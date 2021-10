La quinta gala de 'La última tentación' vino acompañada de tensión, fuego, gritos y una infidelidad. Los fans más acérrimos del reality de Telecinco vivían con ansia la espera de una de las mayores bombas de la edición: la infidelidad de Isaac Torres con Bela Saleem. No obstante, el "asunto pendiente" de Lobo está pagando un alto precio por haberse besado con él y estaría recibiendo "amenazas de muerte" desde las redes sociales.

Bela Saleem e Isaac Torres, en 'La última tentación'

Bela encendió la cámara frontal del móvil para advertir a ciertos usuarios, eso sí, con lágrima incluida: "Ha llegado el día, he decidido cortar los medios donde podáis desearme la muerte. Ya me parece el colmo, yo estoy cuerda de aquí arriba. [...] Esto es solo un puto reality", comenzó aseverando. A lo largo de las historias compartidas, la tentadora quiso dejar claro que 'La última tentación' "es solo un juego".

Segundos más tarde, decidió enviar un recado a sus seguidores, refiriéndose indirectamente a Lucía Sánchez: "Hay personas que han podido sufrir, pero han ido allí porque han querido, nadie les ha obligado a participar", sentenció. Estas palabras contrastan bastante con sus intenciones cuando llegó a República Dominicana, cundo aseguró estar allí para "desenmascarar a Isaac".

Belá continuó compartiendo vídeos con sus seguidores: "Lo que me molesta no son insultos, es desearle la muerte a una persona por lo que haya hecho. Atacando por ahí, perdéis toda la razón", reiteró la natural de Kuwait. Lo cierto es que su romance con Isaac ha levantado ampollas como no había ocurrido hasta entonces en 'La última tentación': "Medid vuestras palabras y, nada, voy a estar desaparecida estos días. No me apetece abrir Instagram, no sabéis el daño que puede llegar a sentir una persona por estas palabras", finalizó.

Lucía, víctima de otra infidelidad

Lo cierto es que la historia de Lucía Sánchez en las villas de 'La isla de las tentaciones' no ha sido precisamente un camino de rosas. La andaluza se rompió por completo viendo como Manu González dejaba de relajar su manita y le fue infiel dos veces en la misma noche. Meses después decidió acudir de nuevo al reality para poner a prueba su relación con Isaac.

Sin embargo, la influencer hizo explosionar los cimientos de la pareja, besándose con él. Por lo que se ha visto hasta el quinto programa, la convivencia Lucía - Bela se convirtió en algo imposible. Tirando de refranero español, "no hay mal que por bien no venga" y la andaluza se ha dado cuenta pronto de que su historia con Isaac podría haber acabado de la misma forma que un año atrás, pero con Manuel.