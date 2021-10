El beso de Bela Saleem e Isaac Torres no solo se convirtió en el arranque de la quinta entrega de 'La última tentación', sino que también fue el protagonista del "visionado de emergencia" que tanto revuelo despertó entre los espectadores en el avance del programa. De esa forma, la organización del reality descubrió a ojos de Lucía Sánchez la infidelidad cometida por su pareja. La gaditana se mostró entonces implacable con el catalán y estuvo muy arropada por sus compañeros, incluida Marina García, quien incluso rompió a llorar antes que la novia de Lobo.

Lucía Sánchez aparta la mirada ante el beso de Bela Saleem e Isaac Torres en 'La última tentación'

La inesperada llegada de Sandra Barnedaa Villa Playa dejó a todos sus habitantes planchados, especialmente cuando la presentadora comunicó que había un "visionado de emergencia" que solo incumbía a los participantes con pareja. "Se trata de un hecho que puede marcar de forma definitiva el futuro de una de las parejas. Dada la gravedad de lo que ha pasado, es necesario que veáis estas imágenes, que afectan a uno de vosotros", adelantaba Barneda, ante el nerviosismo de los protagonistas, entre los que hubo quienes apostaron por que se trataba de alguna infidelidad, mientras otros se mostraron nerviosos ante la posibilidad de que su pareja hubiera abandonado la experiencia, como el fueron los casos de Fani Carbajo y Andrea Gasca.

Barneda procedió a entregarles una tablet en la que vieron el flirteo descarado entre Saleem y Torres, antes de que ambos terminaran besándose largamente, lo que provocó que Sánchez terminara apartando la mirada. "No pasa nada. Si hay una cosa que he aprendido del año pasado es que no voy a perder la salud por un hombre. ¿Que me duele? Sí. ¿Que me importa? Una mierda", soltó entonces la gaditana, mientras García, expareja de Torres, rompía a llorar. "Aquí se han retratado dos personas. Primero, él porque es quien está conmigo y, segundo, ella, porque venía a maldad desde que entró", acusó Sánchez, manteniendo la compostura, tras lo cual reconoció que "me siento mal, decepcionada. Pero el dolor que sentí con Manuel, no lo estoy sintiendo". "Si no me he muerto por Manuel, no voy a morir por él", aseguró la gaditana, la cual reconoció que "no me lo esperaba".

"Actúa como si no tuviera pareja"

Lucía Sánchez, arropada por sus compañeros de 'La última tentación' tras ver la infidelidad de Isaac Torres

"No quiero saber más de esta persona. No quiero verlo ni para despedirme. No tengo nada que hablar con él", añadía la participante, descartando un futuro encuentro con Torres en el reality, momento en el que Barneda señaló "pero es tu pareja". "Ya no. No se lo tengo ni que comunicar. Él actúa como si no la tuviera", replicó Sánchez. La entonces expareja de Torres apuntó a que el comportamiento del catalán se debía a que "es igual que Manuel, son personas calientes que no respetan ni quieren a nadie. No me quiere, evidentemente". "Marina tenía razón y él es un actor", concedió Sánchez, al recordar su conversación con la sevillana, antes de que la aludida aclarase el porqué se había derrumbado.

"He llorado por la sensación de 'joder, lo sabía, te lo he dicho'. Yo también lo defendí a capa y espada y, al final, las personas no cambian", explicó la sevillana. "Me avergüenza haberlo defendido tanto", confesó por su parte la gaditana, quien incluso lamentó que "me da pena ver como lo doy todo para que me den mierda", antes de derrumbarse y recibir el cariño de sus compañeros. "Teníamos mucha confianza, era mi mejor amigo y eso era lo mejor", rememoró Sánchez, sobre su relación con Torres, del que aseguró ahora que sí le habría sido infiel más allá del programa. "La diferencia entre uno y otro es que Manuel no puede esconder lo que es, pero él, sí. No hay peor persona que la que no se muestra", acusó la participante, quien incluso recurrió a su expareja como apoyo tras lo que había visto.