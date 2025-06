Belén Esteban carga contra 'Socialité' por la orden de Telecinco de no grabarles en photocalls: "Qué injusto"

Por Roberto Ponce López | |

La salida de Belén Esteban y de varios de sus compañeros de ' Sálvame ' de Telecinco, y esas rencillas que dejó esa separación, después de más de 14 años de carrera en la cadena,. Esto se evidencióque se vivió entre la colaboradora de ' La familia de la tele ' y los compañeros de ' Socialité ' en la alfombra roja del concierto de Lola Índigo en Madrid. Belén Esteban fue una de las invitadas que posó para las cámaras. Sin embargo, desde el programa de Telecinco

Esto no le sentó bien a Esteban que, como es habitual en ella, no se calló y tuvo una pequeña conversación con ellos. "¿Me podéis grabar todos?", preguntaba ante esa elección por parte de 'Socialité'. Al ver que la cosa no cambiaba, la madrileña comentó: "¿Me podéis dar una explicación de por qué no nos grabáis? ¿Hemos matado a alguien o hemos hecho algo malo?".

Belén Esteban pidió explicaciones a los reporteros de 'Socialité' por no grabarla en la alfombra roja del concierto de Lola Índigo

Los reporteros del programa de Telecinco le contestaron que no y Esteban les volvió a preguntar sobre quién había sido la persona que había dado la orden de no sacar nada de ella. "Hemos dado 14 años de nuestra vida. Qué injusto", explicó la colaboradora, haciendo alusión a los años que pasó trabajando en la cadena en 'Sálvame'. Sin embargo, quiso también tener un gesto bonito con los reporteros que allí estaban de 'Socialité' a quienes les comentó que ellos no tenían la culpa. Tras ello dejó una frase contundente que resumía su parecer ante la situación.

Volvió a incidir en lo injusto que le parecía que les hubieran prohibido grabarla para acto seguido decir: "He dado 14 años. He ganado dinero, pero ellos han ganado más. Hemos ganado dinero con 'Sálvame', lo digo, pero ellos han ganado mucho más dinero, 3 veces más o cuatro. Qué injusto", sentenció Esteban al mismo tiempo que les decía a los demás compañeros que estaban cubriendo esa alfombra roja que grabaran el momento.

Esta discusión de Belén Esteban con 'Socialité' llega después de una semana en la que han sonado campanas de cancelación de su programa 'La familia de la tele'

Tras ese comentario volvió a pedir perdón a los reporteros del programa de Telecinco que estaban allí y les volvió a repetir que lo sentía por ellos y que le sabía muy mal la situación, ya que no tenían la culpa. Esto levantó el aplauso de los presentes hacía la veterana colaboradora de televisión.

Discusión y momento convulso en 'La familia de la tele'

Este encontronazo ha llegado en un momento en el que la colaboradora está pasando una situación muy complicada en su programa en La 1. Durante los últimos días, y tras los continuos datos negativos de audiencias, algunos medios daban por hecho que el ente público ya había tomado la decisión de cancelar 'La familia de la tele'. Sin embargo, por lo que ha podido saber FórmulaTV no es una decisión tomada, sino que se continua su valoración. Lo que sí ha sido evidente es el momento tenso y complejo que se está viviendo en el programa que suma cambios y que no logra girar las tornas por el momento.