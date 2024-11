Belén Esteban habla del fin de 'Sálvame' en 'El hormiguero': "Pasé el duelo en 'Ni que fuéramos shhh'"

Por Beatriz Prieto |

El jueves 31 de octubre, 'El hormiguero' puso punto final al mes con la primera visita de Belén Esteban. No obstante, lejos de evadir su pasado en Telecinco, al ser la cadena rival de Antena 3, Pablo Motos no dudó en abordar con la colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh' el fin de 'Sálvame', momento en el que la madrileña se sinceró sobre su duelo por el programa, además de sus actuales sentimientos hacia la principal cadena de Mediaset España.

Pablo Motos entrevista a Belén Esteban en 'El hormiguero'

, lanzó Esteban, ante lo que el presentador señaló que, "si no recuerdo mal, estabas en otra cadena que no se lleva superbien con esta"., replicó Esteban. "Ahí tienes toda la razón", concedió Motos, con humor. Ya en plena entrevista, Esteban admitió que ", a mi gente que dejé allí, pero te tienes que amoldar a lo que hay".

El presentador se lanzó entonces a hablar "de Telecinco en Antena 3, que da mucho morbo", en concreto, el fin de 'Sálvame'. "Yo he sido muy feliz en Telecinco, pero lo único que tengo que reprochar es que la manera de echarnos no fue la correcta", declaró Esteban, puesto que "un programa que está catorce años (...) no está bien que nos enterásemos en directo. Y fue duro". Además, la madrileña reconoció que "sé que hay compañeros míos que lo han pasado muy mal, pero yo esos diez meses que estuvimos sin estar en Telecinco, que luego hicimos Netflix y me lo pasé genial, me vinieron bien".

"Para mí fue un descanso"

"Me vino mal cuando empecé Ten. Yo pasé el duelo cuando empecé mi programa, pero me duró poco", se sinceró Esteban, quien puso fin a esa situación al pensar que "es lo que hay, hay que tirar para delante. La vida nos ha dado una oportunidad, nos sentimos muy queridos por la gente". Asimismo, al recordar el último programa de 'Sálvame', la madrileña admitió que "para mí fue un descanso", dado que el programa era "muy duro" porque "dábamos todo".

¿Cómo recuerdas la primera mañana en la que te levantaste y no tenías que ir a @salvameoficial? @BelenEstebanM responde #BelénEstebanEH pic.twitter.com/GU4WC6Uozj — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 31, 2024

"A lo primero estaba muy enfadada con Telecinco, pero ahora no", aseguró Esteban, puesto que "tomaron esa decisión, querían una tele blanca". "Menos los viernes, que es una tele de 'mato a mi madre'", lanzó la colaboradora, en una clara pulla a '¡De viernes!', antes de recordar que "hubo una época en la que no se levantaron los teléfonos". "Pero a María y a mí se nos han levantado los teléfonos varias veces ahora, de lo cual estoy muy contenta", remató Esteban, quien desveló que, evidentemente, dichas llamadas "de Telecinco, no" eran.