviviente.

Fue entonces cuando la presentadora le preguntó cuál era su decisión definitiva: "Me encantaría seguir, pero no puedo. Hay veces que hay que dejar la chulería de lado y reconocer tus vulnerabilidades y decir hasta aquí. Si no duermo no soy persona, sufro muchísimo y tengo miedo por mi salud". De hecho, Rico aseguró que el doctor del programa "me ha dicho que con mis condiciones no se puede", tras lo cual se disculpó con su familia y amigos, a quienes el programa no dio la oportunidad de intervenir para hacerle cambiar de idea como ha ocurrido en otras ocasiones, algo que fue muy comentado en redes por la audiencia.