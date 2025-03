Por Pablo Fernández Pérez | |

El pasado 21 de marzo, el periodista Javier de Hoyos llevó a 'Ni que fuéramos Shhh' una exclusiva acerca de Cristina Tárrega, presentadora que está estrechamente ligada a Mediaset y a Telecinco, grupo de comunicación y cadena a la que formaron parte los miembros del magacín de Canal Quickie. Cada vez que se nombra algo del grupo mediático en el formato, siempre hay algunas actitudes de recelo debido al mal final que tuvieron los presentes con ello, y ahora no iba a ser menos.

De Hoyos revelaba que Tárrega fue a buscar fotos suyas en los pasillos de Mediaset, pero no las encontró. Es decir, que a pesar de llevar siendo un rostro reconocido de la cadena durante muchos años, no habían tenido en cuenta su fotografía a la hora de remodelar los pasillos del edificio, lo cual le provocó una reacción de enfado y malestar. "Se puso nerviosa al ver que no estaba su foto, y se la habían hecho", apuntaba el colaborador.

Kiko Matamoros en 'Ni que fuéramos'

En ese momento, tras conocer la noticia, Kiko Matamoros defendía a la presentadora y justificaba su enfado, ya que le parecía un gesto muy feo: "Yo entiendo su disgusto porque ella es presentadora en verano de un programa de relativo éxito. Deberían pensar lo que han hecho, y rectificar y darle su sitio", aseguraba el colaborador de 'Ni que fuéramos'. Incluso, Matamoros aseguraba que Beatriz Archidona, presentadora de '¡De viernes!', se merecía "un sitio relevante". "Se ha hecho con el programa, sobra Santi Acosta", afirmaba Matamoros.

Les haría muchísima ilusión

Ante esta conversación acerca de las fotografías, Belén Esteban quiso hacer una petición expresa a los directivos de Mediaset. "Desde aquí me gustaría que, por favor, las fotos que había de María Patiño y Belén Esteban, que estábamos guapísimas, si Mediaset nos quiere hacer el favor de dárnoslas nos haría muchísima ilusión", solicitaba La Patrona con semblante serio.