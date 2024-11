La emoción de Belén Esteban al intervenir en 'Ni que fuéramos shhh' de camino a 'El hormiguero'

Por Beatriz Prieto |

La noche del jueves 31 de octubre, 'El hormiguero' cerró la semana y el mes con la primera visita de Belén Esteban. No obstante, antes de su primer encuentro con Pablo Motos, la colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh' conectó por videollamada con su programa, de camino al formato de Antena 3, y protagonizó una conversación tan emotiva como breve, al tener muy presente a los afectados por la devastadora DANA.

María Patiño charla con Belén Esteban en 'Ni que fuéramos Shhh'

En medio de las conexiones y la cobertura de la última hora sobre la situación de las zonas afectadas por la DANA,, en especial con María Patiño : "Estoy triste, porque yo creo que son días tristes para toda España. Estoy muy ilusionada por ir a 'El hormiguero', quería dar otro tipo de entrevista, pero, como todos vosotros y toda la gente, por todo lo que está sucediendo en nuestro país".

"Pero ya sabes lo que hemos hablado. Si tú estuvieses aquí con nosotros, estaría la Belén Esteban que veremos esta noche, lo único en otro plató, con otro presentador", la animó Patiño, quien además señaló, de parte de Kiko Matamoros, esa "necesidad de salir de lo que estamos viendo casi veinticuatro horas, porque a veces es necesario dentro de esta tragedia". "Ya lo sé, pero me da todo. Me da pena las imágenes que vemos, que haya pasado esta desgracia tan grande, y lo que nos queda", confesó Esteban, al borde del llanto.

"Me hubiera gustado ir en otro momento"

Fue en ese momento cuando Patiño señaló el hecho de que "habrá gente que esté en sus casas en esas zonas afectadas y que tengan la necesidad de evadirse y, de repente, pones la tele y ves a Belén. Es una manera de ayudar a la gente". "Eso espero", deseó la colaboradora, quien apostó por que su visita a 'El hormiguero' iba "a ser un programa muy emotivo porque van a tratar el tema, por supuesto". "Voy a estar ahí como si estuviera con vosotros, dándolo todo de mí. Voy a decir lo que opino, sabéis que no me callo nada", prometió además la madrileña, apenada por el hecho de que "me hubiera gustado ir en otro momento". "Si puedo sacar una sonrisa a una persona, ya me conformo", confesó Esteban.